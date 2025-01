Os pedidos de energia da IA ​​ameaçam um pesadelo de resíduos nucleares

Estação de geração nuclear de Three Mile Island, no cantão de Londonderry, condado de Dauphin, Pensilvânia, foi fechada após o colapso parcial de seu reator da Unidade 2 (TMI-2) em 28 de março de 1979.

Em declínio por um longo tempo, a indústria nuclear americana espera a ressurreição em dois locais de suas maiores falhas: Ilha de cinco quilômetros na Pensilvânia e O local de Hanford no estado de Washington. A energia nuclear, diz que a indústria ajudará a atender às crescentes demandas de energia dos data centers e da crescente economia da ECI. Mas uma virada tão errônea ignora os problemas de resíduos nucleares radioativos de longo prazo que a IA não pode desejar.

Em setembro A Constellation Energy anunciou planos Para reiniciar um reator fechado em Three Mile Island, impulsionado pela Microsoft, que precisará de muitos gigawatts para realizar grandes cálculos de IA em sua frota de expansão de data centers. Amazon seguiu o exemplo E anunciou em novembro que investirá US $ 334 milhões para desenvolver pequenos reatores nucleares modulares (SMR) em Hanford, o local da primeira produção global de plutônio do mundo.

Google e Meta também esperam trazer de volta a energia nuclear. Em outubro de 2024 Google anunciou Ele finalmente planeja comprar 500 megawatts de eletricidade da Kairos Power, que desenvolve uma nova SMR em Oak Ridge, Tennessee, no local do Laboratório Nacional, que há muito refinou urânio para a indústria nuclear. E pai do Facebook Meta está procurando ofertas Para usinas nucleares para seus data centers.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Esses gigantes da tecnologia reconhecem que a próxima geração de microprocessadores a serem usados ​​para cálculos de IA nos data centers exigirá que os montes de eletricidade possam fornecê -los e resfriá -los. Apenas um Nvidia Blackwell ChipPor exemplo, pode atrair até dois quilowatts, mais do que o necessário para uma casa típica. Cramz milhares deles em servidores dentro de um data center, e eles precisarão de tanta energia quanto uma cidade pequena.

Os data centers hiperescais de So So chamados exigem mais de 100 megawatts (100 MW) – uma fração significativa da produção de uma usina importante. E esse poder deve ser barato, estável e confiável.

Um relatório de 2024 do Departamento de Energia Americana, escrito por especialistas em energia do Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley, é particularmente esclarecedor. O crescimento de Uso de energia do US Data Center Nos cinco anos seguintes, segundo eles, correspondiam “a um pedido de eletricidade total para os data centers entre 74 e 132 (Gigawatts)”. Isso representaria cerca de 7 a 12% das previsões de consumo de eletricidade americana para 2028.

De onde vem todo esse poder? Dados os desafios de que os serviços públicos elétricos enfrentam a oferta de eletricidade para atender a outras necessidades crescentes, incluindo veículos elétricos, não surpreende que a grande tecnologia seja dada ao núcleo atômico. Mas os pedidos de energia descritos no relatório do DOE exigiriam a construção ou ressuscitação do equivalente a pelo menos 40 reatores de cinco quilômetros na ilha nos próximos cinco anos. É impossível.

Vários anos atrás, Amazon, Google, Meta e Microsoft prometeu Não exacerba os níveis atmosféricos de dióxido de carbono. Mas esse objetivo louvável se torna cada vez mais difícil de alcançar, dado o consumo explosivo de eletricidade de seus data centers. Eles, portanto, começaram a se orgulhar de um retorno à energia nuclear para evitar esse problema espinhoso. É um grande erro.

A energia nuclear é realmente uma fonte de energia sem emissões de carbono, mas dificilmente é uma fonte de energia limpa, e é definitivamente não renovável. Em toda a cadeia de suprimentos de urânio – da extração ao enriquecimento e à fabricação de hastes de combustível ou pellets – as oportunidades são abundantes para versões radioativas. No sul do Texas, por exemplo, Os proprietários de terras estão preocupados com a contaminação Suas águas subterrâneas por atividades operacionais de urânio renovadas nas proximidades.

Desde 1989, o DOE gastou centenas de bilhões de dólares de contribuintes para limpar o complexo nuclear original, incluindo o Gargantuan Oak Ridge Factory Isso enriqueceu grande parte do urânio usado para energia nuclear comercial. E, apesar das décadas de teste, o departamento ainda não limpou e desmontou a escurada, desintegrando -se Tanques de resíduos altamente radioativos O tratamento esquerdo do plutônio em Hanford.

O armazenamento e a contenção do combustível nuclear gasto são de fato o desafio crucial não resolvido na indústria nuclear americana. Mais de 90.000 toneladas desse resíduo são armazenadas em 77 locais em 35 estados – uma quantidade que aumenta em mais de 2.000 toneladas por ano.

Pequenos reatores modulares, promovidos por O co-fundador da Microsoft Bill Gates E outros só aumentarão esse fardo crescente. Como ex -presidente da Comissão Reguladora Nuclear Americana (CNRC), Allison MacFarlane e Rodney C. Ewing, da Universidade de Stanford, disseram: “Em alguns casos, esses novos reatores podem piorar, criando mais desperdícios mais caros para gerenciar, novos tipos de tipos de desperdício complexo, ou apenas mais desperdício, terminam.

Em outros lugares, MacFarlane enfatizou As dificuldades processuais e práticas encontradas pelas novas tecnologias de reatores nucleares para aceitar o CNRC e obter sucesso comercial. Logo após receber a certificação NRC em 2023, por exemplo, o tamanho O projeto Nusque SMR foi abandonado Após a construção esperada, os custos de construção mais que dobraram em US $ 9,3 bilhões. Deixando de lado o problema do desperdício, um design de SMR bem -sucedido no comércio provavelmente é mais de uma década.

Mas a corrida para o ouro implacável, se não for controlado, imporá solicitações inacessíveis às fontes de alimentação projetadas muito antes disso. Enquanto isso, as taxas de eletricidade aumentarão inexoravelmente à luz da lei da oferta e da demanda. Essa crise iminente de energia explica os esforços da Big Tech para retardar as firmas de usinas alimentadas com fósseis e ressuscitar reatores fechados.

Os líderes da Amazon, Google, Meta e Microsoft devem se inspirar profundamente e começar a reavaliar suas opções. Eles realmente precisam construir e atualizar data centers em um ritmo tão frenético? Ou essa corrida armamentista do diabo para a IA do diabo é a maior parte da cabeça é o resultado de uma concorrência amarga, impulsionada pelos recentes avanços na tecnologia de semicondutores?

E as fontes de energia realmente limpas e renováveis ​​que eles costumavam adotar –especialmente solarEnergia eólica e geotérmica? Sim, a variabilidade da energia solar e eólica o torna uma correspondência ruim às necessidades regulares de energia dos data centers. Mas o armazenamento de energia percorreu um longo caminho recentemente e tem um futuro promissor. E o recente sucesso surpreendente do programa chinês da IA ​​Deepseek mostra que a eficiência do software desempenhará um papel importante nesse esforço.

Como as nuvens escuras persistem em energia nuclear, em particular seu problema de resíduos não resolvidos, essas alternativas renováveis ​​merecem consideração renovada.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.