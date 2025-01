Os misteriosos fios pontiagudos de Zombie Star confundem astrônomos em nova descoberta

Restos estranhos e antigos de supernovas, a cerca de 6.500 anos de distância da Terra, escaparam aos cientistas. Relíquias como Pa-30, estrelas zumbis cobertas por filamentos de enxofre, ficam rodeadas de luz durante três anos. A polícia aérea documentou a explosão pela primeira vez em 1181, mas seus filamentos pontiagudos e sua estrutura só recentemente foram investigados em detalhes. A formação e manutenção incomuns destes filamentos permanecem inexplicadas durante séculos, levando os astrónomos a investigar as suas origens e dinâmica.

Novas observações da nebulosa Pa 30

De acordo com um estudo publicado no Journal of Astrophysical Letters, a estrutura e o movimento dos filamentos 3-D da nebulosa foram deformados por observações feitas no Observatório WM Keck, no Havaí. A pesquisa, liderada por Tim Cunningham, astrônomo do Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, revelou uma estrutura tripartida única. A estrela central é cercada por um intervalo de um ano-luz, depois por uma concha esférica de poeira. Filamentos enigmáticos estendem-se para fora desta concha, criando a aparência de uma névoa.

Como anunciado da Science News Explores, a explosão, que se acredita ser a primeira forma de supernova, está normalmente associada a uma estrela branca. Neste caso, parte da estrela sobreviveu, levantando questões sobre a natureza do evento.

Teoria da formação de Filamentos

O mecanismo preciso por trás da formação do filamento ainda precisa ser determinado. Foi sugerido pelos cientistas que as ondas de choque da explosão poderiam interagir com a matéria interestelar circundante, emitindo e esculpindo pontas. A uniformidade e tenacidade destes filamentos aumentam o mistério de mais de cem anos.

Estudos futuros irão testar estas teorias e recolher mais dados para explicar os processos que levaram à criação e estabilidade deste sistema único. névoa estrutura Os astrónomos continuam a examinar o Pa 30 na esperança de descobrir detalhes sobre as suas propriedades.