Pacientes de anorexia revelam um esquema separado em sua atividade cerebral

A anorexia mental é um sério problema de saúde mental, caracterizado por uma dieta limitada, medo de ganho de peso e distúrbios insidiosos da imagem corporal. Os pacientes correm o risco de aumentar o risco de ansiedade grave, depressão e desnutrição.





De acordo com um Novo estudoA anorexia pode ocorrer pelo menos em parte devido a alterações na função dos neurotransmissores no cérebro de um paciente.





Embora as origens e a mecânica da anorexia ainda não sejam totalmente compreendidas, essa observação pode oferecer uma visão geral preciosa do funcionamento dessa condição – e, esperançosamente, ajudará a revelar melhores técnicas para tratá -lo.





Pesquisas anteriores vincularam a anorexia a alterações espetaculares na estrutura cerebral e nos estudos de camundongos com uma deficiência de acetilcolina do neurotransmissor no estriado, que desempenha um papel fundamental nos sistemas motores e recompensas cerebrais.





O novo estudo destaca um tipo de receptor de proteína no sistema nervoso central chamado receptor mu-opióide, ou MOR. Esses receptores fazem parte de um sistema opióide complexo no cérebro, observe os pesquisadores, apoiando o controle do comportamento alimentar, tanto para subsistência quanto para o prazer.





A anorexia está significativamente associada a uma maior disponibilidade nas regiões do cérebro envolvidas no tratamento de recompensas, relate os autores do estudo.





“A neurotransmissão opióide regula o apetite e o prazer no cérebro. Em pacientes com anorexia mental, o tom opioídico do cérebro era alto em comparação com indivíduos de testemunhas saudáveis”. disse O co-autor Pirjo Nuutila, fisiologista da Universidade de Turku, na Finlândia.





“Anteriormente, mostramos que, em pacientes obesos, a atividade do tom desse sistema é reduzida. É provável que as ações dessas moléculas regulam a perda e o aumento do apetite”.

O estudo apresentou 13 pacientes com anorexia mental, todas as mulheres, variando de 18 a 32 anos. Cada um tinha um índice de massa corporal (IMC) de menos de 17,5 kg por metro quadrado e foi diagnosticado há menos de dois anos.





Os pesquisadores compararam esses pacientes com 13 testemunhas saudáveis, também todas as mulheres de 18 a 32 anos, mas com um IMC de 20 a 25 kg / m / m / m2 E sem distúrbios alimentares ou história da obesidade.





Nuutila e seus colegas mediram a disponibilidade MOR usando tomografias por emissão de Positron (TEP), mas também usaram PET para medir a absorção da glicose cerebral dos sujeitos.





O cérebro humano precisa de muito combustível, representando cerca de 20% do consumo total de energia de uma pessoa, observe os pesquisadores. Eles queriam descobrir como o balanço energético do cérebro é afetado pela redução de pacientes com anorexia energética.





O cérebro parece ter prioridade, sugere seus resultados, sempre recebendo suas rações padrão, mesmo quando não há glicose suficiente para o resto do corpo.





“O cérebro de pacientes com anorexia mental usou uma quantidade semelhante de glicose que o cérebro de indivíduos saudáveis ​​testemunhas”. disse O co-autor Lauri Nummenmaa, professor de neurociência cognitiva da Universidade de Turku.





“Embora a fisiologia das cobranças de peso na insuficiência de peso de várias maneiras, o cérebro tenta se proteger e manter sua capacidade de funcionar o maior tempo possível”.





Como a anorexia foi associada a uma disponibilidade altamente alta, mas a absorção de glicose cerebral permaneceu inalterada, o sistema opióide endógeno do corpo pode ser um dos principais componentes subjacentes à anorexia, segundo os pesquisadores.





O efeito dessa disponibilidade marroquina regulada para cima na anorexia é uma “imagem espelhada” do sistema MOR regulado para baixo observado na obesidade, observe os autores. Estudos anteriores também mostraram regulação positiva do MOR após a perda de peso.





O estudo tem certos limites, como os pesquisadores reconhecem. Por um lado, os sujeitos do estudo eram todas mulheres porque a anorexia é mais predominante nas mulheres, ela explica, mas isso significa que esses resultados podem não se aplicar aos homens.





O tamanho da amostra também é pequeno, com apenas 13 pacientes com anorexia e 13 testemunhas.





Os pesquisadores optaram por um questionário sobre comportamento alimentar, pois os pacientes com anorexia podem ser particularmente sensíveis a essas questões. Consequentemente, no entanto, o estudo não pôde vincular alterações na disponibilidade de idiotas e na absorção de glicose cerebral aos hábitos alimentares dos pacientes.





Também não está claro se a mudança observada nos sistemas opióides dos pacientes é uma causa ou uma anorexia, sublinhe os pesquisadores.





Pesquisas adicionais são necessárias, mas este estudo destaca um vínculo significativo e convincente e alude à mecânica da anorexia que tem significado, dado o que sabemos de outra forma sobre o papel do cérebro na governança e no humor.





“O cérebro regula o apetite e a dieta, e as mudanças na função cerebral estão associadas à obesidade e ao baixo peso corporal”, Nummenmaa disse.





“Como as mudanças na atividade dos opióides no cérebro também estão ligadas à ansiedade e à depressão, nossos resultados podem explicar os sintomas emocionais e as mudanças de humor associadas à anorexia mental”.

O estudo foi publicado em Psiquiatria molecular.