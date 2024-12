Playoffs de futebol universitário: como assistir Boise State x Penn State hoje à noite

Assistir no Hulu Transmita ABC, ESPN e TNT por US$ 83 por mês Hulu Plus TV ao vivo

Boise State cruzou a Conferência Mountain West com um recorde perfeito de 7-0 e teve um recorde geral de 12-1 na temporada, graças aos esforços excepcionais do running back Ashton Jeanty. O vice-campeão do Troféu Heisman correu para 2.497 jardas nesta temporada, a quarta maior na história do futebol universitário. O único defeito de Boise State foi uma derrota por 37-24 a caminho do número 1 do Oregon em setembro. Os Broncos foram o time com melhor classificação no Grupo dos 5 e garantiram a terceira colocação no Eliminatórias de futebol universitário.

O próximo passo para Boise State é um encontro no deserto com o número 6 da Penn State. Os Nittany Lions terminaram em segundo lugar no Big Ten, atrás do Oregon, com um recorde de 8-1 e 12-2 no geral. Eles estão saindo de um desempenho impressionante nos playoffs no primeiro turno, no qual desmantelaram o No. 11 SMU por 38-10. Apesar de ser o azarão, Penn State é favorito com 11 pontos contra Boise State.

Boise State e Penn State começam as quartas de final do CFP no Fiesta Bowl em Glendale, Arizona. hoje à noite às 19h30 Leste (16h30 PT) na ESPN. Se você não tiver uma assinatura de TV a cabo ou via satélite, poderá assistir com um serviço de streaming de TV ao vivo. Continue lendo para saber a programação completa dos playoffs e a maneira mais acessível de assistir ao jogo desta noite e ao resto dos playoffs do futebol universitário.

Ashton Jeanty e o nº 3 Boise State enfrentarão o nº 6 Penn State no Fiesta Bowl pelo primeiro jogo das quartas de final do CFP. Brandon Vallance/Fotos ISI/Getty Images

Programação de televisão dos playoffs do futebol universitário

O CFP recomeça esta noite com o primeiro jogo dos quartos de final e termina com o jogo do campeonato nacional na segunda-feira, 20 de janeiro. Todos os jogos serão transmitidos pela ESPN. Aqui está a programação restante (todos os horários ET):

Quartas de final:

Terça-feira, 31 de dezembro

Fiesta Bowl: No. Nº 6 da Penn State às 19h30.

Quarta-feira, 1º de janeiro

Peach Bowl: No. 4 Arizona State vs. Nº 5 Texas às 13h.

Rose Bowl: Nº 1 Oregon vs. Nº 8 do estado de Ohio às 17h.

Sugar Bowl: No. 2 Geórgia vs. Nº 7 Notre Dame às 20h45.

Semifinais:

Quinta-feira, 9 de janeiro

Sexta-feira, 10 de janeiro

Campeonato Nacional CFP:

Segunda-feira, 20 de janeiro, às 19h30.

Como assistir ao CFP sem cabo



Todos os cinco principais serviços de streaming de TV ao vivo oferecem ESPN, sendo a Sling TV a opção mais barata, por US$ 40 ou US$ 45 por mês.

TV Honda/CNET O plano Sling Orange da Sling TV inclui ESPN e custa US$ 45 por mês em áreas com redes locais e US$ 40 em outros lugares. Leia nossa análise da Sling TV.

fubo O plano Essential do Fubo custa US$ 80 por mês e inclui ESPN. Fubo está oferecendo atualmente o primeiro mês por US$ 45. Leia nossa análise do Fubo.

Sara Tew/CNET

acionamento direto

Todos os serviços de transmissão de TV ao vivo acima permitem cancelar a qualquer momento e exigem uma conexão forte com a Internet. Procurando mais informações? Confira nosso guia para serviços de streaming de TV ao vivo.