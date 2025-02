Os suplementos NAD Plus podem reverter o processo de envelhecimento?

Os suplementos NAD Plus estão vendo um aumento de popularidade, especialmente nas redes sociais, pois as pessoas descobrem que existem a possibilidade de “reverter” o processo de envelhecimento. Mas quão verdadeiro é isso?

O NAD Plus existe naturalmente em seu corpo e é uma das moléculas que ajuda a manter sua pele parecida jovem, mas à medida que envelhece, os níveis mais diminuídos do NAD, por isso é lógico que um suplemento possa ajudar a neutralizar isso.

No entanto, nenhum método anti -envelhecimento é infalível; portanto, consultamos médicos e especialistas para entender o que o NAD Plus é, como os suplementos podem ajudar o processo anti -envelhecimento do corpo e se esses suplementos estiverem seguros.

O que é o NAD Plus e o que ele faz no corpo?

NAD Plus, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é uma coenzima encontrada em todas as células vivas que mantém “tudo funcionando sem problemas”, ele explica ele Dr. Konstantin VasyukevichUm cirurgião plástico facial baseado em Nova York que frequentemente discute o envelhecimento com os pacientes. “Crie DNA de energia e reparo” e também regula seu ritmo circadiano.

“Também está envolvido na função de Sirtuinas, proteínas que ajudam Bem -estar de Auro. A coenzima difere um pouco do NADH, que também pode ver enquanto procura mais suplementos de NAD. NAD Plus oxida, enquanto NADH é reduzido, o que basicamente significa que o NAD Plus tem um elétron extra e, quando ele o perde, ele se torna NADH.

O NAD Plus é encontrado naturalmente no corpo, mas à medida que envelhece, seus níveis caem, o que pode causar cansaço e envelhecimento da pele, diz o Dr. Vasyukevich. Um suplemento NAD Plus pode ajudar a combater isso, assim como um suplemento de vitamina B3. Embora a vitamina B3 não seja a mesma que o NAD Plus, seu corpo transforma a vitamina B3 no NAD Plus; portanto, esses suplementos adicionais também podem ajudar seus níveis NAD Plus.

Mais benefícios

O principal benefício do NAD Plus e, por sua vez, um suplemento NAD Plus é que é um reforço energético. Estudos, incluídos A leste de 2023 – Eles mostraram que a coenzima ajuda no controle de peso e equilibra o metabolismo, como apontou o Dr. Vasyukevich.

“(Nad Plus) pode fazer ótimas coisas”, diz ele. “Pode ajudar na saúde da pele, promovendo o reparo do DNA e a luta contra o estresse oxidativo, o que é uma grande razão pela qual a idade da pele. Também pode dar mais energia, ajudando suas células a ganhar mais (adenosina ou atpfosfato), que é a energia que seu corpo corre.

Daniel Llao Calvet/Getty Images

NAD Plus Efeitos colaterais

Dr. Jonathan Jenningsum internista certificado pelo conselho com escritórios médicos de Manhattan e contribuinte para Mecanismo de busca de laboratórioEle diz à CNET que o NAD Plus Supplements é principalmente considerado seguro, mas, como em qualquer alteração em sua rotina de assistência médica, você sempre deseja se aproximar com cautela. Especialmente levando em consideração que a administração de alimentos e medicamentos não regulamenta suplementos.

“A maioria dos dados sugere que todas as versões são seguras na maioria das populações e perfis de efeitos secundários dependem do modo de suplementação”, diz ele, apontando que os efeitos colaterais do suplemento em forma de pílula podem diferir daquele que você o leva por via intravenosa, para exemplo. “Os efeitos colaterais comuns incluem dor abdominal, náusea, tontura e vermelhidão”.

Outro efeito colateral comum, diz o Dr. Vasyukevich, é uma interrupção de seu padrão de sono. Ele diz que isso pode acontecer se tomar o suplemento tarde demais, o que geralmente pode ser corrigido mudando quando ele o leva.

Ambos os médicos, assim como o Dr. Patel, recomendam conversar com seu prestador de cuidados médicos antes de iniciar um suplemento NAD Plus, além de experimentar qualquer efeito colateral. Se você tiver algum efeito colateral, deve parar de tomar o suplemento imediatamente. Pode estar interagindo com outro de seus medicamentos ou pode até ter alergia. Você também pode ter intolerância. Isso dependerá de você e seu médico para discutir.

Quem deve evitar mais suplementos?

Embora o NAD Plus Suplementos seja amplamente considerado como seguro, o Dr. Jennings alerta que eles não são para todos.

“É importante consultar seu profissional de saúde antes da suplementação, porque a segurança não foi confirmada para certas populações, como mulheres grávidas (pessoas) e crianças”, diz ele.

O Dr. Patel também recomenda que as pessoas que amamentam evitem mais suplementos, pois não há pesquisas suficientes sobre esses produtos. Ele também aconselha qualquer pessoa interessada em tomar o suplemento que o discute com o médico, pois eu não o recomendaria para pessoas em determinados medicamentos ou com condições médicas específicas, embora não tenha especificado qual deve ser deixado em cada paciente e seus cuidados médicos provedor.

PARA Estudo 2020 No entanto, ele mostrou que o NAD mais suplementos poderia ter efeitos adversos naqueles com problemas hepáticos ou renais existentes devido à maneira como o suplemento é metabolizado. O Dr. Patel ressalta: “Fatores como idade, composição genética, dieta e condições de saúde podem afetar a resposta do corpo à suplementação”.

RealpeopleGroup/Getty Images

Os suplementos NAD Plus realmente funcionam para parar de envelhecer?

Especialistas e estudos acreditam que esses suplementos podem afetar positivamente as pessoas se forem usadas adequadamente uma dose recomendada por um profissional médico. No entanto, o Dr. Vasyukevich adverte que eles não são uma “solução mágica” para reverter o processo de envelhecimento.

“O NAD Plus suplementos pode ajudar aumentando os sistemas de reparo do corpo, o que pode reduzir as rugas e outros sinais de envelhecimento ao longo do tempo”, diz ele. “Eles não pararão de envelhecer completamente, mas podem ajudar suas células a permanecerem mais saudáveis ​​e a funcionar melhor, o que pode parar um pouco as coisas”.

O Dr. Patel diz à CNET que esses suplementos ainda são estudados ativamente. Embora algumas pesquisas mostrem que elas podem ajudar a melhorar a aparência da pele ou dar às pessoas mais energia, ele acredita que mais ensaios clínicos são “necessários” para estabelecer completamente a eficácia na “prevenção do envelhecimento”.

Também enfatiza que esses suplementos nunca devem ser usados ​​como um substituto para hábitos saudáveis, pois essas são algumas das melhores maneiras de manter o corpo da juventude, pois continua a envelhecer. “Exercício, boa nutrição, gerenciamento adequado do sono e do estresse são cruciais para o bem -estar geral”, diz ele, acrescenta que, se ele for provar os suplementos, tenha cuidado ao escolhê -los. Nem todo mundo é igualmente eficaz e é importante escolher uma de alta qualidade.

NAD Plus dose de suplementos e você pode tomá -lo todos os dias?

“Existem diferentes métodos de suplementação que incluem versões orais, nasais e intra -intravenosas”, diz o Dr. Jennings. Estudos foram realizados sobre como os suplementos funcionam no corpo, embora os achados sejam limitados.

O Dr. Patel diz à CNET que os suplementos de mononucleotídeos de nicotinamida (NR) e nicotinamida (NMN) foram estudados e demonstraram melhorar o processo de envelhecimento, mas devem ser abordados “com cautela”. NR e NMN, também conhecidos como mais precursores, são compostos naturais que podem Melhorar a produção de Nad Plus dentro do corpo.

PARA Estudo 2023 A suplementação oral e NMN relatou alguma melhora na “função cardiovascular, metabólica e física” naqueles que participaram. Este estudo analisou vários grupos de pessoas que receberam doses diferentes de um suplemento por vários períodos de tempo para analisar a eficácia e a segurança.

Dito isto, a dose certa para você depende em grande parte do que você discute com seu prestador de cuidados médicos. Também depende do método que você escolher para suplementação. A maioria dos suplementos na pílula ou na forma nasal pode ser tomada diariamente, mas seu médico pode informá -lo sobre o que é melhor e ajustar conforme necessário.

Imagens Tetra/Getty Images

Outras maneiras de aumentar mais os níveis de NAD

Tomar um suplemento NAD Plus não é a única maneira de aumentar os níveis NAD Plus do seu corpo. De fato, os profissionais médicos recomendam que você procure outras maneiras de melhorar sua saúde, além de tomar suplementos, pois isso melhorará a eficácia dos próprios suplementos.

“Você não precisa confiar apenas em suplementos para aumentar seus mais níveis. Não faça nenhuma alteração em sua dieta sem primeiro consultar seu médico.

O Dr. Patel apoiou que o exercício e um estilo de vida geralmente saudável são altamente recomendados ao longo de sua vida, mas especialmente à medida que envelhece. “Foi demonstrado que o exercício regular aumenta os níveis de NAD, estimulando a produção de mais precursores”, diz ele. “Além disso, opções de estilo de vida, como higiene adequada do sono e gerenciamento de estresse, podem afetar positivamente os níveis de NAD”.

O que ele come também pode afetar seus níveis NAD Plus, especialmente se ele procura alimentos ricos em vitamina B3 e niacina, que são precursores do NAD Plus (o que significa que o corpo os torna o NAD Plus). Alimentos ricos em vitamina B3 e niacina incluem:

Brócolis

Repolho

Peixe

Peru

Laticínio

Fruta

Bolas

Sementes

Grãos integrais

Carne bovina

Miséria

O resultado final

À medida que envelhecemos, a coenzima natural do corpo do NAD diminui mais, o que leva ao cansaço e ao envelhecimento da pele. No entanto, isso pode ser neutralizado com um estilo de vida saudável de exercícios regulares e uma dieta rica em vitamina B3 e niacina. Aumentar pesos também é uma excelente maneira de se manter saudável à medida que envelhece. Adicionar um suplemento NAD Plus à sua rotina diária sob a supervisão de um profissional médico também pode ajudar a aumentar os níveis de NAD.

A pesquisa sobre suplementos do NAD Plus é limitada; portanto, os profissionais médicos pedem às pessoas que abordem -as com cautela e sob os cuidados de seu próprio médico. No entanto, esses suplementos podem ajudar a lidar com os sinais de envelhecimento devido à diminuição dos mais níveis de NAD.