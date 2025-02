Phones do Google Pixel recebendo atualização de fevereiro de 2025 com correções de bugs e etiquetas de segurança

O Google na quarta -feira foi lançado em fevereiro de 2025 Patch para dispositivos de pixel. A atualização acima do ar (OTA), disponível para a mais recente série Pixel 9 da empresa, Pixel enviada e outros dispositivos seniores em execução para ouvir e Bluetooth. Além disso, também inclui um patch de segurança que corrige é a vulnerabilidade no software que declarou que ter uma gravidade crítica, além do papel das melhorias de necessidade.

No suporte páginaUm gerente da comunidade do Google detalhado dos recursos da atualização do Pixel a fevereiro de 2025 com um número construído AP4A.250205.002 para modelos globais. Enquanto isso, os dispositivos de pixel vinculados à T-Mobile, Telstra e EMEAS chegam aos identificadores adicionais C1, B2 e A1, respectivamente. De acordo com o Changelog e o patch, corrige um problema que afetou a saída de áudio no Android Auto sob certas condições nos pensamentos que variam do pixel 6 ao pixel 9 para a dobra.

Fevereiro de 2025 Atualização de pixels rolando

Rescite também o outro bug que relatou ocasionalmente impedir a conexão com dispositivos e acessórios Bluetooth. No entanto, foi dito que essa questão era exclusiva da série Pixel 9 e foi fixada na atualização de fevereiro de 2025.

Além das correções de bug, o Changelog afirma que os pacotes de atualização dos empreendedores de segurança para uma vulnerabilidade e exposição comum (CVE). Ele está listado com o identificador CVE, 2024-53842 é afetado pelo subcomponente da banda base e já desmaiou com a atualização. O CVE foi listado como “crítico” na gravidade.

Os membros da equipe 360 ​​Gadgets podem confirmar que a atualização já começou a se desenvolver. É cerca de 15.48 MB de tamanho para o Google Pixel 9, mas pode diferir de acordo com o modelo. Os seguintes pensamentos são elegíveis para receber;