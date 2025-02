Ozempic reduz o desejo de álcool exagerado, sugere um novo estudo incrível

Pessoas que usam semaglutídeo para diabetes ou perda de peso também têm relatado Tome um desejo reduzido de álcool.

Um novo estudo confirma que provavelmente há algo em anedotas, com uma incrível redução de 30% do consumo de álcool por dia de consumo para aqueles que receberam a droga, em comparação com uma redução de 2% com um placebo.





O psiquiatra da Universidade da Carolina do Norte Christian Hendershot e seus colegas encontraram injeções semanais de semaglutídeo, mais conhecidas como ozempic ou Wegovy, não apenas uma diminuição no consumo de sintomas de transtorno do consumidor álcool em comparação com aqueles que recebem um placebo, mas também uma redução em desejos dos pacientes.





Se isso for verdade, pode mudar sua vida por quase 30 milhões de pessoas Nos Estados Unidos Com um transtorno de consumo de álcool.

https://www.youtube.com/watch?v=nwx8ihoi1a Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Hendershot e a equipe, portanto, colocaram o semaglutídeo à prova em um ensaio clínico da Fase 2. Envolveu 48 pacientes com idade média de cerca de 40 anos, que todos atenderam aos critérios de diagnóstico para os distúrbios do consumo de álcool, mas não procuraram tratamento .





Cada participante tinha histórico de consumo de mais de 7 óculos por semana para mulheres, ou 14 para homens, no último mês. Isso inclui dois ou mais episódios de consumo de álcool, envolvendo quatro ou mais bebidas para mulheres e cinco ou mais para homens.





Por nove semanas, os participantes receberam uma dose de semaglutida ou placebo uma vez por semana. Eles foram convidados a registrar seus desejos de álcool e seus níveis de consumo durante o estudo.





Embora o número de dias de consumo geral não tenha mudado muito durante o teste, o segundo mês, quase 40% dos do grupo semaglutídeo não tiveram um ótimo dia de consumo de álcool contra 20% no placebo.





“O semaglutido reduziu consideravelmente o desejo de álcool e bebidas por dia de consumo”, Hendershot e equipe escrito em seu artigo.





Os pesquisadores também observaram uma redução no tabagismo, embora em um subgrupo muito pequeno de apenas sete pessoas no grupo placebo e seis no grupo de tratamento.

https://www.youtube.com/watch?v=uio0ewnazi4 Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Os pacientes envolvidos no estudo apresentaram níveis até níveis de consumo de álcool moderado, para que os resultados não resultem naqueles que consomem álcool onde começam a pedir um tratamento. Mas os resultados certamente apóiam um argumento para uma investigação mais aprofundada.





“Esses dados sugerem o potencial do semaglutídeo e medicamentos semelhantes para preencher uma necessidade insatisfeita do tratamento do distúrbio de consumo de álcool”, ” disse Endocrinologista da Universidade da Carolina do Norte Klara Klein.





“Estudos maiores e mais longos em populações mais amplas são necessárias para entender completamente a segurança e a eficiência de pessoas com distúrbios de consumo de álcool, mas esses primeiros resultados são promissores”.





Não é o único uso inesperado para esses produtos farmacêuticos estranhamente múltiplos. Estudos sobre animais ou seres humanos descobriram que o semaglutídeo também pode ajudar pessoas com osteoartrite, uma doença hepática gordurosa, demência, doença renal e outras dependências.





Mas, como em todos os medicamentos, é importante lembrar que mudar nossa bioquímica pode ter consequências. Os possíveis efeitos colaterais do uso de semaglutídeo até agora variam de náusea ao estreitamento dos músculos do coração. Sempre descobrimos os impactos a longo prazo deste medicamento nos corpos humanos.

Esta pesquisa foi publicada em Jam Psychiatry.