Cerca de 400 quilômetros a noroeste de Sydney, ao sul de Dubbo, é um grande corpo de rochas interessante formado cerca de 215 milhões de anos atrás, explodindo com vulcões.

Conhecido como depósito de Toongi, este site é Rico nas chamadas terras raras: Uma coleção de 16 elementos de metal essenciais para tecnologias modernas, carros elétricos com painéis solares e telefones celulares.





Os esforços estão em andamento Meu depósitoMas a demanda por terras raras nas próximas décadas provavelmente será enorme.





Para saber mais, devemos entender como e por que esses depósitos são formados. Nossa última pesquisa sobre vulcões australianos, publicada em Natureza e comunicação ambientalMostre como os pequenos cristais formados dentro dos vulcões oferecem pistas sobre a formação de depósitos de terra raros – e como podemos encontrar mais.





Terras raras e o casaco derretido

A formação de depósitos de elementos raros começa com a fusão parcial do manto terrestre, que está profundamente sob a crosta.





O revestimento da terra é dominado por minerais ricos em ferro e magnésio. Esses minerais também contêm pequenas quantidades de outros elementos, incluindo os elementos da Terra Rara.





Quando o casaco derrete para formar magma, os elementos da Terra Rara se movem facilmente no magma. Se a quantidade de fusão é pequena, o magma tem uma proporção maior de elementos de terras raras do que se a quantidade de fusão for grande – por exemplo, para uma cordilheira do meio do oceano, onde grandes quantidades de magma correm na superfície e forma uma nova crosta oceânica.





Enquanto esse magma migra em direção à superfície da terra, ele esfria e novos minerais estão começando a se formar. Esses minerais são compostos principalmente de oxigênio, silício, cálcio, alumínio, magnésio e ferro.





Isso significa que o magma restante contém uma maior concentração de elementos de terras raras. Esse líquido residual continuará subindo pela crosta até solidificar ou explodir na superfície.





Groenlândia no centro de Nova Gales do Sul

Se o magma esfriar e cristalino na crosta, ele pode formar rochas contendo altos níveis de metais críticos. Um lugar onde aconteceu é o complexo Ignée de Gardar, no sul da Groenlândia, que contém vários depósitos de elementos de terras raras.





No centro de Nova Gales do Sul, na Austrália, os magmas enriquecidos com elementos de terras raras eclodiram na superfície. Eles recebem coletivamente o nome geológico da suíte vulcânica Benolong.

O depósito de Toongi foi formado centenas de milhões de anos atrás. (ASM)

Nesta suíte está o depósito de Toigi – parte do antigo sistema de encanamento vulcânico. É uma “intrusão” de magma congelado contendo níveis muito altos de metais críticos.





Os magmas enriquecidos com elementos de terras raros são raros, e aqueles que são suficientemente enriquecidos para serem explorados de maneira produtiva são sempre mais raros, com apenas alguns exemplos conhecidos no mundo. Mesmo com tudo o que sabemos sobre como os magmas são formados, há muito mais trabalho a fazer para entender melhor e prever onde os magmas enriquecidos com metais críticos podem ser encontrados.





Cristais recorde história vulcânica

Você pode ter se perguntado como os cientistas sabem muito sobre o que está acontecendo por quilômetros (às vezes dezenas de quilômetros) sob nossos pés. Aprendemos muito sobre o interior da terra estudando rochas que vão em direção à superfície.





Os processos que ocorrem em um magma quando se elevam do interior da terra deixam pistas na composição química dos minerais que cristalizam ao longo do caminho. Um mineral específico – clinopiroxeno – é particularmente eficaz na preservação desses índices, como um Bola de cristal.





Felizmente, existem cristais de clinopiroxeno em muitas rochas do conjunto vulcânico de Benolong. Isso nos permitiu examinar a história das rochas não mineralizadas e compará -la com a intrusão de Toongi mineralizado.





O que é diferente nas rochas em Toongi

Descobrimos que as rochas de Toongi têm duas diferenças importantes.





Primeiro, os clinopiroxenos do conjunto vulcânico não mineralizado contêm muitos elementos raros de terra. Isso nos diz que, para a maioria das rochas na suíte vulcânica, os metais críticos estavam “trancados” no clinopiroxeno, em vez de permanecer em fusão residual.





Por outro lado, os cristais de clinopiroxeno de Toongi têm baixos níveis de elementos de terras raras. Aqui, esses elementos estão contidos em um mineral diferente, Eudialyteque podem ser extraídos para elementos de terras raras.

Segundo, e o mais interessante, o clinopiroxênio de Toongi tem uma estrutura cristalina interna que se assemelha a um ampulheta. Isso é causado por vários elementos que residem em certas partes do cristal. É uma observação emocionante, porque sugere que a cristalização rápida ocorreu devido à liberação de gás durante a formação de cristais.





Por outro lado, não encontramos evidências de cristalização rápida em rochas sem altos níveis de terras raras.





Nosso trabalho significa que agora podemos seguir a composição e o clinopiroxeno de zoneamento em outros vulcões extintos na Austrália e além para descobrir o que pode acumular depósitos de raros elementos terrestres relevantes.

Este estudo adiciona outra parte do quebra -cabeça para entender como Metais críticos acumule e como podemos encontrá -los para alimentar fontes de energia verde e renovável para um futuro duradouro.

Brenin SimpsonDoutorado candidato, candidato, Universidade de Queensland; Carl SpandlerProfessor adjunto, Universidade de AdelaideE Canal de TeresaARC FUTURO COMPENHO E PROFESSOR ASSOCIADO EM IGNARY PETROLOGY / VULCANOLOGIA, Universidade de Queensland

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.