Os pinos da AIA humanos vão parar de trabalhar para o final do mês

Se você é um dos entusiastas da inteligência artificial que comprou o alfinete de um humano, é hora de dizer adeus. O dispositivo portátil, que o escritor principal da CNET, Scott Stein, comparado a “um comunicador de Star Trek com a IA fixado em sua camisa”, está saindo.

Humane está sendo adquirido pela HPE ele anunciou na terça -feira que iria Pare de vender alfinetes. E não pense que você terá muito tempo para reduzir o uso do seu PIN, este é uma linha do tempo bastante acelerada.

“Seu pino de IA continuará a correr normalmente até as 12h PST em 28 de fevereiro de 2025”, disse Humane em comunicado. “Após essa data, os servidores humanos não se conectam mais e o acesso do Center será completamente aposentado”.

As características do pino da IA ​​não incluirão mais chamadas, mensagens, consultas e respostas de IA e acesso à nuvem e, em 28 de fevereiro, todos os dados restantes do consumidor serão eliminados, disse a empresa.

“Recomendamos fortemente que você sincronize seu pino de IA no Wi-Fi e faça o download de qualquer imagem, vídeos e notas armazenados do .Center antes de 28 de fevereiro de 2025”, afirmou o comunicado. “Se você não fizer isso, seus dados serão perdidos após a eliminação em 28 de fevereiro de 2025 às 12h PST”.

Um representante humano não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Primeira experiência em mão

Scott Stein, da CNET, revisou o dispositivo em abril de 2024, observando que o pino de US $ 699 parecia ficção científica, mas era uma tarefa de usar.

“As idéias da visão da Humane foram interessantes, mas a execução e sua total falta de conexão com qualquer telefone fizeram com que pareça absurdo”, disse Stein na terça -feira. “Também era difícil de controlar, não funcionou bem e superaqueceu extremamente rápido”.

Stein gostou da função de tradução do idioma e disse que a qualidade de sua câmera era “boa, mas não ótima”. O dispositivo não respondeu à ativação da voz e, por outro lado, deve ser constantemente usado para entrar em serviço.

O PIN podia ler as coisas em voz alta, tentar identificar carros, plantas e locais ou descrever uma sala, disse Stein em sua revisão. Mas não sem problemas. Quando ele pediu que ele identificasse uma lata de água espumosa com um sabor na tampa da coluna, ele contou a ele sobre um filme da Apple TV Plus 2022, possivelmente me pedindo ao dispositivo que “procure” o título do filme “Luck” .