Por que a tecnologia não impediu a colisão fatal do ar em Washington?

Na noite de quarta -feira, tempo dos EUA, um jato de passageiro e um helicóptero do Exército Americano colidiram em uma baixa altitude perto do aeroporto nacional de Ronald Reagan Washington, e caíram no rio Potomac.





No total, 60 passageiros – incluindo skatistas artísticos dos campeões americanos e russos – e quatro membros da tripulação estavam no vôo AA5342 da AAA5342 de Wichita, Kansas. Três soldados estavam no helicóptero Voo de acionamento de rotina. As autoridades dizem Ninguém a bordo do avião sobreviveu.





Esse acidente ocorre um pouco mais de um mês após um O jato de passageiros caiu na Coréia do Sul – Talvez após uma greve de pássaros – matando cada 181 pessoas, exceto duas a bordo. Os dois incidentes concentraram a atenção na segurança aérea em todo o mundo.





No caso da mais recente tragédia nos Estados Unidos, a tecnologia existe para ajudar os pilotos a evitar colisões ao ar livre com outros aviões. É conhecido como sistema de evasão para colisões de tráfego – ou TCA.





Então, como funciona? E por que ele poderia ter impedido o desastre neste caso?

O que é um TCAS?

UM TCAS é um sistema de segurança de aeronaves que monitora o espaço aéreo em torno de um avião para outros aviões equipados com transponders. São dispositivos que ouvem e respondem aos sinais eletrônicos de entrada.





O sistema – às vezes também chamado de ACA (sistema de prevenção de colisão no ar) – trabalha independentemente de um sistema de controle de tráfego aéreo externo. Seu objetivo é alertar imediatamente os pilotos sobre aviões próximos e possíveis colisões ao ar livre.





Como a tecnologia era Desenvolvido em 1974Ele passou por vários avanços.





A tecnologia de primeira geração, conhecida como TCAS I, monitora o que está em torno de um avião. Ele fornece informações sobre o rolamento e a altitude de qualquer avião próximo.





Se houver um risco de colisão, ele gera o que é chamado de “consultor de tráfego” – ou TA. Quando um AT é emitido, o piloto é informado da ameaça, mas deve determinar as melhores medidas evasivas a serem tomadas.





A tecnologia da segunda -geração, conhecida como TCAS II, vai além: fornece instruções específicas sobre como evitar uma colisão com um avião próximo ou um conflito com o tráfego ou descendo, descendo, subindo, girando ou ajustando sua velocidade.





Esses novos sistemas também são capaz de se comunicar Um um com o outro. Isso garante que o conselho dado a cada avião seja coordenado.





Qualquer plano usado para fins comerciais deve ser equipado com um TCA de acordo com Regulamentos internacionais Sob o que é conhecido como Convenção de Chicago. Existem disposições específicas nos termos da Convenção para aeronaves não comerciais.





Os helicópteros militares não estão sujeitos às disposições da Convenção de Chicago (embora estejam sujeitas a leis e regulamentos nacionais). E há Relatórios O helicóptero militar não tinha um sistema TCAS a bordo.

Limites do TCA em baixa altitude

Não importa se o helicóptero militar envolvido no acidente foi equipado com um TCA, a tecnologia ainda tem limites. Em particular, é Inibido em altitudes abaixo de 300 metros.





O Última altitude registrada O voo AAA5342 AANIANINES AA5342 era de aproximadamente 90 metros. O Última altitude registrada Do helicóptero militar americano, que colidiu com o avião, era de cerca de 60 metros.





Não é um acidente que um TCAS seja inibido em baixa altitude. Na verdade, é parte do design tecnologia.





Isso se deve principalmente ao fato de o sistema ser baseado no altímetro de rádio, que mede a altitude e se torna menos preciso próximo ao solo. Isso poderia levar a instruções de colisão não confiáveis.





Outro problema é que um avião a uma altitude tão baixa não pode ser mais para evitar uma colisão.





O local de vários quase-rare

O Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington é um dos aeroportos mais populares dos Estados Unidos. Os aviões comerciais, militares e privados compartilham um espaço aéreo e corredores muito limitados.





Era o local de Várias paredes próximas Nos últimos anos.





Por exemplo, em abril de 2024, um piloto de vendas que entra no terreno teve que tomar ação evasiva Para evitar um helicóptero que estava cerca de 100 metros abaixo. Em um relatório de incidente, o piloto disse:

Nunca recebemos um aviso do (controle de tráfego aéreo), por isso não sabíamos que ele estava lá.

Muitas pessoas, incluindo o senador democrata dos Estados Unidos, Tim Kaine, enfatizaram esse quase-miss como prova da razão pela qual um plano para permitir que mais voos para o Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington não deve continuar. Apesar disso, o plano era aprovado no mês seguinte.

O acidente quase-manca no DCA ontem é outro exemplo da razão pela qual não podemos continuar a acumular mais voos para este aeroporto. Aviso há anos – o sistema é excedido e é uma ameaça à segurança pública. – Tim Kaine (@timkaine) 19 de abril de 2024

Tudo isso será, sem dúvida, examinado como parte da investigação do Conselho Nacional de Segurança em Transportes neste desastre.

