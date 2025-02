Os transplantes de órgãos de porco humano finalmente iniciarão ensaios clínicos este ano

A American Food and Drug Administration aprovou recentemente o primeiro ensaio clínico do transplante de um órgão animal não humano – um rim de carne de porco geneticamente modificado – em receptores humanos vivos. O estudo deve começar no meio do ano e envolver inicialmente seis participantes, mas pode incluir até 50.

O estudo permitirá que os pesquisadores avaliem a segurança e a eficácia de uma abordagem para substituir os rins de carne de porco pelos rins humanos em pessoas que precisam desesperadamente de um transplante, mas não são elegíveis para receber um humano renal ou é improvável que se considere um dentro de cinco anos.

“Este é um passo muito importante”, explica Robert Montgomery, presidente do Departamento de Cirurgia e diretor do Instituto de Transplante de Nyu Langone, que, segundo ele, é um dos dois locais do estudo. Um ensaio clínico “é a ordem para avaliar a segurança e a eficácia de um novo medicamento ou tratamento”.

Mais do que 103.000 pessoas Nos Estados Unidos, atualmente aguardando um transplante de órgãos, e uma escassez de órgãos doadores significa que muitos morrerão antes que você fique disponível. A idéia de xenotransplantes – operações para transplantar órgãos de outros animais para humanos – existe há pelo menos um século. Tentativas Os rins, fígados e corações usados ​​com babuínos, chimpanzés e outras criaturas. A maioria dessas primeiras experiências falhou, principalmente porque o sistema imunológico do hospedeiro rejeitou o órgão das outras espécies. Mas, nos últimos anos, o grande progresso da manipulação genética reviveu os esforços de xenotransplante.

Os ensaios clínicos são importantes porque têm critérios claros de avaliação para dados sobre segurança e eficiência, bem como as diretivas para estabelecer quem pode participar e garantir que os eventos adversos sejam relatados. Um punhado de cirurgias foi autorizado fora dessa estrutura, mas estes só poderiam fornecer dados limitados em comparação com um estudo formal.

Em 2022, um paciente chamado David Bennett se tornou a primeira pessoa viva a receber um transplante de coração de carne de porco geneticamente modificado. Uma equipe da Escola de Medicina da Universidade de Maryland fez uma cirurgia usando um rim com 10 mudanças em seu código genético de um porco projetado pela Revivior (uma subsidiária da United Therapeutics, a empresa que fornece órgãos para o novo teste). Infelizmente, Bennett desenvolveu complicações e morreu dois meses depois.

No ano seguinte, as equipes da NYU Langone Health e da Universidade do Alabama, em Birmingham, transplantaram decretos de carne de porco para um gene em beneficiários humanos que haviam sofrido uma morte cerebral, mas tiveram sistemas corporais mantidos artificialmente durante um curto período de tempo. As famílias dos beneficiários haviam concordado em deixar os cientistas o fazem para estudar a função dos órgãos. Então, em março passado, Richard Slayman se tornou a primeira pessoa viva a receber um rim de carne de porco modificado, um com 69 modificações de genes feitos por uma empresa chamada Engneseis. Slayman, que já estava gravemente doente antes da operação, morreu quase dois meses depois. Dois outros xenotransplantes renais geneticamente modificados foram feitos desde então: no ano passado, o NYU Langone Health transplantou um rim de porco em uma mulher chamada Towana Looney, que é Sempre bom Quase três meses depois. E na semana passada Tim Andrews, paciente no Hospital Geral de Massachusetts, Recebeu um rim de porco Feito por Egenèse.

Algumas dessas cirurgias foram aprovadas como parte do Programa de Acesso à FDA, que permite que pessoas muito doentes recebam tratamentos experimentais de forma compassiva. Outros fizeram parte de um pequeno estudo piloto dos órgãos de porcos da engenhática que foi iluminado pelo FDA. Mas os pesquisadores esperavam há muito tempo um ensaio clínico completo, o que permitiria que uma gama mais ampla e saudável de indivíduos fosse registrada para avaliar melhor a viabilidade do xenotransplante em uma população mais ampla.

O novo teste avaliará a taxa de eventos indesejáveis ​​ou mortes de qualquer causa e a quantidade de proteína na urina (sinal de disfunção renal) – bem como infecções zoonóticas (aquelas transportadas por animais) e outras infecções – de acordo com Dewey Steadman, Chefe de Relações com Investidores da United Therapeutics. Este é um ensaio clínico combinado de fase 1-2-3, o que significa que ele avaliará continuamente a segurança e a eficiência. Após o primeiro transplante, haverá um período de espera de 12 semanas. Depois que os seis primeiros pacientes são transplantados por 12 semanas, um comitê independente avaliará a segurança e a eficiência do procedimento antes de se estender a uma coorte maior de até 50 pessoas.

O rim para cada transplante – fez um “Ukidney” por seus fabricantes – virá de porcos com 10 modificações de genes: seis adicione genes humanos que tornam o órgão mais compatível com o sistema imunológico humano e quatro genes de carne de porco inativados que podem causar rejeição ou crescer o órgão muito grande.

Para se qualificar para o teste, os participantes devem atender a um dos dois critérios: ou eles não devem ser elegíveis para serem listados para um transplante de rim humano, ou podem estar na lista de transplantes, portanto – com cinco anos. Todos os participantes terão 55 a 70 anos, sofrem de uma doença renal terminal e estão sob diálise há pelo menos seis meses. Eles também devem estar livres de outros problemas médicos graves. Por outro lado, a maioria das pessoas que recebeu um xenotransplante de forma compassiva está seriamente doente, o que torna mais difícil avaliar o sucesso do próprio transplante.

“É o culminar de anos de trabalho com o FDA, que foi incrivelmente colaborativo nesse processo”, explica Steadman. “Nós e o FDA estamos realmente determinados a comercializar isso (tecnologia) para ajudar os pacientes que não têm outras opções agora, além da diálise”.