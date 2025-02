Ouvi Dolby Atmos em um SUV riviano: é o futuro do áudio automático?

Meu editor insistiu que eu não posso ligar para o Atmos em um carro “Catmos”. De qualquer forma, o CATMOS é a mais recente implementação da tecnologia surround com base em objetos Dolby. Já falamos antes sobre o quão bem adiciona altura ao som do filme nos cinemas, como a maioria das barras de som médio e alto -têm algumas funcionalidades atmium e como até alguns fones de ouvido se integraram. Mas em um carro?

Bem, realmente. Hoje em dia, o carro é onde a maioria das pessoas ouve a maior quantidade de música. De alguma forma, também é um ótimo lugar para criar um áudio envolvente de forma convincente, pois as posições de escuta são fixas e um sistema é projetado para incorporar e compensar exatamente onde os alto -falantes estão localizados. Nenhuma dessas coisas é possível em casa e, mesmo em um teatro, não é tão focado.

Um dos maiores problemas com a maioria das fidelidades de áudio para carros é o ruído ambiente. Uma maneira de reduzir drasticamente esse problema é eliminar completamente o motor. Um veículo elétrico alto é o melhor caso em um sistema de som de envelope móvel e, para esse fim Convenientemente a 24 quilômetros onde moro. São anjos, então, apenas duas horas depois, foram tudo ouvidos.

Com o Atmos (à direita), os designers de som podem se identificar exatamente em um teatro, em qualquer teatro Atmos, eles querem que um som “apareça”. Isso inclui sobrecarga, ou realmente, quase qualquer lugar em todo o espaço do cinema. Dolby

Vamos voltar um segundo e Fale sobre Atmos. É uma tecnologia fascinante, e sua abordagem “baseada em objeto” fornece uma maneira diferente de misturar filmes e músicas. O mix de áudio tradicional, que existe há décadas, era atribuir um som ou instrumento a um dos cinco canais envolventes ou ao subwoofer, também conhecido como 5.1. Três na frente, dois na parte de trás ou nas laterais. Alguns filmes tinham ainda mais canais, com sete canais que eles se tornaram bastante comuns, o que permitia canais laterais e traseiros.

O Atmos muda tudo isso com a capacidade de tratar um som ou instrumento como um “objeto”. No processo de mistura, o designer de som pode mover esse objeto em qualquer lugar, e o codificador Atmos entenderia onde, no espaço físico, o designer de som pretendia. Um decodificador Atmos, em um teatro, por exemplo, cria um mapa virtual dos alto -falantes do sistema e pode traduzir “portas crocantes no canto posterior”, para que o público o escuta a partir dessa posição. Essa precisão era difícil, se não impossível, antes de Atmos. Um designer pode querer colocar um som em um local específico, mas não haveria como ajustar o que isso significava em um teatro com cinco assentos, 50 ou 500.

O Rivian R1S SUV. Geoffrey Morrison/CNET

Graças a essa maneira mais precisa de mover os sons, os alto -falantes altos eram muito mais fáceis de usar. Agora, os sons podem ir de maneira mais convincente por trás da tela, na sua cabeça e “terra” em algum lugar atrás de você. Bem feito, é extremamente imersivo. Se um teatro não tivesse alto -falantes no telhado, o Atmos continuaria funcionando, com o decodificador rejeitando os sons para os lados. Portanto, isso ainda aconteceria com você, mas não tão convincente quanto eu teria feito em um sistema mais elaborado. O processo de decodificação de Atmos é “inteligente”, essencialmente entendendo o que eram os alto -falantes e o espaço e se ajustando para que eu possa fazer o melhor que pude com o que ele tinha.

Construído na mesma plataforma e compartilhando a maioria das peças, o R1T é basicamente o mesmo que o R1 menos um teto na parte traseira. Também perde 2 alto -falantes no sistema de áudio. Geoffrey Morrison/CNET

A faca de dois gumes neste caso é que o Atmos pode funcionar, em algum nível de qualquer maneira, com sistemas muito menos elaborados. É por isso que existem barras de som de unidade única e até televisões com “Atmos”. Na melhor das hipóteses, eles têm alto -falantes que disparam e, mais frequentemente, processamento extenso para simular esse som de altura com diferentes níveis de sucesso.

O que nos leva de volta ao Atmos no carro. Todos os ouvintes estão em lugares conhecidos, pode haver alto -falantes altos e é fácil ter alto -falantes traseiros, já que todos os carros modernos, especialmente os SUVs, são do tamanho de um auditório de qualquer maneira.

Rivian Premium Audio com Dolby Atmos

Os locais do motorista no R1S Rivian. Os woofers são encontrados nas portas, os tweeters nos pilares e acima. O subwoofer está no porta -malas, acima e atrás da roda traseira direita. Riviano

O 2025 R1S Gen 2 que VI possui um sistema Dolby Atmos com 18 controladores, que foram impulsionados por 960 watts de amplificação. A colocação para a maioria desses alto -falantes era bastante típica, com alguns no quadro, incluindo um canal central no meio, woofers nas portas e um subwoofer no porta -malas.

O que é menos comum são tweeters na linha do telhado, nas portas, mas sob o teto de vidro. O R1S é um veículo enorme, para que eles possam ser considerados alto -falantes por quase todos e, se você for alto o suficiente para que estejam no nível da orelha, não poderá ver o para -brisa.

Como a maioria dos veículos elétricos, o R1S possui poucos botões ou mostradores. Quase tudo é controlado através de uma tela de toque. Geoffrey Morrison/CNET

Você precisa de conteúdo codificado em Atmos para obter uma experiência de atmosfera real. Para esse fim, o sistema de entretenimento no carro integrou a Apple Music, Tidal, Amazon Music e Audível. Durante minha manifestação, ouvimos várias pistas, incluindo os 7 anéis de Ariana Grande e como era de Harry Styles.

A pista que pegou o máximo de atmosfera era o dinheiro de Pink Floyd: o icônico que abre na caixa registradora começou claramente em algum lugar atrás da porta na parte de trás do passageiro traseiro, depois progrediu em direção à prancha e depois seguiu por dentro. Os instrumentos reais preencheram o espaço de uma maneira que a banda lutou contra o estéreo tradicional (essa mistura de atmostos foi aprovada pela banda). Não posso julgar completamente a qualidade do som com base em uma demonstração de música antes da proteção, mas em geral o agudo era limpo e o baixo, especialmente com o estilo dos estilos.

Um dos alto -falantes da altura considera sua localização perto da manga de aderência. O “céu” nesta imagem é literalmente o céu, como visto através do telhado panorâmico. Geoffrey Morrison/CNET

Embora existam aspectos de um carro que sejam bons para o som envolvente, e outros que não são. Eu mencionei acima sobre o barulho da estrada. Como os R1s são elétricos, suponho que o barulho da estrada seja menor do que, por exemplo, meu miata. O outro é positivo e negativo. Por um lado, os engenheiros sabem exatamente onde estão os potenciais ouvintes e, aproximadamente, quantos. O fato de serem separados, perto das “paredes”, e para não mencionar distâncias muito diferentes para os alto -falantes, todos acrescentam um desafio não significativo. A mistura nos R1s é tendenciosa em direção ao motorista e ao passageiro da frente, o que não é muito surpreendente, pois sempre terá pelo menos um deles. Os ouvintes traseiros ainda terão o efeito, também existem alto -falantes lá, mas em menor grau. Assentos baratos, por assim dizer.

Drivers em Pilar A e Dash. Geoffrey Morrison/CNET

Com base na minha demonstração de três músicas, não posso dizer onde o sistema Rivian entre os sistemas de áudio de carro alto que ouvi (o que é suficiente) é acumulado. No entanto, posso dizer que a aparência envolvente foi pronunciada e mais natural do que qualquer coisa que você já ouviu antes. Então, talvez inesperadamente para alguns, foi uma das melhores demonstrações de Atmos que eu ouvi fora de um teatro.

A tela de configuração. Não tive a oportunidade de obter o som durante minha demonstração. Geoffrey Morrison/CNET

Eles me ouvem rolar, estão curiosos

Rivian não é a única empresa que inclui entretenimento no carro com Dolby. Também existem sistemas atmosféricos instalados ou planejados para modelos de CadillacAssim, LótusAssim, Lúcido e fabricante de carros chineses Li. Uma tendência óbvia entre todos é que Dolby Atmos não é barato. O veículo R1S da Rivian está na classe “SUV premium” e pode custar mais de US $ 100.000 (o que é, para ser justo, quanto custa a maioria desses grandes caminhões elétricos). O sistema de áudio premium é combinado com o teto de vidro, como parte do pacote SOUND + VISion de US $ 2.500. Você precisa de uma assinatura de um dos serviços de transmissão mencionados e do Rivian Connect Plus, que custa US $ 15 por mês ou US $ 150 por ano. Isso também inclui uma conexão de dados e pode transformar seu R1 em um ponto de acesso, bem como alguns outros recursos. Para um veículo tão avançado, é decepcionante que não haja Apple CarPlay ou Android Auto.

O banco traseiro (ou, tecnicamente, a linha central), os ouvintes podem ter algum controle sobre o que o piloto e o co -pilot estão ouvindo. Geoffrey Morrison/CNET

Então vale a pena? Eu só tive uma breve demonstração, em um carro estacionário. Eu também sou muito barato, sem mencionar que ele é um escritor falido (Compre meu livro!), Para gastar cerca de US $ 100 mil em um veículo, mas US $ 2.500 em um ótimo áudio, sem mencionar um teto de vidro que não consigo imaginar não ter em um caminhão como este, parece um complemento razoável para ~ 2,5% do total preço. Então provavelmente?

Veremos atmos em veículos baixos? Talvez. As empresas automotivas estão associadas a empresas de áudio há muito tempo e, embora hoje em dia seja geralmente bose ou algum gosto de CurmudgeonOs fabricantes de automóveis sabem que há uma oportunidade de lucro em um som melhor. A engenharia e o ajuste adicionais pagarão para que os Atmos funcionem corretamente? Ou mesmo apenas trabalhando? As marcas de alto nível podem, mas é muito improvável que vemos um sistema atmosférico em algo como um Nissan Versa.

Por outro lado, se houver uma demanda, quem sabe. Estou certo de que existem alguns executivos que amam o Atmos e querem colocá -lo em um carro mais barato. Uma espécie de moderno Pontiac GTO – Exceto que, em vez de um V8 enorme, ele tem catmos. (Você é demitido. –Ty)

