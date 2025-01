Os titulares do cartão Capital One provavelmente migrarão para a rede de pagamentos Discover, mas não imediatamente

Este ano, a Capital One planeja adquirir a Discover por US$ 35,3 bilhões. A data e os detalhes ainda não são definitivos, mas mudanças podem estar no horizonte para os titulares dos cartões Discover e Capital One.

“A Capital One disse que fará a transição de seus cartões das redes de pagamento Visa e Mastercard para a rede de cartões Discover”, disse Jason Steele, membro do conselho de revisão de especialistas da CNET Money e especialista em cartão de crédito.

Se você for titular de um cartão Capital One, os especialistas não esperam grandes mudanças imediatamente, mas se a fusão for concretizada, seu cartão provavelmente acabará migrando para a rede de pagamento Discover.

Como a mudança nas redes de pagamento pode afetar você

Discover é uma das quatro principais redes de cartão de crédito, junto com Visa, Mastercard e American Express. No momento, a Capital One oferece cartões de crédito Visa e Mastercard, mas provavelmente começará a migrar lentamente seus cartões para a rede Discover se a aquisição for concretizada.

Por que isso importa? A rede da Discover é menor que Visa e Mastercard e não é aceita em todos os lugares nos EUA ou no exterior.

“Embora muitos países onde o Discover não é amplamente aceito sejam lugares que não são destinos turísticos populares, alguns são”, disse Steele. Por exemplo, o Discover não é aceito no Panamá, no Quênia e na Sérvia, de acordo com seu site. Nos países onde o Discover é aceito, as regras podem variar de acordo com a loja. Steele também acrescentou que o Discover não é atualmente aceito em todos os grandes varejistas dos EUA, como a Costco.

No entanto, a Capital One planeia expandir a rede de pagamentos da Discover, o que poderá aumentar a sua presença no estrangeiro no futuro. “Continuamos a acreditar que a Visa e a Mastercard desempenham um papel muito importante no futuro da Capital One, mas que podemos construir uma rede e uma história de rede que, com o tempo, pode absorver mais do nosso volume”, disse o CEO da Capital One. Richard Fairbankem uma declaração enviada por e-mail.

Os especialistas acreditam que, no longo prazo, esta fusão pode significar boas notícias para os titulares dos cartões Capital One e Discover.

“A Capital One adquiriu a Discover em grande parte por sua rede de processamento”, disse Aaron Hurd, especialista em cartão de crédito e membro do conselho de revisão de especialistas da CNET Money. Hurd prevê que, com o tempo, a Capital One expandirá a rede de pagamentos da Discover, tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. Essa expansão facilitaria o uso do seu cartão Discover no exterior, bem como de quaisquer cartões Capital One que migram para esta rede.

Como se preparar para a fusão Capital One e Discover

Hurd espera que a Capital One continue operando ambas as marcas de forma um tanto autônoma por algum tempo. “A Capital One provavelmente não alienará a grande base de clientes da Discover ao descontinuar a marca de cartões Discover”, disse ele. Hurd espera poucas mudanças no produto após a aquisição.

Se você confiar no seu cartão de crédito Capital One como método de pagamento principal, provavelmente será transferido para a rede Discover. Embora existam planos para expandir esta rede de pagamento, se você está preocupado em viajar para o exterior, Steele sugere procurar uma opção alternativa de Visa ou Mastercard.

Esta aquisição ainda não está finalizada, mas os especialistas esperam que seja aprovada. Se a fusão for concretizada, procure atualizações do Discover ou Capital One sobre quaisquer alterações.