De acordo com rumores, mortos O Imperador Romano Augustus, as bagas da noite são notoriamente fatais. Os tomates pertencem à mesma família de plantas, SolanaceaeE também produz glicoalcalóides esteróides tóxicos.





No entanto, em geral, os tomates não nos matam.





Uma vez considerado tóxicoTomates (Solanum lycopersicum) Converta suas toxinas amargas em algo mais agradável a gosto e menos mortal. O biólogo da Universidade de Sichuan, Feng Bai e seus colegas, agora identificaram os mecanismos genéticos envolvidos na transformação segura dos frutos de tomate.

Solanaceae usa Glicoalka esteróide como uma defesa natural contra pragas. Acredita -se que essas moléculas estragem as membranas das células animais, danificando -as e causando a morte celular.





BatatasOutro membro dessa família tóxica foi cultivada para ter níveis seguros desses compostos, embora possam bombeá -los quando danificados ou expostos a grandes quantidades de luz.





Nos seres humanos, essa substância glicoalcalóide tem um sabor desagradável. A ingestão de muita coisa levou a uma sensação de queimação na boca, seguida por sintomas como náusea, cólicas, pulso lento e respiração reduzida, vômito, diarréia, sangramento interno e lesões gástricas.





Mas essas mesmas plantas também precisam de suas sementes dispersas, e os animais são excelentes nesta área. Assim, em algumas plantas, enquanto seus frutos que carregam sementes maduras, os produtos químicos tóxicos são convertidos em algo mais aceitável para atrair Táxis de sementes de coca.





Bai e a equipe descobriram que em tomates, produtos químicos que tornam a fruta vermelha, mais suave e doce também coordenam a ruptura do glicoalcalóide tóxico em um composto menos tóxico chamado Esucleoside A.





“(Isso ajuda) a garantir que altos níveis de glicoalcalóides esteróides tóxicos permaneçam em frutos imaturos para manter a resistência contra ataques herbivóricos, garantindo que os frutos atinjam o estágio da maturação das sementes”, a equipe explicar em seu artigo.





Plantas deliciosamente frutadas usam a regulamentação epigenética para controlar a cascata das mudanças necessárias para tornar seu prêmio com certeza para comermos.





Mais especificamente, uma proteína chamada DML2 permite que a maquinaria de leitura de genes da célula acesse os genes envolvidos na parada de toxina ao eliminar os grupos metil, que atuam como sinais moleculares, de uma parte específica do cromossomo genético – um processo chamado desmetilação.

Quando os pesquisadores desativaram geneticamente a criação de DML2 em tomates, o produto produzido ainda continha altos níveis de glicoalkaudos esteróides.





Ao comparar os genes envolvidos em outras plantas relacionadas, Bai e a equipe também encontraram Dml2-A dispensa do DNA treinado aumentou durante a domesticação da planta de tomate, que mudou as plantas de pequenos produtores de baías com grandes criadores de frutas vermelhas.





Enquanto isso, os níveis de genes que suportam glicoalkaïdes esteróides também diminuíram. Agora, mesmo os tomates verdes podem ser consumidos com segurança com moderação.





Essas mudanças finalmente fizeram essa proteção saudável de proteção intestinal para todos nós devorarmos e, em troca, espalhamos os tomates pelos novos continentes.

Esta pesquisa foi publicada em Avanços científicos.