Pesquisa da CNET: as faturas de energia de inverno estão forçando 62% das finanças dos adultos americanos

As temperaturas do inverno caíram em todo o país e o frio extremo tem aumentado as faturas mensais de energia.

Em dezembro, 40% do aumento da inflação mensal foi atribuído a um aumento nos custos gerais de energia. Uma pesquisa exclusiva da CNET constatou que a maioria das famílias espera pagar US $ 688 em faturas de energia durante os meses de inverno (dezembro a fevereiro), com casas no Nordeste, que esperam pagar uma média de US $ 804 pela temporada.

Isso não é surpreendente para Wael KanjUm sênior de pesquisa se associa a recuperar a América. Kanj tem prestado muita atenção aos custos de energia doméstica e notou um aumento de 30% nos últimos quatro anos.

À medida que os custos de energia aumentam, seis em 10 (62%) dos adultos americanos esperam Fatura de energia de inverno Vou apertar suas finanças. Atualmente, 11% dos adultos americanos (que quebram para aproximadamente 28 milhões de americanos) já estão por trás de suas contas de energia, de acordo com a pesquisa.

“Os custos de energia de inverno podem ser um fardo para as casas, especialmente dependendo de onde vivem”, disse Kanj.

Se você está lutando por Apresente sua conta de energiaHá etapas que você pode tomar para reduzir seus custos sem sacrificar seu conforto.

“O aquecimento e o resfriamento compensam muito a maior fonte de uso de energia em nossas casas, o que significa que a melhor maneira de economizar dinheiro é reduzir a quantidade de energia que você usa para aquecer sua casa”. Jon Reed, editor sênior da CNET e especialista em energia

Aqui está um colapso sobre o quanto eles esperam pagar neste inverno, soluções e recursos para economizar custos de especialistas para obter ajuda se você tiver dificuldade em pagar faturas de alta energia.

Custos médios de fatura de energia do inverno

No verão passado, o Administração de informações energéticas dos Estados Unidos Eles descobriram que os adultos americanos pagavam uma média de US $ 135 por mês entre os 10 estados principais com as maiores faturas de eletricidade. Os custos de energia de inverno estão aumentando ainda mais as contas mensais.

Dependendo de onde você mora, os custos podem exceder esse valor. Os moradores do Nordeste esperam pagar cerca de US $ 288 em média. Aqueles que vivem na parte sul da USAS antecipam as menores faturas de energia, quase US $ 220 por mês.

Como as faturas de energia deste inverno estão afetando as finanças dos adultos americanos

Aproximadamente 62% dos adultos americanos esperam que as contas de energia deste inverno escorram suas finanças. Aqui está um detalhamento de como eles planejam pagar suas faturas de energia:

O que está aumentando as faturas de energia?

Vários fatores podem afetar sua fatura de energia de inverno, incluindo a composição de sua casa, o tipo de combustível que você usa e quanto você paga por isso.

Kanj disse que a maior parte de sua fatura de energia não é executar seus aparelhos ou luzes, é o quanto ele custará para aquecer sua casa. É também como Você está aquecendo sua casa, como os aparelhos e o combustível que está usando.

O clima da sua área também pode afetar a temperatura do seu termostato e com que frequência você executa o forno. Embora o tempo esteja fora de controle, há etapas que podem tomar para Reduzir seus custos de energia.

Como os adultos americanos planejam manter o calor e reduzir os custos de energia

A maioria dos esforços de economia de energia abaixo pode ajudar a reduzir sua fatura, mas apenas até certo ponto, dependendo dos aparelhos e do clima de sua casa. Há também a possibilidade de você precisar fazer outros esforços de longo prazo para reduzir sua fatura. Aqui está um colapso de como os adultos americanos nos mantêm aquecidos enquanto esperamos manter os custos de energia.

Algumas dessas medidas podem ajudá -lo a reduzir sua conta de energia, enquanto outras não são tão eficazes, disse Kanj. Por exemplo, usando um Termostato inteligente E abaixe a temperatura da sua casa enquanto estiver fora, você pode manter a energia e economizar seu dinheiro. No entanto, Reed disse que você ainda pode economizar significativamente em sua conta de energia se conseguir uma temperatura mais baixa no inverno, mesmo por algumas horas por dia enquanto estiver no trabalho.

“No inverno, a melhor maneira de manter a fatura de baixo aquecimento é manter seu termostato a 70 graus ou menor”, disse Reed.

No entanto, você não deve diminuir seu termostato para um ponto desconfortável ou inseguro, alertou Kanj.

“Há um limite de baixo deve estabelecer seu termostato no inverno. Você quer garantir que sua casa ainda esteja quente o suficiente para que seus tubos de água não congelem, criando uma grande dor de cabeça e reparos caros ou que fique muito frio Para conforto “, disse Reed. “A maioria dos termostatos não será muito menor que 60. Lembre -se de que não vale a pena sacrificar sua saúde, conforto ou segurança”.

Os aquecedores de espaço geralmente aquecem com resistência elétrica e podem aquecer um pequeno espaço, como uma sala em sua casa sem aumentar sua fatura de energia. “Se você só precisar manter parte de sua casa mais quente ao mesmo tempo, considere usar um aquecedor de espaço, mantendo o termostato principal inferior”, disse Reed.

Os aquecedores espaciais são uma excelente maneira de aquecer uma parte de sua casa, desde que você os use com segurança. No entanto, se você usar vários aquecedores de espaço, poderá aumentar sua conta de eletricidade, disse Kanj.

Leia mais: Fizemos os cálculos e encontramos economia de dinheiro com um aquecedor espacial

Para abaixar o termostato e usar um aquecedor de espaço, Kanj recomenda o isolamento e o exame de sua casa para impedir que o calor dentro e impedir que o ar frio se filtra para ter o maior impacto em sua fatura de energia. Verifique o quão bem selados estão suas portas e janelas para impedir que o calor seja filtrado. E verifique se o seu sótão, porão e paredes.

Etapas de economia de energia de longo prazo que podem tomar

Pode não parecer muito que eu possa fazer para reduzir drasticamente os custos de energia neste momento, mas há algumas etapas que você pode tomar para ajudá -lo a economizar dinheiro no futuro.

Etapas de economia de energia de longo prazo que podem tomar Pode não parecer muito que eu possa fazer para reduzir drasticamente os custos de energia neste momento, mas há algumas etapas que você pode tomar para ajudá -lo a economizar dinheiro no futuro. Atualize seus aparelhos: Se seus aparelhos não forem energeticamente eficientes, pode ser hora de uma atualização. Se você não tem certeza se o seu dispositivo é eficiente, procure o rótulo da Star Energy. Considere uma bomba de calor: Se o seu forno se aproximar do final de sua vida útil, Kanj recomenda a instalação de uma bomba de calor como sistema de aquecimento e refrigeração. Uma bomba de calor usa ar e água para controlar a temperatura da sua casa, e a economia pode adicionar US $ 1.000 anualmente, disse Kanj. Obtenha uma auditoria energética em casa: Você pode agendar uma auditoria de energia doméstica com seu provedor de serviços públicos. Um consultor examinará seu quarto por quarto e revisará as faturas de energia anteriores para identificar melhorias em economia de energia. As auditorias de energia podem custar algumas centenas de dólares, mas os custos podem ser reivindicados como um empréstimo fiscal. Procure programas solares comunitários: Você pode ter acesso à energia solar sem instalar painéis no seu telhado. Algumas áreas têm uma fazenda de energia solar próxima. Você pagará uma parte da eletricidade para usá -lo, mas poderá economizar dinheiro em sua conta mensal.

Alguns Eficiência energética As recomendações podem parecer caras, mas Kanj disse que há créditos e reembolsos em nível estadual para reduzir os custos iniciais em alguns aparelhos de eficiência energética. O Programa de Assistência Mataje usa fundos do Departamento de Energia para cobrir reparos e atualizações de eficiência energética. Re -Wiring America pode criar um Plano de eletrificação personalizado Para mostrar sua economia estimada mudando para aparelhos de economia de energia.

O que fazer se você não puder pagar sua conta de energia

Se você não puder pagar sua conta de energia, existem programas disponíveis para ajudar. Primeiro, Kanj recomenda verificar se o seu provedor de serviços públicos oferece um programa de assistência ao serviço público. Por exemplo, os moradores da Carolina do Sul que têm energia duque podem se qualificar para a ajuda do Compartilhe o fundo de luz Para cobrir as taxas de reconexão, depósitos e faturas de energia. Seu provedor de serviços públicos também pode ter planos de pagamento e assistência, dependendo da sua elegibilidade.

Alguns fornecedores de energia também oferecem expansão da data de validade, planos de pagamento e moratórios de serviço para evitar a desconexão durante os meses mais frios. Por exemplo, Duke Energy Electric Service Moratorium Pode impedir que o serviço se desconecte entre 1º de dezembro e 31 de março por 30 dias, com uma extensão a cada 30 dias, se atender a certos critérios.

Outros programas federais de assistência de serviços públicos podem ajudar, incluindo Programa de assistência energética na casa da baixa rendaque oferece assistência que cobre energia, ar condicionado e reparos e crise relacionados à energia. A elegibilidade depende do estado, renda e tamanho da casa.

Metodologia

Todas as figuras, a menos que indicado de outra forma, são de YouGov. O tamanho total da amostra foi de 2.531 adultos, dos quais 1.777 pagam suas contas de energia. O trabalho de campo foi realizado entre 7 e 9 de janeiro de 2025. A pesquisa foi realizada online. Os números foram ponderados e são representativos de todos os adultos americanos (mais de 18 anos).