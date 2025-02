Photos do Google Adicionar marca d’água sinthid Ai aos imagers com editor de mágica

O Google Images está obtendo nova funcionalidade e permite que as pessoas verifiquem se a imagem foi aumentada por inteligência artificial (IA) ou não. Imagens editadas por Reimagine the Magic Editor serão rotuladas pela Synthid, uma tecnologia de marca de água na gigante da tecnologia baseada em Mountain View. O título pode ser considerado na seção “Nesta imagem” da imagem e também pode ser detectado por ferramentas especializadas. É provável que o movimento pretenda reduzir as instâncias de potenciais fagos de profundidade que podem ser gerados pela ferramenta de edição de imagens da AI do Google.

Adicione fotos do Google para adicionar a marca d’água AI

Em Postagem do blogA gigante da tecnologia anunciou que o Google Fotos agora adicionará imediatamente a marca d’água da AI às imagens aprimoradas usando o Magical Editor. Isso se aplica especialmente à ferramenta de reimagina que adiciona novos elementos na imagem pelo modelo Imagen 3 AI.

No entanto, o outro editor de mágica usado também resulta, além de uma etapa. O Google desenvolveu uma nova tecnologia chamada Synthid e adicione invisível e uma tag imperceptível à imagem.

Embora a tag possa ser vista neste menu de imagem, também pode ser detectada por ferramentas de detecção especializadas. Isso significa que a marca d’água não pode ser removida por barbear, adicionando filtros ou copia a imagem à informação foi adicionada aos elementos da imagem.

Mandally Synthid é desenvolvido pelo Google DeepMind e pode ser adicionado ao texto, imagens, áudio e vídeos gerados pela IA. Nos dois casos, a marca d’água não adicionou superficial, mas dentro da estrutura da mídia. Por exemplo, os vídeos, que são adicionados a cada vídeo de quadro.

Mova para trás a adição de marcas d’água em imagens de IA provavelmente reduzirá exemplos e as pessoas caindo nos deepfakes. DeepFakes são algum tipo de mídia realista, que foi gerada digitalmente usando IA ou aumentada por diferentes ferramentas digitais com a intenção de espalhar desinformação ou enganar as pessoas.

Notavelmente, o Google é declarado se as análises da reimagina forem pequenas, o sintid não for adicionado à imagem. Isso se aplicará a missões a um usuário que troca de cor com uma pequena flor ao fundo. Os usuários podem verificar se a marca d’água da AI foi adicionada à abertura de metadados.