Por que as empresas de previsão privada não podem substituir o Serviço Nacional de Meteorologia

O teste a seguir é reimpresso com a permissão de A conversaUma publicação on -line que cobre as pesquisas mais recentes.

Quando um furacão ou um tornado começa a treinar, seus previsões meteorológicas locais podem desenhar rapidamente cartas após seu movimento e mostrando para onde está indo. Mas você já se perguntou onde eles obtiveram todas essas informações?

As previsões podem parecer sem esforço, mas nos bastidores, uma grande rede de satélites, aviões, radar, modelos de computador e analistas meteorológicos fornecem acesso aos dados mais recentes – e avisos, se necessário. Esses dados vêm de analistas de Administração nacional oceânica e atmosféricaConhecido como NOAA e seu serviço meteorológico nacional.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Cientistas atmosféricos Christine Widinmyer E Kari BowenQuem é um ex -previsor do Serviço Nacional de Meteorologia, explicou o papel central da NOAA na maioria das previsões meteorológicas americanas.

Quando as pessoas vêem um relatório meteorológico na televisão, o que aconteceu com a NOAA para tornar essas previsões possíveis?

Uma grande parte das informações meteorológicas nas quais os americanos contam começam com dados reais de tempo coletados pela NOAA satélite,, aviões,, Balões meteorológicos,, radar E bóias marítimasassim como Estações meteorológicas Em todo o mundo.

Toda essa informação irá nos computadores da agênciaque processam os dados para começar a definir o que está acontecendo em diferentes partes da atmosfera.

Os meteorologistas NOAA usam modelos de TI que simulam o comportamento da física e da atmosfera, bem como sua própria experiência e conhecimento local, para começar a pintar uma imagem do clima – que acontece em poucas horas, poucas horas ou dias. Eles também usam esses dados para Projeto Condições sazonais ao longo de semanas ou meses.

Quando o mau tempo está a caminho, a agência emite alertas oficiais Você verá nas notícias e no seu telefone.

Toda essa análise ocorre antes que as informações atinjam aplicações climáticas privadas e estações de televisão.

Não importa quem você é, você pode acessar livremente esses dados e análises. De fato, um grande número de empresas privadas usa dados da NOAA para criar cartões sofisticados e outros produtos meteorológicos que vendem.

Seria extremamente difícil fazer tudo isso sem a NOAA.

A agência opera um Frota de 18 satélites que estão cheios de instrumentos dedicados à observação de fenômenos climáticos essenciais para prever o clima, desde o calor da superfície terrestre até o teor de água da atmosfera. Alguns são Satélites geoestacionários que estão acima de diferentes partes dos Estados Unidos para medir as condições climáticas 24/7. Outros orbitam o planeta. Muitos deles são explorados como parte de parcerias com a NASA ou a Força Aérea.

Algumas empresas privadas estão começando a investir em satélites, mas seria necessário um enorme soma Para reproduzir o Faixa de instrumentação e a cobertura do NOAA no lugar. Os satélites duram tanto tempo e levam tempo para construir, então a NOAA é continuamente Planeje o futuroE use sua experiência técnica para desenvolver novos instrumentos e algoritmos de computador para interpretar dados.

As bóias marinhas são outro sistema de medição que seria difícil de reproduzir. Mais de 1.300 bóias Através dos oceanos ao redor do mundo, meça a temperatura da água, o vento e a altura das ondas – todos essenciais para avisos costeiros, bem como previsões de longo prazo.

A observação meteorológica existe há muito tempo. Presidente Ulysses S. Grant criou o Primeiro Serviço Meteorológico Nacional No departamento de guerra em 1870. Tornou -se um serviço público em 1880 sob o Ministério da Agricultura e agora faz parte do Departamento de Comércio. As informações produzidas por seus cientistas e tecnólogos são essenciais para a segurança e também se beneficiam de várias maneiras.

Uma empresa privada poderia criar previsões em si sem dados da NOAA?

Seria difícil para uma empresa fornecer dados de clima completo de uma maneira confiável, que também é acessível a todo o público.

Algumas empresas podem ser capazes de lançar seu próprio satélite, mas um satélite fornece apenas parte da imagem. A rede de observação meteorológica do NOAA existe há muito tempo e coleta dados de pontos nos Estados Unidos E Os oceanos. Sem esses dados robustos, os modelos de TI e a grande rede de analistas e desenvolvedores, as previsões também se tornam menos confiáveis.

A análise desses dados também é complexa. Você não poderá obter dados de satélite, executar um modelo em um laptop padrão e ter uma previsão de repente.

E há uma questão de saber se uma empresa privada gostaria assumir o risco legal Ser responsável pelas previsões do país e avisos climáticos graves.

Para Financiado pelo contribuintePortanto, é um bem público – seus serviços oferecem segurança e segurança a todos, não apenas àqueles que podem pagar por isso.

Se os dados climáticos estivessem disponíveis apenas para um preço, uma cidade poderá pagar as informações climáticas necessárias para proteger seus residentes, enquanto uma cidade pequena ou uma área rural através do estado pode não fazê -lo. Se você estiver em uma área sujeita ao tornado ou à área costeira, essas informações podem fazer a diferença entre vida ou morte.

Os dados climáticos e o desenvolvimento climático são importantes para as previsões?

Os sistemas terrestres – sua terra, sua água e a atmosfera – mudam, e devemos ser capazes de avaliar como essas mudanças terão um impacto no clima amanhã, em duas semanas e longe no futuro.

Aumento das temperaturas globais afetar as condições climáticas. Lata de seca Combustível de fogo florestal. As previsões devem levar em consideração a evolução do clima para ser exato, não importa quem cria previsões.

A seca é um exemplo. A seca da Terra controla a quantidade de água trocada com a atmosfera para formar nuvens e precipitação. Para ter uma previsão precisa do tempo, devemos saber Como as coisas são secas na superfície e como mudou com o tempo. Isso requer informações climáticas de longo prazo.

O NOAA não faz tudo isso sozinho – quem mais está envolvido?

O NOAA está associado ao setor privado, ao mundo acadêmico, às organizações sem fins lucrativos e muitas outras no mundo para garantir que todos tenham as melhores informações para produzir as previsões climáticas mais robustas. As empresas meteorológicas privadas e a mídia também desempenham papéis importantes na realização dessas previsões e alertas de maneira mais ampla ao público.

Muitas empresas são baseadas na precisão dos dados climáticos e previsões da NOAA: aviação, empresas de energia, seguros e até tratores modernos ‘ Agricultura de precisão equipamento. As previsões de longa faixa da agência são essenciais para gerenciar tanques de estado, a fim de garantir que a água suficiente seja salva e evitar inundações.

A agência governamental pode ser Responsável De certa forma, as empresas privadas não são porque responde ao Congresso. Assim, os dados são confiáveis, acessíveis e desenvolvidos para proteger a segurança e os bens públicos para todos. Poderíamos dizer que se apenas empresas com fins lucrativos produzissem esses dados?

Este artigo foi publicado inicialmente em A conversa. Leia Artigo original.