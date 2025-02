Plantas “ Hot Potato ” projetado para florescer em ondas de calor

Um ajuste genético mantém batatas eficazes no calor

Quando uma onda de calor quente atingiu o Illinois em junho de 2022, o fisiologista das culturas de Katherine Meacham-Hendold esperava que a nova variedade de batatas biodomericais de sua equipe sobrevivesse, mas ficou surpreso com a maneira como ele prosperou. A planta deu 30% a mais de seus grandes tubérculos vermelhos do que uma planta normal e não foi projetada nas mesmas condições, de acordo com um estudo recente Em Biologia da mudança mundial.

“Este estudo é particularmente notável porque mostra vantagens reais em um quadro de campo com uma cultura básica”, explica Edward Smith, bioquímica da Universidade de Oxford, que não estava envolvida em pesquisas. “Não há razão para que essa tecnologia não possa ser aplicada a mais culturas”.

Para projetar a batata, Meacham-Hensold e seus colegas da Universidade de Illinois Urbana-Champaign se concentraram em um processo denunciado em calor irritante na maioria das plantas chamadas fotororesion, na qual uma enzima de fotossíntese-chave conhecida sob o nome de Rubisco é desviada e começa fazer um tóxico por um tóxico por -produto. As moléculas de Rubisco devem se ligar ao dióxido de carbono para executar a fotossíntese, mas cerca de um quarto do tempo, eles apreendem oxigênio – e esse processo errôneo ocorre com mais frequência em altas temperaturas. Essa ineficácia pode diminuir o rendimento das culturas em até 50%.

Nas novas batatas de engenharia, um gene inserido no núcleo da célula vegetal produziu uma proteína que viajou no cloroplasto, o organal celular usado na fotossíntese. Lá, ele quebrou o subproduto tóxico, então o cloroplasto não precisava enviá-lo para outras organelas. Essa energia economizou, semelhante à maneira como comer alimentos locais economiza energia para transportá -la em todo o país.

Durante a temporada de crescimento sazonal de crescimento em 2022 no campo de teste de Illinois, uma onda de calor extrema trouxe quatro dias consecutivos com temperaturas acima de 95 graus Fahrenheit. Mas a mudança genética da nova batata que pode ser transmitida para a próxima geração – obteve um rendimento de quase um terço. “Ficamos realmente chocados”, diz Meacham-Hendold. O processo de fotossíntese é um alvo promissor para a engenharia agrícola, acrescenta ela, porque pode aumentar o rendimento das culturas sem a necessidade de terras adicionais e um fertilizante. Os resultados são emocionantes, diz Smith, embora ele goste de ver os dados de futuras temporadas de crescimento.

A nova técnica pode ajudar as culturas a se adaptar às mudanças climáticas. Estratégias semelhantes já foram usadas antes no arroz, mas este estudo é o primeiro a mostrar que não causa a qualidade nutricional de uma cultura alimentar, diz Meacham Hensold: A equipe congelou e coloca os tubérculos da terra para medir seu amido, fibra, açúcar, açúcares, proteínas, cálcio, potássio, ferro e vitaminas B 6 etc.

Em seguida, os pesquisadores trabalham em soja e cowpeas; Este último é “uma cultura de segurança alimentar extremamente importante nos países africanos”, disse Meacham-Hensold. Uma variedade de soja de alto desempenho com a mesma mudança genética chegará ao campo este ano.