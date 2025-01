Os preços do Bitcoin giram acima de US $ 100.000, apesar de 3,3 % queda antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA

O mercado de criptomoedas está passando por flutuações de preços significativas para o Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC), se prepara para anunciar sua escolha de revisão das taxas de juros. Na quarta -feira, o preço do Bitcoin registrou uma queda de 3,33 % em trocas internacionais, sendo negociada em US $ 102,185 (aproximadamente Rs. 88,4 lakh) de acordo com o Coquammarketcap. Na Índia, em troca como um Buyucoin, o BTC contra a queda de preços abaixo de dois por cento, negociando em US $ 102,006 (aproximadamente Rs. 88,3 lakh).

“Os mercados permanecem na boca antes da política do FOMC em 99 % da probabilidade de um corte de taxa. Dada a exuscitação, e os comerciantes são aconselhados a se exercitar”, nos mercados de Coinswitch nos gadgets 360.

Aether caiu do lado do Bitcoin – as trocas globais, o ETH cai de 2,80 % para negociar em US $ 3.124 (Rs. Rs. 2,70 lakh). As trocas nacionais como Coinswitch e Codinder mostram os preços da ETH em 3,50 %, com seu preço em US $ 3.373 (aproximadamente Rs. 2,92 lakh).

“Etheriee viu cerca de sete por cento do mercado mais amplo e divergente e o bitcoin está até a trajetória. Apesar dos dados sugerem um mental mais claro, como fevereiro e março ter sido tradicionalmente meses fortes para o Ethrenoum. Os analistas estão vendo o atual DIP Uma narração maior e boish do ativo.

Os preços dos produtos mais criptográficos estavam na quarta -feira, Solan, Cardano, Dogcececoin, Cardano e Snow.

O Rastreador de Preços Crypto da Gadgets 360 também mostra que Shiba Inu, Polkadot, Bitcoin Cash e Cronos são baratos na quarta -feira.

O valor geral do mercado de criptografia caiu 1,17 % nas últimas 24 horas. Atualmente, a avaliação do setor é de US $ 3,47 trilhões (aproximadamente Rs. 3,00,40,871 crore), conforme de acordo com Coinmarketcap.

“Enquanto a inflação estiver, permanece no alvo, tornando provável que alimente e mantenha sua taxa de referência estável, a porcentagem -4,50 %. Se a cadeira tomar uma substância falcão, o bitcoin e outros bens poderão ver alguma volatilidade” Alankar Saxena, co -fundador e CTO de Mudrex para Gadgets 360.

Algumas criptomoedas aumentaram no valor na quarta -feira, como Rippley, Tether, de acordo com o Protocolo e o Lion Lion Uniswap e Warriors.

“Permitir com a descarga de fatores macroeconômicos e o senso de mercado, os comerciantes procuram mudanças rápidas no preço para responder aos desenvolvimentos financeiros globais”, disse o co-fundador CEO do Avinash Shekhar, co-fundador e CEO do PI42, co-fundador, PI42: PI42: o investidor do CEO da comunidade.

