Planeta ‘faltando’ para ingressar em um programa cósmico raro nesta semana

Faltava um planeta na linha do pôr do sol … até agora.

Talvez você tenha visto jornais de notícias engolindo observadores do céu para “ver todos os planetas nus … ao mesmo tempo!” em janeiro. Embora fosse fundamentalmente verdadeiro, um jogador importante também estava faltando: Mercury.





Nesta semana, o Swift Inner Planet se junta à cena com Twilight.





Certamente é raro ver todos os planetas do sistema solar em uma única varredura. Esse tipo de alcance depende principalmente de um movimento lento Júpiter e Saturnoque se separaram desde a rara conjunção dos dois 21 de dezembro de 2020.

Uma visita ao crepúsculo planetário

Ver todos os planetas nus ao mesmo tempo deve se tornar uma raridade nos próximos anos.





De qualquer forma, aqui está uma visita dos planetas a Twilight pelo resto de fevereiro até o início de março do sistema solar interno do lado de fora, com fatos da Star Party prontos para cada um:





Recém -nascido da conjunção solar em 9 de fevereiro, a vigília está agora ao longo da semana para recuperar o baixo mercúrio a oeste após o pôr do sol. Se você nunca atravessou Mercúrio indescritível de sua “lista de vida” astronômicos, é hora de tentar, usando uma Vênus brilhante como guia.





Mercúrio aumenta para 1,5 graus ao norte de Saturno em 25 de fevereiro, e o Crescent de Wax se juntou à cena em 28 de fevereiro e ocultos Mercúrio em 1º de março para o Havaí e o Pacífico.





Embora a história tenha frequentemente contado que o astrônomo Nicolaus Copernic nunca viu Mercúrio provavelmente é apócrifo, ele fala o quão ilusório é o mundo efêmer. Mercúrio atingiu a maior extensão pela primeira de seis vezes em 2025 em 8 de março, 18 graus a leste do sol, que brilha com magnitude -0,35 e exibindo um disco meio iluminado no telescópio, apenas 7 ″ de diâmetro.

A lua crescente aumenta para 5,7 graus ao sul de Vênus em 2 de março, marcando um bom momento para ver os dois durante o dia. Diversão nesta semana do dia do presidente: A segunda inauguração de Lincoln Em 4 de março de 1865, a Vênus no dia do dia observou de fato enquanto as nuvens do meio -dia estavam limpando.





Uma raça planetária

Vênus e Mercúrio continuam até a conjunção inferior no próximo mês, passando o sol a apenas 24 horas de intervalo nos 23 e 24 de março. Os dois reaparecerão no céu do amanhecer no final de março.





Identificar Vênus por uma conjunção mais baixa é delicado, mas não é impossível, porque a magnitude -4,2 Mance 1% Crescent passa um pouco mais de 8 graus ao norte do sol para o seu mais próximo. Certifique -se de experimentar esse feito de atletismo visual antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol.





No sistema solar externo

Marte leva à parte de trás do Peloton, brilhante a -0,58 magnitude no Gemini Les Jumeaux. Procure Ruddy March High para o leste no Crepúsculo, custos de Oposição em 16 de janeiro. A lua Gibbous na cera se reúne em março em 9 de março. A missão de Marte Escapade Mars da NASA deve ser lançada para o Red Planet este ano.





Na frente e para fora, Júpiter se eleva ao sul do touro, o touro com Twilight. A cera perto do primeiro trimestre da Lua encontra Júpiter em 6 de março, e o planeta atinge a quadratura a 90 graus a leste) do sol em 2 de março.

Astrônomo dinamarquês Ole Rømer notou O fato de as previsões dos fenômenos para as luas de Júpiter (trânsito, tempo de entrada / saída etc.) estavam fora da oposição em comparação com a quadratura e deduzida corretamente, é porque o tempo que ele tem destaques para atravessar as duas distâncias diferentes não foi foi levado em consideração.





Às vezes, a inspiração científica não vem tanto de um “Eureka”! momento, mas simplesmente de um observador paciente dizendo “é engraçado …”





Enquanto isso, o máximo fora dos planetas clássicos apresenta um desafio, porque Saturno está no trabalho baixo para o oeste.





Depois de encontrar Mercúrio, varre o horizonte com binóculos e pegue +1,1. Os anéis de Saturno passam como mostrado em nosso ponto de vista terrestre em 23 de março, apenas duas semanas após a conjunção solar.

… e algo mais

Finalmente, a completude também desejará selecionar os mundos gigantes de Urano e Netuno no gelo externo. +5.8 A magnitude urano é um soquete binocular fácil no touro (não muito longe de Júpiter), enquanto +7,8 magnitude neptune não é mais um desafio, arrastando -se na escuridão baixa no horizonte com Mercúrio e Saturno em Peixes.

Os dois planetas têm a distinção de serem descobertos na era telescópica, e Netuno é o único planeta de descoberta usando o poder da matemática e da dedução.

O drama celestial está errado em março, Saturno deixando a cena e Mercúrio e Vênus reaparecendo no céu do amanhecer.





Mas ei, temos a primeira das duas temporadas de eclipse para 2025 Antes do próximo mês, com um eclipse solar parcial em 29 de março e um eclipse lunar total no dia 14.





Esperançosamente, o clima voador na primavera coopera. Boa observação do céu e céu claro em sua missão planetária.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.