Poeira radioativa ainda sopra no Saara dos testes nucleares da Guerra Fria

A grande nuvem de poeira do Saara que cobriu a Europa Em março de 2022 continham ingredientes inesperados, de acordo com um novo estudo: assinaturas químicas de acordo com os testes nucleares americanos e da URSS das décadas de 1950 e 1960.





Liderados por uma equipe da Universidade de Paris -Saclay na França, os pesquisadores do estudo descobriram que a radioatividade era muito menor do que os níveis que seriam considerados perigosos – menos de dois centésimos dos limiares de segurança – mas é um lembrete da duração do nuclear outono que pode persistir no ambiente.





Essas nuvens de poeira explodem regularmente do Saara, e Estudos anteriores identificou uma área em torno do reggane na Argélia como uma fonte significativa de poeira. Como esta região também é o local de quatro Testes de armas nucleares francesasOs pesquisadores queriam olhar mais de perto.

“A região de Reggane, onde os primeiros testes nucleares atmosféricos franceses foram realizados na década de 1960 no sul da Argélia, está localizada em uma das regiões de poeira mais ativas responsáveis ​​por eventos recorrentes de poeira que atingem o Saariano, que atingem a Europa Ocidental e afetam a qualidade do ar”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





“Após uma grande epidemia em março de 2022, uma campanha científica participativa do cidadão foi lançada para estudar a radioatividade nascida por poeira”.





Este projeto de ciência do cidadão produziu 110 amostras em seis países, que foram tratados de várias maneiras. A equipe analisou os modelos eólicos globais, a composição química e mineral da poeira e sua radioatividade.





Enquanto a poeira veio em parte do sul da Argélia, sua assinatura radioativa não correspondia à força ou composição dos testes nucleares franceses. Em vez disso, correspondia à mesma assinatura vista em todo o mundo devido ao Corrida armamentista para a Guerra Fria.





“As assinaturas isotópicas do plutônio, uma pegada digital exclusiva da bomba nuclear, permaneceram na gama de assinaturas globais de precipitação amplamente dominada pelos Estados Unidos e pelos antigos testes nucleares da URSS, significativamente diferentes da assinatura dos spin-offs Francês “. para escrever pesquisadores.





Entre eles, os americanos e os soviéticos correram Centenas de testes nucleares Nas décadas de 1950 e 60, através de desertos, oceanos, ilhas e áreas selvagens. Eles representam as maiores detonações nucleares nunca vistas no planeta.





Como este estudo mostra e muitas pessoas anteriores, o material cru por essas detonações chegou a todo o mundo – inclusive no coração do Saara e nas partes mais profundas dos oceanos.





Mesmo que os níveis de radioatividade nesse caso sejam considerados seguros – a poeira é de fato mais ameaçada à nossa saúde – avaliações regulares como este estudo são necessárias para entender o impacto contínuo na atmosfera e no meio ambiente.





“Concluímos que o major do pó Saarian fornece a Europa Ocidental, mesmo que seja impressionante, recorrente e abrangente áreas grandes, incluindo aquelas em que testes nucleares foram realizados no passado, não apresentam nenhum risco de saúde pública em termos de exposição para a radioatividade artificial “,” para escrever pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Avanços científicos.