Os pinguins ajudam a mapear a crescente ameaça do Mercúrio da Antártica

Quando Philip Sontag visitou a Antártica pela primeira vez como doutorado. Aluno, ele trouxe de volta uma memória incomum: um enorme saco de penas de pinguim. E agora, após uma análise de uma década, Santag e seus colegas entenderam como usar essas penas para criar uma carta viva de contaminação por mercúrio que está cada vez mais ameaçando o hemisfério sul.

Mercúrio é um subproduto comum da extração de ouro, uma indústria que cresce em vários países do sul. O metal tóxico se acumula quando se eleva na cadeia alimentar, ligando -se com aminoácidos em animais e depois infiltrando seus sistemas nervosos centrais, onde pode inibir o crescimento neuronal. Siga -p -up da exposição ao mercúrio é crucial para monitorar um ecossistema, mas simplesmente amostrar pedras, gelo ou solo para sua presença não diz como realmente entrou na rede de alimentos.

Muitos predadores, incluindo pinguins, desenvolveram maneiras de ter mercúrio. Os produtos químicos se acumulam em penas que os pássaros se transformam regularmente em grandes quantidades. Sontag, agora pesquisador polar com sede na Universidade Rutgers, e seus colegas esperavam usar penas molides para determinar onde os pinguins pegaram a substância tóxica. Os cientistas ficaram surpresos ao encontrar uma correlação muito clara entre os níveis de penas de mercúrio e um isótopo de carbono chamado carbono-13; Este último varia de acordo com a localização geográfica e, portanto, atua como um indicador de “onde os pinguins se alimentam ou onde seus criadouros são encontrados”, explica Sontag. Esses resultados, publicados Em Ciência Ambiental TotalConfirmou essa conexão em sete espécies de pinguins espalhados no Oceano Sul – um esquema sugerindo que elas são expostas a mais mercúrio mais ao norte, onde o ambiente relativamente mais quente leva a níveis mais altos de carbono -13.

Esses resultados sugerem que os pinguins podem funcionar como bioindicadores de mercúrio: rastreadores vivos de poluentes ambientais, explica o principal autor do estudo John Reinfelder, biólogo marinho de Rutgers. Em vez de medir o próprio produto químico em um tempo e local instantâneos, ele diz, medir os níveis de mercúrio dos pendores que o pinguim segue o movimento da substância através dos alimentos oceânicos. Por exemplo, espécies de pinguins conhecidas por residirem perto uma da outra apresentavam níveis de mercúrio e variável carbono-13 devido a seus diferentes modelos de migração e alimentos. Esses dados podem ser modelados em um banco de dados de mapa para ajudar a orientar projetos futuros sobre conservação polar e pesquisa científica.

Os cientistas consideram os promissores pinguins de candidatos a esses bioindicadores, explica o cientista marinho Míriam Gimeno Castells, um doutorado. Estudante do Instituto de Ciências Marinhas do Conselho Nacional de Pesquisa Espanhola, que não estava envolvido no estudo. Os animais estão no meio da cadeia alimentar. Eles se reproduzem nas colônias, para que os pesquisadores possam coletar facilmente as penas de muitas pessoas diferentes. Além disso, cada estação de reprodução que eles têm moldes dramáticos; As penas que perdem “conterão o mercúrio que se acumulou durante a temporada de não conexões”, explica Gimeno Castells.

As próximas etapas de Sontag são coletar penas mais recentes para experimentar, através de diferentes espécies e medir o mercúrio no sangue de pinguins e presas para comparar com os níveis de substância em suas penas.

E como os pinguins são feitos com seus níveis atuais de mercúrio? “Não achamos que os pinguins tenham sido expostos a níveis tóxicos no momento”, explica Reinfelder. “Sim, os pinguins vão bem.”