Os novos tênis Nike Therapeutic na CES 2025 são diferentes de tudo que você já viu antes

Quando vimos os tênis de recuperação Nike x Hyperice (que mais parecem barcos do que um Nike típico) na CES 2025, sabíamos que tínhamos que experimentá-los.

“Até agora parece que está vibrando, quase como uma espécie de massagem.” Essas são as palavras da minha colega, a editora sênior da CNET, Lisa Eadicicco.

Você pode pensar nos tênis Nike x Hyperice como botas de recuperação terapêutica ou tênis de cano alto, em vez dos tênis Nike tradicionais. O novo calçado inovador permite ajustar a compressão dos pés e panturrilhas, além de aquecer os músculos cansados.

E aqui está o legal: você pode caminhar com eles enquanto eles tentam fazer sua mágica de recuperação.

“Você definitivamente pode sentir o calor aqui”, disse Eadicicco enquanto caminhava por uma sala de demonstração em Las Vegas. Embora os tênis Nike x Hyperice tenham sido lançados nas Olimpíadas de Paris no verão passado, aproveitamos a oportunidade para experimentá-los nós mesmos, como uma prévia do que está por vir no espaço onde a eletrônica ajuda na recuperação ativa e não apenas monitorando seus sinais vitais. .

Essas botas alimentadas por bateria incluem compressão e calor para aquecimento e recuperação pós-treino. Nike diz Um “sistema de bexigas Normatec de ar duplo fixadas em elementos de aquecimento” distribui o calor uniformemente pelas botas, com o objetivo de aquecer os músculos e tecidos dos pés e tornozelos.

Veja isto: As novas chuteiras da Nike incluem compressão e calor para recuperação pós-treino 02:38

Os tênis Nike x Hyperice possuem botões que permitem controlar três níveis diferentes de compressão e calor. Massageia e comprime os tornozelos e pés e, de acordo com o nosso teste de calçado, você pode sentir especialmente o calor ao redor dos tornozelos.

É difícil dizer quão eficazes os sapatos seriam como sistema de aquecimento ou recuperação de treino sem experimentá-los por mais tempo, mas no primeiro uso, esses recursos definitivamente aparecem.

Os calçados têm tiras de velcro, são macios e confortáveis ​​ao caminhar e, por enquanto, vêm em uma variedade de tamanhos, em vez de tamanhos individuais, por exemplo, tamanhos masculinos 10 a 12. A Nike está trabalhando em uma versão para o consumidor que estará à venda , mas ainda não se sabe quando será lançado ou quanto custará.

A Nike também está desenvolvendo um colete térmico e de compressão como parte de sua linha wearable.

