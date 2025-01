Podemos usar ondas gravitacionais para comunicação espacial? Os cientistas exploram

Obviamente, não há como recriar um evento tão bom quanto a fusão de um buraco negro em um laboratório. Surpreendentemente, os pesquisadores consideraram o problema em 1960, muito antes de detectarmos o GWS.

Uma imagem artística inspirada em um evento para fusionar estrelas do nêutrons Black Hole. (Carl Knox, Ozgrav / Swinburne)

Uma das primeiras tentativas dizia respeito a massas rotativas. No entanto, a velocidade de rotação necessária para criar GWs era impossível de alcançar, em parte porque os materiais não eram fortes o suficiente. Outras tentativas e propostas envolvidas Cristais piezoelétricosFeixes de partículas superfluidos e até lasers de alta potência.

O problema com essas tentativas é que, se os físicos entendem a teoria por trás deles, eles ainda não têm os materiais certos. Algumas tentativas geraram GW, pensam nos cientistas, mas não são fortes o suficiente para serem detectáveis.

“Ondas gravitacionais de alta frequência, geralmente geradas por massas ou escalas menores, são alcançáveis ​​para a produção artificial em condições de laboratório. Mas elas permanecem indetectáveis ​​devido às suas baixas amplitudes e inadequação com as sensibilidades do detector atual”, explicam os autores.

São necessárias tecnologias de detecção mais avançadas ou um método para alinhar o GW gerado com as capacidades de detecção existentes. As tecnologias existentes visam detectar o GW de eventos astrofísicos.

Os autores explicam que “a pesquisa deve se concentrar no design de detectores capazes de operar em faixas mais amplas de frequência e amplitude”.

Embora o GWS evite alguns dos problemas com os quais as comunicações EM são enfrentadas, elas não têm problemas. Como eles podem navegar por grandes distâncias, o GWC enfrenta problemas de mitigação, distorção de fases e polarização que interage com coisas como matéria densa, estruturas cósmicas, campos magnéticos e matéria interestelar.

Eles podem não apenas degradar a qualidade do sinal, mas também podem complicar a decodificação.

Essa ilustração conceitual mostra os efeitos aos quais os GWs estão sujeitos à sua propagação. “O sinal primeiro sofre influências de grande escala, como mudanças na frequência gravitacional e cosmológica, seguidas de uma atenuação de amplitude em grande escala devido à expansão cósmica e baixa difusão. Em seguida, mais fatores específicos para a região induzem alterações de polarização e, finalmente, localizados As distorções ocorrem na forma de variações de fase e efeitos de descoloração causados ​​pela lente gravitacional e outros fenômenos em escala fina.

Também existem fontes de ruído exclusivas a serem consideradas, incluindo ruído gravitacional térmico, radiação de fundo e sinais GW sobrepostos.

“O desenvolvimento de modelos de canais completos é essencial para garantir uma detecção confiável e eficaz nesses ambientes”, escreva os autores.

Para usar o GWS, também devemos entender como modulá -los. A modulação do sinal é essencial para as comunicações. Olhe para qualquer rádio do carro e você vê “Am” e “FM”. AM significa “modulação de amplitude” e FM significa “modulação de frequência”. Como poderíamos modular o GWS e transformá -lo em informações significativas?

“Estudos recentes exploraram vários métodos, incluindo modulação de amplitude baseada em fenômenos astrofísicos (AM), modulação de frequência induzida por matéria escura (FM), Manuseio de material supercondutorE as abordagens teóricas baseadas na não-metricacidade “, escreva os autores.

Cada um desses títulos é promissor e é sufocado com obstáculos.

Por exemplo, podemos teorizar o uso da matéria escura para modular sinais de GW, mas nem sabemos o que é a matéria escura.

“Modulação de frequência envolvendo Escalar ultra leve (ULDM) depende das hipóteses incertas nas propriedades e distribuição da matéria escura “, os autores escrevem, abordando um elefante na sala.

Pode parecer que a GWC está fora de alcance, mas promete tanto que os cientistas não querem abandoná -lo. Nas comunicações do espaço profundo, a comunicação EM é paralisada pelas vastas distâncias e interferência dos fenômenos cósmicos. A GWC oferece soluções para esses obstáculos.

Esta imagem mostra como o GWC pode ser usado em nosso próprio sistema solar e em comunicações interestelares. Onde as comunicações convencionais simplesmente desapareceriam na longa jornada entre as estrelas, o GWC não fará. (Wang e Akan, 2025)

Um método melhor para se comunicar por longas distâncias é essencial para explorar o espaço profundo, e o GWC é exatamente o que precisamos. “Ondas gravitacionais podem manter uma qualidade coerente de sinal em distâncias imensas, o que as faz adaptar às missões além do sistema solar”, escreve os autores.

A comunicação prática das ondas gravitacionais está longe. No entanto, o que era anteriormente teórico sozinho está gradualmente se mudando para a prática.

“A comunicação gravitacional, como uma direção de pesquisa de fronteira com potencial significativo, passa gradualmente da exploração teórica para a aplicação prática”, escreva Wang e Akan em sua conclusão. Isso dependerá do trabalho duro e do futuro avanço.

O par de pesquisadores sabem que muito trabalho é necessário para avançar a ideia. O artigo deles é profundamente detalhado e completo, e eles esperam que seja um catalisador para este trabalho.

“Embora um sistema de comunicação com ondas gravitacionais seja totalmente prático, pretendemos usar esta pesquisa para destacar seu potencial e estimular pesquisas e inovação adicionais, em particular para cenários de comunicação espacial”, concluem- eles.