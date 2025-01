Os países “mais felizes” do mundo têm um lado sombrio, revela um estudo

Você já olhou para o Classificação internacional Os países mais felizes do mundo ultimamente?

Medir os níveis subjetivos de felicidade em um país se tornou um tipo de esporte internacional. As pessoas estão olhando com interesse (e um pouco de ciúme) de países como a Dinamarca, que está regularmente no topo do ranking mundial da felicidade.





Isso também levou a práticas dinamarquesas como “Hygge“Um estilo de vida que está ganhando popularidade em outros lugares. Se ao menos pudéssemos acrescentar mais conforto às nossas vidas, talvez sejamos tão felizes quanto os dinamarqueses!

Mas viver em um dos países mais felizes do mundo é tudo o que é ótimo? O que acontece se você achar difícil encontrar ou manter a felicidade em um oceano de pessoas (supostamente) felizes?





Em nossa pesquisa, publicado em Relacionamentos científicosDescobrimos que nos países mais felizes em termos de felicidade nacional, as pessoas também têm maior probabilidade de experimentar o bem-estar medíocre devido à pressão social de serem felizes.





Viver em países mais felizes pode, portanto, ser benéfico para muitos. Mas para alguns, pode acabar vendo muito difícil de respeitar e ter o efeito oposto.





Expandir nossa pesquisa

Por vários anos, meus colegas e eu estudamos a pressão social que as pessoas podem sentir para sentir emoções positivas e evitar emoções negativas.





Essa pressão também é comunicada a nós por meio de canais como redes sociais, livros de auto-assistência e publicidade. Finalmente, as pessoas desenvolvem uma idéia dos tipos de emoções que são valorizados (ou não) por aqueles que os rodeiam.





Ironicamente, nossa pesquisa anterior mostrou que quanto mais pessoas estão sob pressão para se sentir felizes e não tristes, mais elas tendem a sofrer de depressão.





Embora essa pesquisa anterior tenha se concentrado principalmente em pessoas que vivem na Austrália ou nos Estados Unidos, estávamos curiosos para saber como esses efeitos também poderiam ser óbvios em outros países.





Para nosso estudo, entrevistamos 7.443 pessoas em 40 países sobre seu bem-estar emocional, sua satisfação na vida (bem-estar cognitivo) e seus transtornos de humor (bem-estar clínico). Em seguida, comparamos isso com a percepção de pressão social para nos sentir positivos.





O que encontramos confirmou nossas conclusões anteriores. Em todo o mundo, quando as pessoas dizem que sentem pressão para conhecer a felicidade e evitar a tristeza, tendem a sofrer de déficits de saúde mental.





Em outras palavras, eles experimentam menos satisfação em suas vidas, emoções mais negativas, emoções menos positivas e níveis mais altos de depressão, ansiedade e estresse.





É interessante notar que nossa amostra global nos permitiu ir além do trabalho anterior e examinar se houve diferenças nesse relacionamento entre os países. Existem países em que esse relacionamento é particularmente forte? E se sim, por quê?





Não é um problema uniforme

Para estudar isso, obtivemos dados para cada um dos 40 municípios em Índice de Felicidade Globalcoletado pela pesquisa mundial da Gallup. Esse índice é baseado nas avaliações subjetivas da felicidade das amostras representativas em larga escala em escala nacional.





Isso nos permitiu determinar como a felicidade geral de uma nação e, portanto, a pressão social exercida sobre os indivíduos para que eles sejam felizes, pudessem influenciar o bem-estar dos indivíduos.

Descobrimos que o relacionamento havia realmente mudado e que era mais forte nos melhores países classificados, de acordo com o índice da felicidade global. Em outras palavras, em países como a Dinamarca, a pressão social sentida por algumas pessoas a serem felizes era particularmente preditiva da pouca saúde mental.





Isso não significa que, em média, as pessoas não estejam mais felizes nesses países – aparentemente são – mas que, para aqueles que já sentem muita pressão para manter a cabeça alta, viver em países mais felizes pode levar a um bem -estar menos bom.





Por que poderia ser o caso? Pensamos que estar cercado por um feliz mar de rostos pode piorar os efeitos da pressão social já exercidos para serem felizes.





Obviamente, os sinais da felicidade dos outros não se limitam à expressão explícita da felicidade, mas também são óbvios em outros sinais mais sutis, como ter mais contatos sociais ou se envolver em atividades agradáveis. Esses sinais tendem a ser mais fortes em países mais felizes, aumentando assim os efeitos das expectativas sociais.





Nesses países, sentir -se feliz pode ser facilmente considerado o padrão esperado. Isso aumenta a pressão social sentida pelas pessoas, de modo que elas aderem a esse padrão e exacerba as consequências para aqueles que não têm sucesso.





Qual é a solução?

Então, o que podemos fazer? Em um nível pessoal, sentir e expressar felicidade é uma coisa boa. Mas como outra pesquisa encontradoÀs vezes, é bom ser sensível à forma como nossa expressão de emoção positiva pode afetar os outros.





Se é bom trazer felicidade e positividade às nossas interações, também é bom saber quando atenuá-las e evitar alienar aqueles que podem não compartilhar nossa alegria no momento.





De maneira mais geral, talvez seja hora de repensar a maneira como medimos o bem-estar nacional. Já sabemos que florescer na vida não é apenas uma questão de emoção positiva, mas também para reagir bem às emoções negativas, valorizar o desconforto e se concentrar em outros fatores, como significado e relações interpessoais.

Pode ser hora de classificar os países não apenas de acordo com seu grau de felicidade, mas também com seu grau de segurança e abertura a todas as experiências humanas.

Brock BastianProfessor, Escola de Ciências Psicológicas de Melbourne, Universidade de Melbourne.





Este artigo é republicado de A conversa sob a licença Creative Commons. Leia Artigo original.

Uma versão deste artigo foi publicada pela primeira vez em fevereiro de 2022.