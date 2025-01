Ouça o estranho “sons” de um buraco negro, capturado pela NASA

A NASA criou um clipe obsessivo de áudio de ondas ondas de um buraco negro supermassivo, localizado 250 milhões de anos -luz.

O buraco negro fica no centro do grupo Perseée Galáxias, e as ondas acústicas nas próximas foram transpostas no topo de 57 e 58 oitavas, para que sejam audíveis à audição humana.





O resultado (abaixo), publicado pela NASA em 2022, é uma espécie de uivando (obviamente) no nível excêntrico que, se formos honestos, parece não apenas assustador, mas um pouco zangado.

Foi a primeira vez que essas ondas sonoras foram extraídas e tornadas audíveis.





Então, o que está acontecendo aqui? Podemos não ser capazes de ouvir o som no espaço, mas isso não significa que não exista.





Em 2003, os astrônomos detectaram algo realmente surpreendente: ondas acústicas que se espalham pelas abundantes quantidades de gás em torno do buraco supermassivo negro no centro do cluster de Perseus Galaxy, que agora é conhecido por seus gemidos estranhos.





Não podíamos ouvi -los em sua terra atual. As ondas incluem a nota mais baixa do universo já detectada pelos seres humanos – bem abaixo dos limites da audição humana.





Mas isso Sonificação recente Ele não apenas levantou a gravação de muitas oitavas, mas também adicionou às notas detectadas pelo buraco negro, para que possamos ter uma idéia de como eles seriam, o que soa no espaço intergaláctico.





A nota mais baixa, identificada em 2003, é um B planico, pouco mais de 57 oitavas abaixo do meio C; Nesse campo, sua frequência é de 10 milhões de anos. A nota mais baixa detectável pelos humanos tem uma frequência de dois dos segundo.





As ondas sonoras foram extraídas radialmente ou para fora o buraco negro supermassivo no centro do aglomerado persee e tocadas em uma direção anti-hora do centro, para que possamos ouvir os sons em todas as direções do buraco negro supermassivo No nível negro Supermasse arremessos 144 Quadrilhões e 288 quadrilhões de quadrilhões mais altos que sua frequência original.





O resultado é estranho, como muitas ondas registradas no espaço e transpostas em frequências de áudio.

A falsa idéia de que não há som no espaço ocorre porque a maioria dos espaços é um ~ vazio, que não permite que ondas sonoras viajem. Um cluster de galáxia tem tanto gás que pegamos o som real. Aqui, é amplificado e misturado com outros dados, para ouvir um buraco negro!

No entanto, os sons não são apenas uma curiosidade científica. Gás tênue e plasma Meio intracluster – é mais denso e muito, muito mais quente que o ambiente intergalático fora dos aglomerados de galáxias.





As ondas sonoras que se propagam através do meio intracluster são um mecanismo pelo qual o meio intracluster pode ser aquecido, porque transportam energia através do plasma.





Como as temperaturas ajudam a regular a formação de estrelas, as ondas sonoras podem, portanto, desempenhar um papel vital na evolução dos aglomerados de galáxias por longos períodos.





Esse calor também nos permite detectar ondas sonoras. Como o meio intracluster é tão quente, brilha brilhantemente nos raios X.





Outro famoso buraco supermassivo também obteve o tratamento da sonificação. M87 *, o primeiro buraco negro a ter sido diretamente imaginado em um esforço colossal pela colaboração do telescópio de eventos do horizonte, também foi imaginado por outros instrumentos ao mesmo tempo.





Isso inclui Chandra para raios-X, Hubble para luz visível e a rede ATACAMA GRANDE milímetro / subilimétrica para comprimentos de onda de rádio.

Essas imagens mostraram um jato colossal de material lançado a partir do espaço imediatamente fora do buraco negro supermassivo, em velocidades que parecem mais rápidas que as da luz no vazio (é uma ilusão, mas legal). E agora eles também foram soados.





Para ficar claro, esses dados não eram ondas sonoras para começar, como o Perseus Audio, mas a luz em diferentes frequências. Os dados de rádio, nas frequências mais baixos, têm a altura mais baixa da sonificação. Os dados ópticos mantêm a praia média e os raios X estão no topo.





Transforme dados visuais como serem uma nova maneira legal de viver fenômenos cósmicos, e o método também tem um valor científico.





Às vezes, a transformação de um conjunto de dados pode revelar detalhes ocultos, permitindo descobertas mais detalhadas sobre o universo misterioso e vasto ao nosso redor.

Uma versão deste artigo foi publicada pela primeira vez em maio de 2022.