Os Sims 1 e 2 relançaram em sua coleção PC-Legacy inclui todas as expansões

Sims e Sims 2, dois títulos clássicos da liberdade de simulação social, foram relançados. Agora, dois jogos estão disponíveis no PC via App EA, Epic Games Store e Steam e Part Sims 25 Birthday Bundle. Eu posso ser comprado como a coleção Legacy do Sims e a coleção Legacy Sims 2 separadamente. A versão de relançamento dos jogos inclui todo o bom conteúdo e DLCs anteriores, mas não vem com os gráficos.

A coleção de embaixadores Sims 1 e 2 agora disponível

“Para celebrar nosso legado e honrar fãs incríveis que estavam conosco, a propósito, o relançar dois títulos favoritos dos fãs e conter bairros e características conhecidos – para roubar roubo, gênio imprevisível e palhaço trágico ensolarado – começou tudo”, ela disse no anúncio.

O pacote de aniversário de 25 anos inclui uma coleção Legacy versão dois jogos, personagens e músicas originais e todos os DLCs pré-existentes.

Ambos os jogos não são gráficos ou esportes remasterizados, mas foram atualizados para aceitar computadores modernos e sistemas operacionais Windows 10 e 11. A coleção Legacy 1 e 2 do Sims 1 e apresenta um mecanismo de pagamento atualizado e uma resolução de pixels mais versáteis, de acordo com eles. Alguns legados e bugs relatados pelo City nos Sims 2 também foram corrigidos.

Os Sims 1 ainda são executados para sua resolução original, mas quando você jogou em monitores maiores, os usuários serão uma opção para escalar elementos, atingindo o Alt + Enter e andando de bicicleta com as opções disponíveis.

A versão de relançamento de ambos os jogos também suportará os arquivos antigos, mas que podem ser copiados para uma nova viagem segura.

A coleção Sims: IVD inclui Sims e Sims 4: Kit de massagem reminiscente e DLCs anteriores – Sims: férias, Sims: Saia em Sims: Lamb and Sims: Makin Magia.

Os embaixadores do Sims 2 incluem o jogo base Sims 2, e o Sims 4: Kit Grunge e todos os DLCs anteriores – e Sims 2: 2 e Sims 2: 2: Pets, Sims 2: Bon Voyage, Sims 2: Times e Sims 2: FreeTime, Sims 2: Apartamento 2, em Sims 2: Holiday Pack 2 Sims: Funk Sims 2: Happy Holiday Stuff, Sims 2: Celebração! Coisas para Sims 2: H & 1000 Fashion Stuff in Sims 2: Mourning Style Stuff in Sims 2: Kitchen & Bethses Interior Design Stop Sup: e Sims 2: Mansion & Garden Stuff.

As versões de coleção Legacy Sims 1 e 2 custam Rs. 1.199 e Rs. 1.799, respectivamente, na loja de jogadores de aplicativo, vapor e épicos. Dois jogos podem ser comprados ao mesmo tempo, como parte do pacote de aniversário do Sims 25 para Rs. 2.199.