Os suplementos para dormir realmente funcionam? Isto é o que os especialistas têm a dizer

Ter uma boa noite de sono pode ajudar ou prejudicar o dia seguinte, mas é quase impossível garantir. A maioria de nós já ouviu falar de diferentes estratégias para ajudar no sono, incluindo experimentar suplementos para dormir, como melatonina, magnésio, camomila e muito mais. Quão eficazes são esses suplementos para dormir? Eles podem realmente fazer a diferença entre uma noite de sono ruim e uma boa? Conversamos com dois especialistas em sono altamente conceituados para descobrir exatamente isso.

Suplementos populares para dormir

Existem vários suplementos populares para dormir disponíveis, embora sua eficácia relatada possa variar significativamente entre os indivíduos. Suplementos para dormir não são iguais a pílulas para dormir vendidas sem receita. Para começar, os suplementos não são regulamentados pelo FDA e as pílulas para dormir, sim. Não só isso, mas os suplementos para dormir tendem a se concentrar em ingredientes naturais, enquanto as pílulas para dormir geralmente misturam ingredientes naturais e sintéticos e geralmente incluem anti-histamínicos. Resumindo, esses suplementos são menos regulamentados, mas geralmente são auxiliares de sono mais naturais.

Segundo Andrés Morán, cofundador e diretor executivo da sonho completoAlguns dos suplementos para dormir mais populares incluem “melatonina, magnésio, raiz de valeriana, camomila, L-teanina, GABA (ácido gama-aminobutírico), 5-HTP (5-hidroxitriptofano) e lavanda”.

Nosso outro especialista, Dr. David BenavidesMD, instrutor clínico de medicina em Faculdade de Medicina de Harvardexpande nossa lista: “… (e) L-triptofano, (o) componente proteico atribuído ao aumento do sono do peru após o Dia de Ação de Graças. Embora não seja tecnicamente um suplemento, o THC, com sua crescente legalidade, tem sido uma opção de produto em constante crescimento como bem.” Ele também observou que, embora muitas pessoas usem cannabis como auxílio para dormir, ela pode afetar potencialmente a qualidade do sono. “… pesquisas atuais sugerem que pode ajudar algumas pessoas a adormecer mais rápido, mas muitas vezes reduz a qualidade do sono ao interromper os ciclos REM de uma pessoa. Este efeito pode resultar em mau funcionamento diurno e objetivo de descanso de qualidade”.

Entre nossos dois especialistas, começamos a ver como cresceu o interesse generalizado pela qualidade do sono e como esse objetivo é desafiador para muitas pessoas.

Quais soníferos são mais eficazes?

Determinar quais soníferos são mais eficazes pode ser complicado, pois os suplementos não são regulamentados e muitas vezes são necessárias mais pesquisas sobre o sono e os suplementos. Benavides destacou grandes disparidades na forma como os ingredientes dos suplementos para dormir são relatados e rotulados.

“Em um estudo 2017 Publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine, os pesquisadores descobriram que o conteúdo de melatonina variava de um quinto a cinco vezes a quantidade indicada”, disse ele. “Um estudo subsequente Publicação JAMA 2023 “descobriram que apenas 3 dos 25 produtos de goma para dormir testados tinham níveis de melatonina razoavelmente dentro da quantidade anunciada no rótulo.”

Dosagens inconsistentes em suplementos podem afetar drasticamente a sua eficácia e a capacidade de testar essa eficácia. Além disso, as pessoas costumam responder de maneira diferente aos suplementos para dormir, e os melhores tipos e doses variam de pessoa para pessoa.

Em última análise, o uso de melatonina e magnésio para dormir parece ter o maior suporte médico atualmente em comparação com outros suplementos para dormir.

“É importante observar que, embora a melatonina possa não ser a melhor solução para a insônia, ela é frequentemente considerada o padrão ouro para ajudar a controlar os distúrbios do sono do ritmo circadiano, como o jet lag e os turnos de trabalho. embora as evidências sejam de qualidade inferior”, disse Benavides.

Ainda assim, ambos os especialistas recomendam conversar com seu médico ou profissional médico antes de mergulhar em uma rotina de auxílio para dormir.

E quais suplementos para dormir você deve evitar? “Embora muitos suplementos para dormir sejam seguros para uso a curto prazo, alguns podem representar riscos à saúde ou interagir com medicamentos”, disse Moran. “Por exemplo, a kava tem sido associada a danos hepáticos graves e geralmente é desencorajada. Ashwagandha pode interagir com medicamentos para açúcar no sangue, pressão arterial e função tireoidiana. Pessoas com doenças renais ou hepáticas ou aquelas que “Se estão grávidas, devem tome cuidado.”

“Ele Academia Americana de Medicina do Sono aconselha os médicos a não recomendarem rotineiramente melatonina, L-triptofano ou valeriana para insônia, descrevendo evidências insuficientes de eficácia em vez de culpar questões de segurança”, acrescentou Benavides.

Quando tomar suplementos para dormir

Estúdio Iona/Getty Images

A melhor hora para tomar seu suplemento para dormir dependerá do tipo de suplemento.

“A melatonina costuma ser tomada 30 minutos a uma hora antes de dormir para se alinhar ao ciclo natural de sono-vigília do corpo”, disse Moran. “A raiz de valeriana e a camomila são geralmente consumidas mais ou menos na mesma hora para promover o relaxamento. Suplementos de magnésio podem ser tomados à noite, de preferência durante as refeições, para melhorar a qualidade do sono.”

Geralmente, a embalagem do suplemento deve incluir um rótulo detalhado com instruções sobre quando tomar o suplemento e quanto tomar.

Benavides disse que “a maioria dos suplementos para dormir, quando usados ​​corretamente, são geralmente seguros na maioria das pessoas saudáveis, mas certamente há exceções”.

“Pessoas grávidas ou amamentando, crianças e pessoas com problemas de saúde subjacentes ou que tomam outros medicamentos devem ter cautela”, concordou Moran. “Como os suplementos para dormir não são aprovados pela FDA para o sono, sua segurança e eficácia não são garantidas. Essa falta de regulamentação pode levar a potência inconsistente, contaminação e riscos potenciais à saúde. Consulte um profissional de saúde antes de “Usar suplementos para dormir é essencial para garantir que eles são apropriados para suas circunstâncias de saúde.”

Ambos os especialistas enfatizam a importância de conversar com um médico antes de tomar suplementos para dormir, especialmente se você estiver no grupo demográfico listado acima, tiver alergias médicas ou estiver enfrentando complicações comportamentais de saúde. Embora os suplementos para dormir possam ser úteis para muitas pessoas nas circunstâncias certas, esses auxílios também podem trazer riscos e complicações. Antes de tomar uma decisão médica, fale sempre com um profissional de saúde.

Em poucas palavras

Em última análise, os melhores suplementos para dormir para você podem ser diferentes do que seria melhor para um amigo ou membro da família. O corpo de cada pessoa é diferente e, embora existam muitas respostas sobrepostas, as pessoas podem experimentar níveis de efeitos muito diferentes, mesmo com suplementos básicos para dormir.

Antes de começar a tomar um novo suplemento para dormir, converse com um profissional de saúde para ter certeza de que é a escolha certa para você. Nossos especialistas recomendam não misturar suplementos para dormir, a menos que seja especificamente orientado por um profissional médico. As desvantagens e os riscos de um sono insatisfatório são bastante perigosos por si só, portanto, procurar assistência médica para dormir pode ser perfeitamente razoável, mas é vital fazê-lo da forma mais segura possível. Isso significa conversar com um médico antes de decidir sobre pílulas ou pílulas para dormir.