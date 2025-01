Os tópicos do NYT de hoje sugerem, responda e ajuda para 1º de fevereiro de 335

Procurando por ele O mais recente Resposta de thread? Clique aqui para ver nossos fios diários, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Connections of New York Times.

Para usar o NYT Tópicos O quebra -cabeça é um pouco difícil. Aqui está um conselho geral, se você precisar rastrear palavras para revelar as respostas: uma vez encontrado uma palavra de faixa, veja se há palavras menores ou plurais que você pode fazer com ela. Você pode confiar nessas palavras já fornecidas para fazer as palavras rastrear e obter mais respostas dessa maneira. (Exemplo: se a porta for uma resposta resolvida e estiver perto de um s, transforme -a em portas. Isso informa como uma palavra de faixa, apenas mais duas e outra resposta será revelada). Se você precisar de pistas e respostas para os threads do NYT de hoje, quebra -cabeças, continue lendo.

Além disso, me aprofro nas regras dos tópicos nesta história.

Se você estiver procurando as respostas, conexões e mini palavras cruzadas de Wordle hoje, pode visitar a página de sugestão do Puzzle do CNET NYT.

Sugestão para os tópicos de hoje

O tema dos tópicos de hoje é: Caça e berque

Se isso não o ajudar, aqui está uma faixa: voe de graça

Acompanhe as palavras para desbloquear pistas no jogo

Seu objetivo é encontrar palavras ocultas que se encaixem na questão do quebra -cabeça. Se você estiver preso, encontre qualquer palavra que puder. Toda vez que você encontra três palavras de quatro letras ou mais, os tópicos revelam uma das palavras temáticas. Essas são as palavras usadas para obter essas sugestões, mas qualquer palavra de quatro ou mais letras que você encontrará funcionará:

Rant, esporos, poros, escuridão, alegria, esporte, gordura, porta, derramamento, sálvia, página, trabalho, puro, calça, calça, rotinas, óxido.

Respostas para o quebra -cabeça de hoje

Essas são as respostas relacionadas ao assunto. O objetivo do quebra -cabeça é encontrar todos eles, incluindo o espanhol, uma palavra temática que chega ao outro de um lado do quebra -cabeça. Quando você tem todos eles (originalmente pensei que sempre havia oito, mas aprendi que o número pode variar), cada letra será usada no quadro. Aqui estão as respostas do Napangram:

Falcão, águia, condor, falcão, águia -pescadora, kestrel, abutre

Spangram hoje

Os threads de spangram de hoje são Raptors. Para encontrá -lo, comece com o R, que são duas letras na linha mais distante da esquerda e o vento.