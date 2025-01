Perigo oculto do uso recreativo de Xanax: aqui está o que você precisa saber

Relatos anedóticos de alguns profissionais levantaram preocupações sobre jovens usar benzodiazepínicos prescritos, como o Xanax, para fins recreativos.

As detecções destas drogas pelas forças fronteiriças quase dobrou nos últimos cinco anos, alimentando ainda mais preocupações.





Então, por que os jovens os usam e como os danos diferem daqueles usados ​​conforme prescrito por um médico?





O que são benzodiazepínicos?

Você pode conhecer esse grande grupo de medicamentos pelos seus nomes comerciais. Valium (diazepam), Xanax (alprazolam), Normison (temazepam) e Rohypnol (flunitrazepam) são apenas alguns exemplos. Às vezes são chamados de tranquilizantes menores ou, coloquialmente, “benzos”.





Eles aumentam o neurotransmissor ácido gama aminobutírico (GABA). GABA reduz a atividade cerebral, produzindo sensações de relaxamento e sedação.





Os efeitos colaterais indesejados incluem sonolência, tontura e problemas de coordenação.





Os benzodiazepínicos já foram amplamente prescritos para o tratamento a longo prazo da ansiedade e da insônia. Eles ainda são prescritos para essas condições, mas com menos frequência, e também são às vezes usado no tratamento de câncer, epilepsia e abstinência de álcool.





O uso a longo prazo pode levar à tolerância: quando o efeito desaparece com o tempo. Então você precisa usar mais ao longo do tempo para obter o mesmo efeito. Isso pode levar ao vício: quando seu corpo fica dependente da medicação. Existe um risco muito elevado de dependência destes medicamentos.





Ao parar de tomar benzodiazepínicos, você pode sentir sintomas de abstinência. Para pessoas viciadas, a abstinência pode ser longa e difícil, durando vários meses ou mais.





Agora eles são recomendados apenas por algumas semanas, no máximo, para condições específicas de curto prazo.





Como as pessoas os conseguem? E o que eles sentem?

Os benzodiazepínicos destinados ao uso não médico são comumente desviados de prescrições legítimas ou adquiridos em mercados de drogas ilícitas, inclusive online.





Alguns benzodiazepínicos obtidos ilegalmente parecem medicamentos prescritos, mas são pílulas falsificadas que podem conter fentanil, nitazenos (ambos opioides sintéticos) ou outras substâncias potentes que podem aumentar significativamente o risco de overdose acidental e morte.





Quando usados ​​recreativamente, os benzodiazepínicos são normalmente tomados em doses mais altas do que as normalmente prescritas, apresentando riscos ainda maiores.





O efeito o que os jovens procuram ao utilizar estas drogas é uma sensação de relaxamento profundo, redução da inibição, euforia e distanciamento do ambiente. Outros usam-nos para melhorar as suas experiências sociais ou para gerir a “queda” causada por drogas estimulantes como o MDMA.

Existem riscos associados ao consumo destes níveis, incluindo perda de memória, julgamento prejudicado e comportamento de riscocomo sexo desprotegido ou dirigir um carro.





Algumas pessoas relatam fazer coisas que normalmente não fariam quando afetadas por altas doses de benzodiazepínicos. Há casos de pessoas cometer crimes eles não se lembram disso.





Quando tomados em doses mais elevadas ou combinados com outros medicamentos depressores, como álcool ou opioides, também podem causar depressão respiratóriao que impede que seus pulmões recebam oxigênio suficiente. Em casos extremos, isso pode levar à perda de consciência ou até à morte.





Usar uma dose elevada também aumenta o risco de tolerância e dependência.





O uso recreativo está crescendo?

Os dados que temos sobre o uso não prescrito de benzodiazepínicos entre os jovens são fragmentários e difíceis de interpretar.





Inquérito aos agregados familiares da Estratégia Nacional Antidrogas 2022-2023 estimativas aproximadamente 0,5% dos jovens de 14 a 17 anos e 3% dos jovens de 18 a 24 anos usaram um benzodiazepínico para fins não médicos pelo menos uma vez no ano passado.





A Pesquisa sobre Escolas Secundárias Australianas 2022-2023 relata que 11% dos alunos do ensino secundário entrevistados usaram benzodiazepínicos no ano passado.





No entanto, observam que este número pode incluir uma proporção significativa de estudantes aos quais foram prescritos benzodiazepínicos, mas que inadvertidamente relataram usá-los para fins recreativos.





Em ambas as pesquisas, o consumo permaneceu bastante estável nas últimas duas décadas. Assim, apenas uma pequena percentagem de jovens utilizou benzodiazepinas sem receita médica e este número não parece estar a aumentar significativamente.





Relatos de que mais jovens usam benzodiazepínicos para fins recreativos podem simplesmente refletir um maior conforto entre os jovens ao falar sobre drogas e problemas relacionados com drogas, o que é positivo.





Prescrição de benzodiazepínicos para adolescentes ou adultos jovens também diminuiu desde 2012.





O que você pode fazer para reduzir os riscos?

Para reduzir o risco de problemas, incluindo dependência, os benzodiazepínicos devem ser usados ​​pelo menor período possível na dose eficaz mais baixa.





Os benzodiazepínicos não devem ser tomados com outros medicamentos sem consultar um médico ou farmacêutico.





Você não deve beber álcool ou tomar drogas ilícitas ao mesmo tempo que toma benzodiazepínicos.





Benzodiazepínicos falsificados são cada vez mais detectados na comunidade. São mais perigosos que os benzodiazepínicos farmacêuticos porque não há controle de qualidade e podem conter substâncias inesperadas e perigosas.

Serviços de controle de drogas pode ajudar as pessoas a identificar o conteúdo das substâncias que pretendem consumir. Também lhes dá a oportunidade de falar com um profissional de saúde antes de consumi-lo. As pessoas muitas vezes jogue fora o remédio depois de descobrir o que há neles e conversar com alguém sobre os malefícios da droga.





Se as pessoas usarem benzodiazepínicos vendidos sem receita médica para autogerir o estresse, a ansiedade ou a insônia, isso pode indicar uma condição subjacente mais séria.





Terapias psicológicas como terapia cognitivo-comportamentalincluindo baseado na atenção plena As abordagens terapêuticas são muito eficazes no tratamento destes sintomas e são soluções mais eficazes a longo prazo.





Mudanças no estilo de vida – como melhorar exercício, dieta E dormir – também pode ser útil.





Existem também outros medicamentos com risco muito menor de dependência que podem ser usados ​​para tratar ansiedade E insônia.





Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda em relação ao uso de benzodiazepínicos, Reconexões pode ajudar. Este é um serviço de aconselhamento e apoio a pessoas que usam benzodiazepínicos.

Alternativamente, Conselhos Online é um bom lugar para obter informações e referências para o tratamento da dependência de benzodiazepínicos. Ou fale com seu médico de família. O Fundação de Saúde do Sono tem ótimos recursos se você tiver problemas de sono.

Nicole Leeprofessor assistente do National Drug Research Institute (com sede em Melbourne), Universidade Curtin E Suzanne Nielsenprofessor e vice-diretor do Monash Addiction Research Centre, Universidade Monash

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.