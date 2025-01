Os primeiros dinossauros podem ser ocultos nos lugares menos acessíveis da terra

Os fósseis antigos dos primeiros dinossauros do mundo podem ser enterrados em lugares quase impossíveis de investigar, de acordo com novas pesquisas do University College London e do Museu de História Natural do Reino Unido.





O fóssil mais antigo dos dinossauros atualmente gravado Data de cerca de 230 milhões de anos. Esses espécimes, recuperados de locais que antes faziam parte do Gondwana – a metade sul do fim do supercontinente paleozóico, ocupam galhos relativamente distantes da árvore genealógica de Dino, sugerindo que eles já evoluíram e talvez dispersando em todo o mundo para milhões de anos.





Além disso, a descoberta de Dinossauros deste mesmo período No que era a massa da terra do norte do supercontinente, Laurasia, apenas fortaleceu nossa compreensão da história dos dinossauros.





Convencido O verdadeiro ponto de origem dos dinossauros ainda não está rastreado, os paleontologistas agora suspeitam que o ponto de partida de todos os “lagartos terríveis” possa estar escondido em alguns dos lugares mais difíceis de obter da terra.

Entre as reivindicações de cada hemisfério com os primeiros fósseis, há uma lacuna enorme no registro ao redor do equador. Em lugares onde não encontramos fósseis de dinossauros, é fácil assumir que não havia dinossauros, mas pode não ser necessariamente o caso.





As condições devem estar corretas para que os fósseis sejam preservados em primeiro lugar. Para fóssilComo as pegadas, uma impressão na lama doce deve ser preenchida com areia solta, que é compactada. Para que um fóssil corporal seja formado, a carcaça de animais deve ser coberta de lama ou lodo cedo após a morte, para que Não guardar completamente.





Mas mesmo que o fóssil perfeito tenha sido formado, não o encontramos necessariamente, especialmente em lugares difíceis de alcançar. Em um novo artigo liderado pelo paleontologista da Universidade de Londres, Joel Heath, os autores enfatizam que as expedições paleontológicas na Amazônia e no Saara não eram particularmente comuns ou fáceis de viver.





E isso é um problema, porque esses são os lugares onde eles suspeitam que pudéssemos encontrar a história mais antiga dos dinossauros.

“Expedições paleontológicas nessas regiões podem ser menos comuns devido ao ambiente grave do Saara e à inacessibilidade de muitas regiões da Amazônia”, elas para escrever.





“Também está bem documentado que os fatores socioeconômicos e a herança do colonialismo, associados à instabilidade política, provavelmente envergonharam os esforços de pesquisa nessas regiões”.





Seu estudo modelou a radiação de dinossauros de cabeça para baixo, usando fósseis de dinossauros conhecidos, dados taxonômicos sobre dinossauros e seus pais répteis e a geografia do período. Em vez de assumir que lugares sem fósseis iguais sem dinossauros, essas regiões foram classificadas como tendo informações ausentes.





E como não sabemos realmente como os dinossauros mais antigos conhecidos estão ligados um ao outro, eles modelaram três cenários diferentes com base em árvores em evolução oferecidas.

Uma origem de Gondwanan em baixa latitude – para a qual a prova pode ser no Saara e na Amazônia – tem sido mais fortemente apoiada por um modelo em que os silesaurídeos (que são considerados mais como primos de dinossauros do que os dinossauros) são ancestrais dos ancestrais ornithischian Dinossauros.





Os ornithischianos são um dos três principais grupos de dinossauros que estão estranhamente ausentes do primeiro álbum de fósseis de dinossauros, mas os silesaurídeos como seus ancestrais preencheriam parte dessa lacuna.





Idealmente, o Gondwana em baixa latitude também é o meio entre os primeiros fósseis de dinossauros em nosso arquivo atual.





“Até agora, nenhum fóssil de dinossauros foi encontrado nas regiões da África e da América do Sul, que uma vez fez essa parte de Gondwana”, Heath disse.





“No entanto, isso pode ser devido ao fato de os pesquisadores ainda não terem caído nas rochas certas, devido a uma mistura de inacessibilidade e uma relativa falta de esforços de pesquisa nessas áreas”.

Esses resultados foram publicados em Biologia atual.