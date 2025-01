Os novos telefones Galaxy da Samsung estabelecem as bases para os próximos fones de ouvido e óculos

Samsung e Google estão trabalhando em um headset VR de realidade mista semelhante ao Apple Vision Pro que roda Android XR e Google Gemini. Já sabíamos disso e até fizemos uma demonstração no ano passado. Mas a Samsung também revelou um pouco mais em seu evento de inverno Samsung Unpacked, focado em telefones – especificamente, uma parceria comum do ecossistema de IA do Google e da Samsung que poderia ser a peça que faltava para reunir tudo. Essa experiência com IA estará disponível em um headset VR/AR de próxima geração este ano, mas espera-se que também funcione no Galáxia S25 telefone e óculos que serão conectados a eles.

De certa forma, no final do ano passado eu já tinha uma prévia do que o futuro reserva.

A visão da Samsung para os seus produtos conecta-se através da IA. E agora essa IA está se tornando consistente.

Uma IA visual que funciona em tempo real

A Samsung falou brevemente sobre os próximos fones de ouvido e óculos VR/AR em seu último evento Unpacked, mas já sabíamos muito sobre eles. Ainda assim, a demonstração da Samsung de IA em tempo real que pode ver coisas no seu telefone ou através de câmeras é exatamente a tendência que Eles esperavam chegar em 2025.

O Projeto Moohan (que significa “Infinito” em coreano) é um headset de realidade virtual com câmeras pass-through que combinam o virtual e o real, assim como o Vision Pro ou A Meta Missão 3. O design se parece muito com o Meta descontinuado. Pesquisa Profissional mas com especificações muito melhores. O fone de ouvido possui rastreamento de mãos e olhos, executa aplicativos Android por meio de um sistema operacional Android XR que será totalmente revelado ainda este ano e usa Google Gemini AI como uma camada de assistência. do Google Projeto Astra tecnologia, que permite assistência em tempo real em óculos, telefones e fones de ouvido, está estreando na série de telefones Samsung Galaxy S25. Mas eu já vi isso em ação no meu rosto.

Minhas demonstrações do ano passado me permitiram usar o Gemini para me ajudar enquanto eu olhava uma sala, assistia a vídeos no YouTube ou fazia basicamente qualquer outra coisa. O Live AI precisava inicializar nesse modo ao vivo para usá-lo, após o qual ele poderia ver e ouvir o que eu estava assistindo ou ouvindo. Também havia modos de pausa para interromper temporariamente o suporte ao vivo.

A Samsung exibiu o que parecem ser recursos semelhantes de IA em tempo real nos telefones Galaxy S25, e mais foi prometido. Espero que funcione enquanto assisto vídeos no YouTube, como fez minha demonstração do Android XR. E de acordo com executivos da Samsung e do Google que trabalham no Android XR, ele poderia até ser usado como suporte ao vivo durante os jogos.

As habilidades de reconhecimento visual instantâneo de Gêmeos podem começar a parecer as mesmas entre óculos e telefones. Samsung

Melhor duração da bateria e processamento… para óculos?

Samsung e Google também confirmaram que estão trabalhando em óculos inteligentes, que também usam Gemini AI, para competir com Ray-Ban da Meta e uma onda de outros óculos emergentes. Aparentemente, os óculos AR também estão em desenvolvimento.

Embora o Projeto Moohan seja um fone de ouvido VR independente com bateria e processadores próprios, assim como o Vision Pro da Apple, os óculos inteligentes menores nos quais o Google e a Samsung estão trabalhando, e todos os óculos subsequentes, dependerão de conexões e assistência de processamento do telefone. para trabalhar. É assim que óculos inteligentes como o Ray-Ban da Meta já funcionam.

Mas talvez ter mais recursos signifique a necessidade de um processamento telefônico mais intensivo. A IA ao vivo pode começar a se tornar um recurso cada vez mais usado, contando com os telefones para trabalhar continuamente para ajudar esses óculos. Melhor processamento, gráficos e, o mais importante, maior duração da bateria e resfriamento pareciam maneiras de tornar esses telefones melhores computadores de bolso para eventuais óculos.

Nuvens de dados pessoais são o que a Samsung e o Google usarão para criar assistentes de IA mais inteligentes em óculos e telefones. Samsung

Um conjunto de dados pessoais que esses dispositivos de IA precisarão

A Samsung também anunciou um mecanismo de dados pessoais de aparência obscura que o Google e a IA da Samsung irão aproveitar, reunindo dados pessoais em um lugar onde a IA poderia desenvolver insights e conexões mais ricas para todas as coisas da sua vida.

Como isso é desenvolvido ou garantido, ou onde estão seus limites, foi extremamente confuso. Mas parece um repositório de dados pessoais que a IA da Samsung e do Google pode usar e trabalhar com produtos conectados estendidos, incluindo relógios, anéis e óculos.

Os wearables de IA com câmeras são tão bons quanto os dados que podem ajudá-los, e é por isso que muitos desses dispositivos agora parecem desajeitados e estranhos de usar, incluindo os Ray-Bans da Meta em seus modos de IA. Normalmente, esses dispositivos de IA enfrentam obstáculos quando se trata de saber coisas que seus aplicativos existentes já conhecem melhor. É evidente que Google e Samsung estão tentando resolver este problema.

Vou confiar esse processo ao Google e à Samsung ou a qualquer outra pessoa? Como esses telefones e os futuros óculos tornarão a relação entre a IA e nossos dados mais clara e gerenciável? Parece que estamos vendo um sapato cair aqui, com outros por vir, já que a conferência de desenvolvedores de I/O do Google provavelmente discutirá os avanços do Android XR e do Gemini com muito mais profundidade.

A Samsung está fazendo do Project Moohan seus primeiros fones de ouvido e continuará com óculos no futuro. Espere que o Google entre em mais detalhes junto com a Samsung na conferência Google I/O focada em desenvolvedores por volta de maio ou junho e possivelmente o resumo completo no verão no esperado próximo evento Unpacked da Samsung. Até então, poderemos saber muito mais sobre por que essa nova onda aparentemente enfadonha de telefones Galaxy S25 poderá estar construindo uma infraestrutura que será desenvolvida com mais detalhes até o final do ano… ou mesmo depois disso.