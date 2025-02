Paytm Solar Soundbox com duração de bateria de dia inteiro lançado para comerciantes

O Paytm Solar Soundbox foi lançado pela ON97 Communications, que possui uma marca Paytm, na quinta -feira. O dispositivo focado no comerciante se reserva a energia solar e oferece uma alternativa verde aos pensamentos padrão movidos a eletricidade. A gigante de soluções de pagamentos disse que o dispositivo visa para um pequeno proprietário de lojas e comerciantes. O dispositivo possui um sistema de bateria dupla virá com o painel solar acima. De acordo com a bateria reserva eletricidade e provavelmente é fornecida para fazer backup da opção de liberação tardia da carga solar.

Paytm Solaris Soundbox lançado

Em Comunicado de imprensaA empresa chamada O dispositivo foi introduzido como um filme, uma solução amigável usa fonte de energia de baixo custo. A Paytm Solar Soundbox é destinada a pequenos comerciantes, lugares, vendedores de carrinho e outros em locais rurais e remotos e países que sofrem escassez de eletricidade.

O Paytm Solar Soundbox possui um painel solar na parte superior do dispositivo que fornece a um dispositivo encontrado automaticamente sob o sol. Enquanto a energia solar de reserva de bateria primária, uma segunda bateria é adicionada à eletricidade do link. A bateria solar pode ser carregada em 2-3 horas da exposição ao sol para oferecer um dia inteiro de duração da bateria na empresa.

Por outro lado, a bateria de terapia de eletricidade que durou até 10 dias em uma cobrança. O SoundBox também vem com o código Paytm QR que pode ser digitalizado para ser uma interface gratuita da unidade (UPI) e depois os pagamentos do cartão de crédito RuPay.

Além disso, a Paytm Solar Soundbox reserva -se conectividade 4G para registrar desempenho gratuito dos clientes para o comerciante. Também apresenta um alto -falante de 3W e ​​notifica o comerciante em torno da confirmação do pagamento. Essas notificações podem ser colocadas em qualquer um dos 11 idiomas suportados pelo dispositivo.

“No lançamento desta caixa de som Solar Paytm acessível, é um grau recomendável de pequenas empresas, especialmente as em áreas remotas. Também reflete a visão da Índia autoconfiante e ambientalmente consciente”, disse Pankaj Chaudhary, ministro de Estado das Finanças.

No ano passado, o novo recurso do Paytm em seu aplicativo de dor chamado UPI chamado Download. Esses usuários do recurso podem gerar facilmente documentos detalhados contendo registros de sua história de transação. Os detalhes podem ser baixados em qualquer intervalo, bem como todo o exercício financeiro com algumas etapas simples.

