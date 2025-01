Pixel 9 Pro Fold vs. Confronto de câmeras do Galaxy Z Fold 6: é complicado

Se você está pensando em comprar um telefone dobrável como o Google Pixel 9 Pro Fold ou o Samsung Galaxy Z Fold 6, provavelmente é por causa de suas telas gigantes flexíveis de tablet, e não de suas câmeras. Mas qualquer telefone que custe perto de US$ 2.000 também deve ser capaz de tirar fotos incríveis.

Quando se trata do Pixel 9 Pro Fold e do Galaxy Z Fold 6, cada dispositivo se destaca em diferentes áreas. O Google, na minha experiência, foi melhor na captura de cenas altamente detalhadas, como paisagens, e geralmente equilibrou luz e cor com mais precisão. As fotos com zoom tiradas com o telefone do Google também pareciam visivelmente mais nítidas e menos barulhentas do que as da Samsung. Mas o Galaxy Z Fold 6 geralmente reteve mais detalhes em fotos de pessoas e imagens tiradas em ambientes com pouca luz.

Ambos os telefones têm especificações de câmera semelhantes no papel, mas os megapixels não contam toda a história. O tamanho do sensor e o pipeline de processamento de imagem no chip que alimenta o telefone também desempenham um papel importante no resultado das fotos.

Pixel 9 Pro Fold vs. Câmeras Galaxy Z Fold 6 Google Pixel 9 Pro dobrável Samsung Galaxy Z Dobra 6 Câmeras 48 megapixels (grande angular), 10,5 megapixels (ultra grande angular), 10,8 megapixels (telefoto 5x) 50 megapixels (grande angular), 12 megapixels (ultra grande angular), 10 megapixels (telefoto 3x) câmeras selfie 10 megapixels (tela interna), 10 megapixels (tela externa) 4 megapixels (tela interna sob a tela), 10 megapixels (tela externa)

Para testar cada telefone, capturei a mesma imagem de ambos os telefones no mesmo local e ao mesmo tempo. As fotos abaixo não foram editadas e foram tiradas com a câmera grande angular principal de cada dispositivo, salvo especificação em contrário. A fotografia pode ser subjetiva; As opiniões sobre o que constitui uma boa foto podem variar dependendo do seu gosto e preferências. Porém, meu objetivo é demonstrar as diferenças entre os dois telefones.

câmera principal

Eu preferi a imagem em pixel neste cenário porque o centro da foto parece superexposto à imagem da Samsung. O Pixel 9 Pro Fold parece mais realista.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Preferi esta foto à Samsung porque a cor e a iluminação pareciam mais precisas. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Esta foto parece um pouco superexposta no meio em comparação com a imagem do Google. Lisa Eadicicco/CNET

câmera principal

Aqui está outro exemplo em que o Pixel 9 Pro Fold teve um desempenho melhor que o telefone da Samsung. A flor rosa parece mais colorida nesta imagem.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Foto de uma flor tirada com a placa Pixel 9 Pro. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Uma foto de uma flor tirada com o Galaxy Z Fold 6 Lisa Eadicicco/CNET

Ultralargo

O Pixel 9 Pro Fold tirou a melhor foto nesse cenário. Há muito brilho vindo do sol na foto da Samsung, que desbota o lado esquerdo da imagem e obscurece a pitoresca casa vitoriana.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Esta foto tem significativamente menos aparência do que a da Samsung. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Esta foto tirada com o Galaxy Z Fold 6 tem muito brilho. Lisa Eadicicco/CNET

pouca luz

A Samsung me impressionou com esta imagem de um buquê de flores preservado, tirado em um quarto escuro. A foto do Galaxy Z Fold 6 é muito mais nítida e clara do que a do Google, embora a imagem em pixels seja mais brilhante.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Esta foto é mais brilhante que a da Samsung, mas não é tão nítida. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem A foto da Samsung é mais nítida que a do Google. Lisa Eadicicco/CNET

pouca luz

Não há como negar que a foto do Google é mais brilhante, mas você pode ver os detalhes no pelo do Oscar com mais clareza do que na imagem da Samsung.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Esta foto do meu Cat Oscar é definitivamente mais brilhante que a da Samsung, mas não tão detalhada. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Esta foto do My Cat Oscar é um pouco escura, mas tem muitos detalhes. Lisa Eadicicco/CNET

Zoom 10x

Quando se trata de ampliar fotos, o Google é o vencedor óbvio. Veja como esta foto de uma placa na Vinícola Cape May, em Nova Jersey, é muito mais nítida em comparação. Ambas as fotos foram tiradas com zoom de 10x, mas as do Google não parecem tão desfocadas.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Esta foto é muito mais nítida do que a tirada com o telefone Samsung. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Esta foto está mais desfocada do que aquela tirada com o telefone Google. Lisa Eadicicco/CNET

Zoom 20x

O caso é o mesmo com esta foto tirada com zoom 20x. Há muito mais definição nos tijolos da igreja, e a cena parece mais clara na foto do Google.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Esta foto foi tirada com zoom de 20X no Pixel 9 Pro Fold. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Uma foto do topo de uma igreja ampliada 20 vezes no Galaxy Z Fold 6. Lisa Eadicicco/CNET

Iluminação externa mista

Fiquei surpreso com o quão diferente essa foto ficou em cada telefone. Embora eu geralmente pense que o Google fez um trabalho melhor com fotos de paisagens e naturezas mortas, esta é a única exceção. A foto da Samsung é mais quente e tem mais detalhes, que você pode notar principalmente nos grãos de areia. A foto do Google, em comparação, quase parece ter um filtro azul sobre ela.

Google Pixel 9 Pro dobrável

Expandir imagem Essa cena é linda de qualquer maneira, mas prefiro o tom mais quente da imagem da Samsung. Lisa Eadicicco/CNET

Samsung Galaxy Z Dobra 6

Expandir imagem Esta foto foi tirada com o Galaxy Z Fold 6. Lisa Eadicicco/CNET

Iluminação interior mista

O Google vence esta. O antigo coquetel da sua foto (à esquerda) é mais detalhado e colorido do que no Samsung. Parece que o Galaxy Z Fold 6 pode ter focado na flor ao fundo.

Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Z Dobra 6

A foto do Pixel 9 Pro Fold é mais brilhante e o coquetel parece mais nítido. Lisa Eadicicco/CNET

Retrato

Essa foi difícil de chamar, mas prefiro a foto da Samsung. Tem um tom levemente dourado, mas isso o torna mais vibrante e vivo. O rosto da pessoa também parece mais detalhado na foto da Samsung, na minha opinião. (Embora a imagem do Google tenha menos brilho, o que parece ser um tema consistente com fotos externas.)

Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Z Dobra 6

Embora a foto da Samsung tenha uma aparência melhor, acho que é a melhor imagem. Lisa Eadicicco/CNET

Selfie (câmera de cobertura)

Aqui está outro desafiante para chamar. Acho que a foto do Google é mais lisonjeira porque minha pele parece mais lisa. Mas meu rosto é definitivamente mais suave na foto do Google em comparação com a da Samsung, que tem mais nitidez e detalhes.

Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Z Dobra 6

A selfie do Google é mais lisonjeira, mas acho que a da Samsung é mais precisa. Lisa Eadicicco/CNET

Selfie (câmera interna)

Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Z Dobra 6

A foto do Google parece muito mais natural que a da Samsung. Lisa Eadicicco/CNET

O Pixel 9 Pro Fold e o Galaxy Z Fold 6 adotam uma abordagem muito diferente para tirar selfies com suas câmeras internas. O Google é mais brilhante e parece mais natural e suave, o que eu prefiro, enquanto o Samsung é altamente processado, eles provavelmente compensarão o sensor de 4 megapixels de baixa resolução. O dobrável do Google tem uma câmera interna de 10 megapixels em comparação.

No geral, o Google Pixel 9 Pro Fold e o Samsung Galaxy Z Fold 6 têm um bom desempenho em diferentes circunstâncias. O dobrável do Google é o vencedor absoluto quando se trata de fotos com zoom e também geralmente captura fotos superiores de paisagens e objetos externos com menos aparência. Mas eu preferi as fotos das pessoas da Samsung, e as fotos com pouca luz do Z Fold 6 também tinham mais detalhes. Qual câmera é a melhor depende do que é mais importante para você como fotógrafo.