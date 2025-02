Os neutrinos recordes do espaço profundo identificados por um telescópio submarino

Partículas de alta energia estão constantemente chovendo na Terra, mas os cientistas agora detectaram um doozy: uma explosão de neutrinos em um espaço profundo com energia muito maior do que qualquer coisa que vimos antes.





Em 13 de fevereiro de 2023, um detector subaquático na costa da Sicília ganhou um evento recorde em neutrinos. A energia da partícula foi estimada em 220 PETELETRONVOLTS (PEV) – Para referência, o titular do registro anterior é um Derisory 10 pev.





Apenas um punhado de objetos astronômicos é capaz de acelerar partículas a energias tão extremas, como supernovas ou buracos negros. Um possível culpado pode ser um blazar – um buraco supermassivo particularmente ativo que desenha um jato de radiação quase diretamente na Terra.





Mas, dado o nível de energia sem precedentes, também pode ser o primeiro neutrino cosmogênico já detectado, o que significa que ele nasceu dos raios cósmicos interagindo com os fótons do fundo do próprio Big Bang.





Os neutrinos são partículas elementares sem carga elétrica e uma massa tão pequena que se pensa ser zero por um longo tempo. Bilhões deles passam pelo nosso corpo a cada segundo, mas raramente interagem com o assunto que nunca notamos.





A parte de trás da medalha é que ela torna os neutrinos muito difíceis de detectar. Isso requer coletar um enorme volume de um ambiente, como água ou gelo, e olhar para ele com milhares de “olhos” para luzes de raios resultantes de uma cascata de interações desencadeadas por neutrinos.





Os neutrinos recordes foram detectados por uma das duas redes de telescópio de neutrino-cúbico (KM3NET), localizado a 3.450 metros (11.320 pés) abaixo da superfície do mar do Mediterrâneo. Lá, 378 módulos, cada um contendo 31 detectores de luz, mantêm a vigilância na água circundante para o lampejo indescritível de um neutrino.

Durante o evento de 2023, mais de 28.000 fótons foram detectados como partículas produzidas pela passagem do neutrino estriado sobre todo o volume do detector. O spray de partículas passou quase horizontalmente, o que significa que os neutrinos responsáveis ​​por eles tiveram que viajar por muitas rochas e água na crosta terrestre antes de atingir um átomo com o objetivo de KM3Net.





A luz em si veio de outra partícula elementar chamada lua, que é produzida durante as interações em cascata. Estima -se que esse muon tenha uma energia de cerca de 120 pev, o que é surpreendentemente alto para essas partículas. Mas não é nada comparado à sua partícula progenitor.





Então, o que poderia iniciar um neutrino em um nível de energia tão sem precedentes? Como essas partículas não interagem muito com o material, elas podem viajar longas distâncias sem serem perturbadas, o que dificulta a determinação exatamente de onde vieram.

A equipe investigou quatro hipóteses na região do céu, da qual chegaram os neutrinos. A fonte era algo em nossa galáxia; Algo fora dele, mas ainda no universo local; Um evento transitório como uma rajada de raios gama; Ou algo de uma galáxia distante.





Nada nessa direção realmente corresponde às três primeiras opções, observou a equipe. Isso deixou fontes extragaláticas e, entre estes, os buracos negros supermassivos ativos devem dominar. Dado o quão incrivelmente enérgico era, deve ser uma fonte muito ativa, como um blazar.





Em seguida, os pesquisadores procuraram essa região do céu em vários comprimentos de onda para identificar os blazares que poderiam ser responsáveis. Um intervalo de 12 foi identificado, mas o caso está longe de ser fechado.





“Dado o grande número de blazares no céu, nenhuma dessas associações pode ser considerada convincente até agora, e pesquisas adicionais serão necessárias”, escreva os autores em um estudo Sobre o evento.





Outra possibilidade é o que é chamado de produção cosmogênica de neutrinos. Isso significa que as partículas de alta energia são geradas como resultado de raios cósmicos interagindo com o microondas cósmico – a radiação deixada do big bang – ou a luz de fundo entre as galáxias.





Se for esse o caso, isso marcaria a primeira detecção conhecida de neutrinos produzidos dessa maneira. Um estudo mais aprofundado será necessário para resolver o mistério de uma maneira ou de outra.

A pesquisa foi publicada na revista Natureza.