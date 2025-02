Os preços dos laptops aumentam 10% devido a taxas, diz o CEO da Acer

Os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump na China serão sentenças em breve para compradores de computadores americanos: Acer diz que os preços dos laptops aumentarão 10%.

Jason Chen, CEO do fabricante de eletrônicos com sede em Taiwan, Ele disse ao Telegraph Esse Acer implementará a mudança de preços em todas as áreas em resposta direta às tarifas. “Teremos que ajustar o preço do usuário final para refletir a taxa”, disse Chen. “Acreditamos que 10 (porcentagem) provavelmente será o aumento de preço por inadimplência devido ao imposto sobre a importação. É muito simples”.

Dependendo da análise que passa, Acer é normalmente classificado Nos cinco principais fabricantes de laptops nos EUA. Espera -se que os preços aumentem em pelo menos 10% em ativos de produtos eletrônicos, incluindo smartphones e eletrodomésticos.

Em janeiro, a Associação de Tecnologia do Consumidor previu consumidores americanos Eu poderia receber um golpe de US $ 90 a US $ 143 bilhões em poder de gasto Devido a tarifas. Desde então, as tarifas na China foram promulgadas, mas tarifas que foram planejadas contra o México e o Canadá Eles têm sido lentos. No entanto, o domínio da China na fabricação eletrônica terá um impacto maior em produtos tecnológicos, como jogos, telefones e televisões.

Leia mais: O melhor computador portátil barato para 2025

Chen também disse que Acer está pensando em mudar suas cadeias de suprimentos e está aberto a ser fabricado nos Estados Unidos. Os consumidores ainda podem encontrar laptops Acer que não estão sujeitos ao aumento de 10%; A taxa de revestimento tarifário não se aplicará a computadores enviados da China antes de fevereiro.

Embora as tarifas devam afetar uma ampla gama de produtos eletrônicos, a Acer é uma das primeiras empresas tecnológicas importantes a especificar o aumento dos custos.

Josh Goldman, editor -gerente da CNET que supervisiona o PC e os laptops, disse: “Poucos, se houver, dos principais fabricantes de PC produzem laptops mais acessíveis do que Acer.

“Dada a situação atual, não surpreende que as tarifas aumentem os preços, mas prejudicam os consumidores médios como você e eu, bem como os compradores de educação e comerciais que já estão lidando com a inflação e os orçamentos ajustados”, disse ele.