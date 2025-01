Paradise OTT Data de lançamento: Quando você olhou online?

O episódio um da série de thriller de Oxford estava disponível para derramar a Disney + Hotstar na Índia. Este lançamento da manhã vem adiante na estreia inicial de 28 de janeiro. Primeiros três episódios. Criou um Dan Fogelman, a série estrelou Sterling K. Brown, conhecido por sua performance vencedora do Emmy nisso. As críticas da manhã positiva podem não ter um papel na escolha de lançar o episódio inicial antes da programação. Os episódios dois e três estão à altura do planejado.

Quando você olha para o paraíso

O episódio um paraíso agora derramou na Disney + Hotstar no público indiano. Os episódios restantes serão lançados no dia da frente do dia 28 de janeiro. Na série de intensões para cativar os espectadores com uma história intensa e reviravoltas inesperadas, incluindo um grande cliffhanger no final do primeiro episódio.

Eu vejo o enredo oficial do paraíso

O paraíso do trailer apresenta uma narrativa em um bairro aparentemente sereno ou agressivo. A história está preocupada com uma investigação assustadora de assassinato, isso é incerto para acalmar este mundo. James Marsden interpreta as partes anteriores do presidente dos EUA, Cal Bradford, que é vítima desse crime. Cicero Xavier Cícero, um agente do Serviço Secreto e o primeiro suspeito no inquérito. O enredo de gênero-mix sugere o trailer cheio de altos riscos e mistério, prometendo assistir aos fãs nos thrillers.

O elenco e a tripulação paraíso

A série possui elenco, liderou Sterling C. Brown como Xavier Collins e James Marsden e o presidente anterior Cal Bradford. Outros membros do elenco incluem Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Cassidy Cícero e Julianne Nicholson. Produzido por uma 20ª televisão, o Paradise faz Dan Fogelman para o leme de seu criador e produtor executivo. A série e apresenta contribuições de Steve Beers, Glenn Requa e John Requa para a produção executiva, aumentando seus fortes documentos de produção.