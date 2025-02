Sua pele vermelha é a característica decisiva de Marte, a idiossincrasia que a marca com todos os outros planetas do sistema solar. Mas um novo estudo sugere que podemos ter entendido mal o mecanismo pelo qual seu vermelho foi obtido.





Novas pesquisas mostram que a oxidação de ferro nas rochas marcianas foi o resultado da presença de água, em vez da oxidação seca da hematita, como pensado anteriormente.





“Estávamos tentando criar uma réplica de poeira marciana em laboratório usando diferentes tipos de óxido de ferro”, disse o geólogo planetário Adomas Valantinas, da Brown University, nos Estados Unidos. “Descobrimos que o ferri -hidrita misturado com o basalto, uma rocha vulcânica, melhor corresponde aos minerais vistos pelas naves espaciais em Marte”.

Está muito bem estabelecido que Marte, rico em ferro, é vermelho com processos de ferrugem que ocorreram há muito tempo. Acima das eras, as rochas que contêm ferro quebraram, cobrindo o planeta com poeira vermelha tão animada que, mesmo a olho nu, Marte toma uma sombra avermelhada no céu noturno.





Mas há mais de uma maneira de enferrujar uma rocha, e esse é o problema – porque todo mundo conta uma história diferente na água e na história mineral de Marte.





Não há dúvida de que, uma vez, água líquida na superfície do planeta vermelho. Um corpus de evidência coletado por Rovers é massivamente aponta para um Marte anteriormente encharcado. Mas as observações do pó marciano coletadas por vasos espaciais que estudam o planeta não mostraram prova de água.





Isso levou os cientistas a concluir que o mineral responsável pela sombra de março Deve ser hematitaque se forma em condições secas e pode ter uma cor avermelhada. De acordo com esse modelo, a hematita formada após a água desaparecer da superfície de Marte.

No entanto, Valantinas e seus colegas mostraram convincentemente que outro mineral, Ferri -hidriteé uma rota plausível para a ferrugem de Marte. É um mineral de óxido de ferro que é rapidamente formado na presença de água fresca, e os cientistas já haviam pensado que ele poderia desempenhar um papel na vermelhidão de Marte. Mas as evidências estavam faltando.





Os pesquisadores estudaram e analisaram cuidadosamente dados de marcha de vários espaços de órbita. Eles compararam sua hipótese com a composição de um meteorito de março, bem como as medidas feitas por vários rovers Mars ao longo dos anos. Os resultados dessas análises sugeriram que o ferri -hidrita era uma explicação plausível do ferro oxidado em Marte.





Em seguida, eles usaram um triturador poderoso para pulverizar diferentes minerais de ferro oxidados em um tamanho de grão equivalente ao tamanho dos grãos de poeira em Marte e analisaram as amostras resultantes usando as mesmas técnicas usadas para analisar o marciano.

A melhor correspondência entre observações sobre Marte e as amostras de terra não foi a hematita, mas o ferri -hidrita com a fórmula Fe5O8H · NH2O. Isso sugere que os minerais devem ter se formado enquanto Marte ainda estava molhado, depois foi quebrado e soprado por toda parte, mantendo sua assinatura aquosa.





Assim, podemos ter que modificar nossa compreensão da história geológica de Marte.





“Marte é sempre o planeta vermelho. É apenas que nossa compreensão da razão pela qual Marte foi transformada”, explica Valantinas.





“O principal envolvimento é que, como o ferri -hidrita só poderia se formar quando a água ainda estava presente na superfície, Marte correu mais cedo do que pensávamos antes. Além disso, o ferri -hidrita permanece estável nas condições atuais em março”.





Tudo isso ainda precisa ser confirmado, é claro. Mas com amostras de março sentadas em caçadores, enquanto esperam para serem coletadas, pode não demorar muito para sabermos com certeza.





“Depois que obtivemos essas amostras preciosas no laboratório”, explica o físico Colin Wilson, da Agência Espacial Europeia, “seremos capazes de medir exatamente a quantidade de ferri -hidrita e o que isso significa para a nossa compreensão da ‘história da água – e a possibilidade de vida – em Marte.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da natureza.