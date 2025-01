Os Sims 1 e 2 serão relançados em um PC liberado em um post para PC nesta semana

A Electronic Arts é igual à marching de match para os Sims e Sims 2 para PC no final de janeiro. Os dois primeiros jogos da icônica série de simulação social no Aircraft Maxis lançados originalmente em 2000 e 2004, respectivamente. O relançamento e uma partida fazem parte das comemorações do 25º aniversário dos Sims que começaram a manhã a este mês. Ela provocou quatro dias “após o passado” segmento da celebração em 31 de janeiro passado, que poderia ver dois jogos clássicos anunciados ao PC.

Um relançamento dos sims 1 e 2 no seu PC

De acordo com Kotaku Relatório Publicado na segunda-feira, a fonte da CITES familiarizada com seus planos e Sims e Sims e Sims 2 será relançada digitalmente no seu PC após esta semana. As versões remasterizadas dos jogos serão uma partida e agruparão todos os pacotes de expansão originais. Enquanto o relatório aponta para a liberação do PC, um relançamento do console ainda incerto.

Ela também, que teasaes e Sims 2, como parte do segmento “nostalgia agora” da celebração do 25º aniversário dos Sims. O sistema 10 do Sims postou um teaser de vídeo Moon, mostrando o Green Plumbob do primeiro e do segundo jogos em uma série.

A franquia Sims iniciou suas comemorações de 25 anos em 16 de janeiro com atualizações gratuitas do Sims 4. Ela estava antes deste mês, é participação Um roteiro para as comemorações, provocando nostalgia agora uma fatia. Em 4 de fevereiro, será hospedeiro em 25 horas de transmissão ao vivo, eventos do Sims 4, atualizações gratuitas de conteúdo e eventos do SIMS Freeplay, antes de desconds e a temporada de Motherelode de 4 Motherelode, 6 de fevereiro.

O Sims 4 foi lançado no PC em 2014 e quando você recebeu vários DLCs e expansões de pacotes. O jogo é gratuito para jogar no seu PC, MacOS, PS4 e Xbox One.