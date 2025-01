A dependência nutricional de pequenos carnívoros pelas primeiras sociedades de caçadores-coletores no Levante foi ilustrada por descobertas arqueológicas recentes. Uma série de escavações no local do Neolítico Pré-Cerâmica B (EPPNB) de Aḥihud, no atual Israel, revelou o uso generalizado de raposas vermelhas, gnus e outros pequenos carnívoros para obter carne e peles. Este período, datado de aproximadamente 10.500 e 10.100 anos atrás, coincidiu com um período de transformação à medida que as comunidades faziam a transição da caça e da coleta para estilos de vida agrícolas.

Descobertas no site Aḥihud

Segundo estudar Publicado na Environmental Archaeology, vários materiais arqueológicos, incluindo fragmentos de ossos de animais, foram recuperados durante as escavações de resgate em 2012 e 2013. Destes materiais foram recuperados 1.244 restos de animais, com uma proporção significativa de pequenos carnívoros como raposas vermelhas, faias-búculos, Mangustos egípcios; e mel europeu. Dr. Shirad Galmor, o pesquisador principal, explicou ao Phys.org que o pequeno tamanho dos ossos do carnívoro, juntamente com as marcas de corte características, levaram a uma investigação mais profunda sobre seu uso.

Prova de esfola e acabamento

Através da análise tafonómica, descobriu-se que mais de 12 por cento dos restos mortais de raposa vermelha e 19 por cento dos restos selvagens exibiam marcas de corte distintas em comparação com percentagens mais baixas para caça de maior porte, como veados e lebres. Essas marcas também sugeriram peles para peles e açougueiros. Alguns ossos apoiam o uso de uréia na alimentação.

Implicações para as sociedades neolíticas

O Descobertas antes de ignorar a importância dos pequenos carnívoros na pureza alimentar e nas práticas económicas das primeiras comunidades do Neolítico. Embora estudos anteriores tenham atribuído principalmente a presença de tais restos ao comércio de peles, estes resultados abrem novos caminhos para compreender o seu papel na pureza dos produtos básicos durante este período de desenvolvimento social.

Os pesquisadores precisam de luz adicional estudos explore as contribuições de pequenos carnívoros em outros sítios arqueológicos no sul do Levante.