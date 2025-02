P3 para 5G com Snapdragon 7s Gen. 3 lançado na Índia realme p3x 5g: preço: especificações

O Realme P3 para 5G foi lançado na Índia na segunda -feira para parte dos smartphones Perta Sart da empresa, ao lado do Realme P3X 5G. Esses smartphones estão equipados com a primeira câmera de 50 megapixels e bateria de 6.000 mAh. No reino P3 para corridas 5G em Snapdragon 7s Gen. 3 chipset, enquanto o reino do p3x 5G aparece em uma recente dimensidade mediada lançada 6400 SOC. O salão a ser executado no Android 15, juntamente com a interface do usuário da UI 6.0 da empresa.

REGNALME P3 PRO 5G REALME P3X 5G Preço na Índia

RegnalMe P3 para 5G Preço na Índia Comece em Rs. 23.999 no modelo base com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O aparelho também está disponível em variantes de 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB que custam Rs. 24.999 Rs. 26.999, respectivamente. O chocolate estará disponível no Galaxy Purple, Fog PM e Sunday Brown Colors, a partir de 25 de fevereiro, o site da empresa e a Flipkart Road.

Em uma mão diferente: Doença Para o conjunto Rs do Realme P3X 5G. 13.999 e Rs. 14.999 6 GB + 128 GB e 8GB + 128 GB de configurações de aríete e armazenamento. Ele entrará em venda no país em 28 de fevereiro no site da Realme e Flipkart, em três cores – prata lunar, azul médio e estrela.

Os clientes podem ser um Rs. 2.000 desconto com a compra de P3 para 5G e Rs. 1.000 Desconto no Realme P3X 5G: Usando as ofertas elegíveis do cartão bancário.

REGNALME P3 PRO 5G, CUPPOS REALME P3X 5G

Tanto o Realme P3 Pro 5G quanto o Realme P3X 5G são aparelhos de SIM duplos que são executados no Realme UI 6.0, que é baseado no Android 15. O primeiro é alimentado por um Snapdragon 7s GEN 3 emparelhado com até 12 GB de RAM, enquanto o lateral Tem o chip 6400 dimensional e 8 GB de RAM.

Realme P3X 5G

Crédito da foto: Reino

Na empresa equipada para o reino de P3 para 5G com tela de AMOMEL de 6,83 polegadas 1,5k (1.472×2.800 elementos) com uma taxa de renato de 120Hz e densidade de pixels de 450ppi. Enquanto isso, no reino do P3X 5G, os esportes da tela LCD de 6,7 polegadas com taxa de renovação de 120Hz.

Para fotos e vídeos no reino P3 para 5G, possui uma câmera primária de 50 megapixels com sensor Sony IMX896 e estabilização de imagem óptica. Em frente ao telefone celular com câmera selfie de 16 megapixels com sensor Sony IMX480. O Realme P3X 5G também possui uma câmera traseira de 50 megapixels com a câmera de selfie f / 1.8 e 8 megapixels.

Você recebe 256 GB e 128 GB de armazenamento embutido no reino P3 para 5G e o reino de P3X 5G, respectivamente. Com essas mãos para oferecer assistência a conectividade 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth e GPS, juntamente com a portividade USB tipo C.

O reino P3 para 5G e o reino de P3X 5G e Pack 6.000 mAh grávida, que podem ser cobrados por 80W e 45W, respectivamente. Os aparelhos têm resistência a choque de “grau militar” e classificações IP68 + IP69 para resistência à poeira e água. O Realme também divulgou alguns recursos de IA no P3 para 5G que incluem a melhor face da IA, a AI Force Erase 2.0, AI Motion Degur e AI Reflection of the Amovers.