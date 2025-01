Por que a neve traz alegria infantil?

Uma diferença de apenas alguns graus pode transformar um dia chuvoso e sombrio em uma cena quase mágica saída de um globo de neve. “É mais glorioso e mais bonito do que qualquer outra coisa” quando se trata de clima, diz Alan Stewart, psicólogo meteorológico e climático da Universidade da Geórgia. É claro que a neve tem os seus detratores, mas existem poderosas razões científicas pelas quais muitas pessoas ficam tão fascinadas pela queda suave dos cristais de gelo.

Para as pessoas que cresceram virando cuidadosamente os pijamas do avesso e do avesso na esperança de evocar flocos, a neve pode ser uma lembrança poderosa dos dias de neve da infância – aquela surpresa alegre quando Outro esperado dia de aula se transformou em um dia cheio de bolas de neve. lutar ou andar de trenó.

Mas também há muitas razões pelas quais a neve pode atrair pessoas sem aquela nostalgia. Na verdade, diz a psicóloga e escritora Kari Leibowitz, a neve muda literalmente a nossa experiência física do mundo. Por exemplo, a neve recém-caída é porosa o suficiente para absorver bem o som, tornando o mundo mais silencioso.

E isso afeta ainda mais fortemente o nosso sentido da visão. “Há algo na neve limpa, fresca e branca que é esteticamente agradável”, diz Leibowitz, que escreveu um livro sobre saúde mental no inverno. Um aspecto deste apelo visual, acrescenta ela, é a forma como a neve reflete a luz durante os meses mais escuros. “Muitas pessoas lutam tanto com a escuridão do inverno quanto com o frio”, diz ela. “E então o efeito clareador da neve, eu acho, é realmente poderoso.”

A neve também muda a própria forma do mundo que as pessoas veem ao seu redor, diz Stewart, enfatizando a forma como uma nova camada de neve ainda esconde e revela o nosso entorno. “As coisas que você olha todos os dias podem de repente parecer muito diferentes”, diz ele. “Talvez você veja o lugar de uma nova maneira.”

A neve também costuma fazer com que as pessoas interajam de maneira diferente com o ambiente, diz Leibowitz. “Acho que a neve e o gelo nos dão coisas com as quais interagir de uma forma sensorial que pode ser muito divertida e infantil”, diz Leibowitz. “Você pode fazer muito com isso de uma forma tátil.”

Quer as aulas sejam canceladas ou não, a neve perturba as rotinas da vida. “Quando a neve impede você de se movimentar e fazer coisas, ela perturba a norma”, diz Leibowitz, “o que pode ser irritante, frustrante e impraticável, mas também pode ser muito divertido e realmente emocionante”.

Talvez o que mais impressiona na nossa resposta à neve seja a própria tensão. Nas condições certas, a neve pode ser encantadora. Mas para algumas pessoas ou em outras circunstâncias, o mesmo tempo pode se tornar exatamente o oposto: chato, cansativo e até deprimente. “Um pouco do tradicional inverno escuro, embora tenha a maravilha da neve – uma pessoa sensível pode experimentá-lo como um verdadeiro desafio emocional”, diz Stewart.

Leibowitz defende a adoção de uma mentalidade que leve em conta a mudança das estações, o que pode ajudar as pessoas a permanecerem abertas aos encantos potenciais da neve. “Acho que em muitos lugares dos Estados Unidos nos enganamos pensando: ‘Vou fazer tudo igual, colocar um casaco e um chapéu e encerrar o dia’”, diz ela. . “Não estamos nos adaptando o suficiente; não estamos mudando nosso comportamento o suficiente. E então todas essas coisas como o frio e a escuridão são apenas um fardo.

Leibowitz recomenda desacelerar no inverno, aproveitando as longas noites e os dias frios, e diz que a neve pode ser uma dica útil para isso. “É um lembrete visual tão claro de que estamos em uma época diferente que talvez leve as pessoas a responder de forma mais adaptativa”, diz ela.

Mas à medida que as alterações climáticas continuam a ocorrer, algumas áreas historicamente nevadas perderão a precipitação mais mágica de sempre e enfrentarão apenas chuva fria. “Há muitos lugares no mundo que estão mesmo nesta fronteira onde a diferença de alguns graus de aquecimento é a diferença entre um inverno branco e com neve… e um inverno cinzento e chuvoso”, diz Leibowitz. “Acho que muitas coisas se perdem quando perdemos o frio e quando perdemos a neve.”