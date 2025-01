Por que a toranja interfere nos medicamentos e o que fazer a respeito

Infelizmente para os amantes da toranja, misturar esta fruta cítrica agradavelmente amarga com certos medicamentos pode causar efeitos colaterais perigosos. De acordo com o National Capital Poison Center, uma organização sem fins lucrativos de controle de venenos, pelo menos 85 medicamentos– incluindo antidepressivos, estatinas e antibióticos comumente prescritos – têm interações conhecidas ou suspeitas com toranja ou suco de toranja. Mas os investigadores de plantas estão agora a trabalhar numa possível solução: modificar geneticamente uma variedade de frutas seguras para medicamentos.

Nas últimas décadas, os cientistas concentraram-se no principal culpado por trás do notório efeito perturbador da toranja: uma classe de produtos químicos chamada furanocumarinas. Estas moléculas podem ligar-se e inativar uma enzima no intestino chamada CYP3A4 que ajuda metabolizar certos medicamentos. Isto leva a níveis excessivos de medicação no sangue e, portanto, a um risco de overdose prejudicial. (Através de um mecanismo diferente, a toranja pode ter o efeito oposto em certos medicamentos, como alguns anti-histamínicos.) Muitas frutas cítricas populares, como toranja, limão e pomelos, contêm furanocumarinas, mas algumas variedades de laranjas, principalmente Valência, Umbigo e Mandarim. As laranjas contêm níveis baixos ou insignificantes desses produtos químicos.

Num estudo recentemente publicado em Novo cientista de plantas, Pesquisadores do Instituto Volcani de Israel descobriram um gene que desempenha um papel fundamental na produção de furanocumarinas na toranja. Segundo os autores do estudo, a eliminação deste gene poderia potencialmente produzir uma variedade de toranja que não interferiria desta forma com os medicamentos.

Sobre apoiar o jornalismo científico

Se você gostou deste artigo, considere apoiar nosso jornalismo premiado, subscrição. Ao adquirir uma assinatura, você está ajudando a garantir o futuro de histórias impactantes sobre as descobertas e ideias que moldam nosso mundo hoje.

“Havia esforços químicos para remover furanocumarinas do suco. Pessoas também tangerina e pomelo cruzadosque deu produtos semelhantes aos da toranja”, explica Yoram Eyal, professor do Volcani Center e coautor do artigo. “Mas a produção comercial de suco de toranja é muito (regulamentada), então você não pode vender algo que se parece com uma toranja como ‘suco de toranja’.”

Eyal e os seus colegas queriam experimentar uma nova abordagem, concebendo uma toranja sem furanocumarinas – e “agora sabemos qual o gene alvo”, diz ele.

Os pesquisadores descobriram o gene cruzando toranja e tangerina e examinando a genética das plantas resultantes. “Descobrimos nos descendentes que 50% deles produziam furanocumarinas e 50% não produziam furanocumarinas. Isto indica que pode haver apenas um gene envolvido nesta via de biossíntese da furanocumarina”, explica Livnat Goldenberg, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Volcani e primeira autora do estudo. “Depois verificamos sua atividade e descobrimos que ela produzia o primeiro componente da via da furanocumarina.”

Paul Watkins, diretor do Laboratório Watkins para Ciências de Segurança de Medicamentos da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, já trabalhou anteriormente com partes interessadas na indústria cítrica da Flórida para entender como a toranja interfere nos medicamentos. Ele e seus colegas experimentos realizados e descobriram que após a remoção das furanocumarinas do suco de toranja, as principais interações toranja-medicamentos conhecidas não ocorreram.

Mas livrar o suco desses produtos químicos, usando um processo semelhante ao usado para fazer leite sem lactose, era caro e afetava o sabor.

“Infelizmente, o suco também perdeu a vitalidade, porque no processo de remoção das furanocumarinas retirou muitas outras substâncias”, diz Watkins, que não participou do estudo. Novo fitologista estudar. “Se você pudesse usar uma técnica como o CRISPR (um método de edição genética) e criar toda uma linha de toranjas que não tivesse esse potencial para interações medicamentosas… isso teria um valor substancial economicamente, comercialmente e para pessoas que realmente precisam é como suco de toranja.

Identificar um gene comum à síntese de furanocumarina é apenas o primeiro passo, e a equipe Volcani está atualmente usando CRISPR para criar um conjunto de árvores do mundo real. “Estamos em processo de desenvolvimento desse tipo de toranja”, explica Eyal. Mas ele observa que pode levar cerca de quatro anos para que a planta modificada se torne uma árvore frutífera.

Em última análise, o objetivo dos investigadores é produzir uma toranja viável que possa ser classificada como tendo um genoma modificado, mas não como um organismo geneticamente modificado (OGM); em alguns países, incluindo Israel e os Estados Unidos, culturas editadas por CRISPR, mas sem um novo gene, podem ser designado não-OGM. E como a ausência do gene da furanocumarina não parece tornar as frutas cítricas, como as tangerinas, mais suscetíveis a doenças ou insetos, diz Eyal, ele e seus colegas não estão preocupados com os impactos significativos da toranja na saúde. Ele também não espera grandes impactos nos benefícios nutricionais da toranja. “As furanocumarinas são consideradas antioxidantes”, acrescenta ele, “mas existem muitos outros antioxidantes, (como) vitamina C e flavonóides”.

Se os seus esforços de edição do genoma forem bem-sucedidos, a equipa da Volcani pretende colaborar com investigadores médicos para testar o sumo de fruta modificado, primeiro em laboratório e, eventualmente, em estudos em humanos.

“O objetivo a longo prazo é desenvolver variedades de toranja sem furanocumarina”, diz Eyal, “e fornecê-las aos produtores de toranja”.