Por que as rodovias ampliadas não resolve o tráfego, mas os preços de congestionamento podem

A Interestadual 45 obtém 2 bilhões de dólares de US $ 13 bilhões em Houston. O projeto visa reduzir o congestionamento adicionando novos caminhos – uma história atual para as muitas extensões nas estradas que ocorrem constantemente nos Estados Unidos em Austin, Texas, e perto de Sacramento, Califórnia, uma expansão da I -80 por quase US $ 500 milhões estão em andamento. Um projeto planejado que implica uma grande expansão da Turnpike de Nova Jersey custará US $ 10,7 bilhões.

Apesar dos enormes rótulos de preços, esses projetos provavelmente não reduzirão o congestionamento por um longo tempo. Isso se deve a um fenômeno que os pesquisadores de transporte exigem demanda induzida: nos campos com muita demanda de direção reprimida, qualquer nova capacidade das faixas adicionadas está totalmente concluída.

Após um projeto ampliado, “o congestionamento melhora um pouco … e depois estamos de volta onde estávamos. E então alguém diz: “Oh, temos que expandir novamente”, disse Susan Handy, engenheiro de transporte da Universidade da Califórnia em Davis. “Então, até onde vai ficar?”

Já foi longe o suficiente: as rodovias de 12 vias estão bebendo muitas cidades grandes nos Estados Unidos, mas há outro tipo de válvula de libertação de tráfego mais barata: o preço do congestionamento. A implementação pode ser vencedora de cidades e motoristas, e pode liberar dinheiro para investir no futuro, onde todos podem gastar menos tempo presos no trânsito.

O alargamento das estradas tem sido a estratégia essencial para reduzir o congestionamento por pelo menos um século, diz Handy. Isso parece lógico e intuitivo: se você tiver uma oferta limitada de algo em alta demanda, como a possibilidade de dirigir em uma área rodoviária específica, o aumento da oferta adicionando novos caminhos deve tornar essa experiência à disposição mais pessoas.

Mas o aumento no fornecimento de algo também reduz seu custo – o que pode incentivar mais pessoas a se beneficiar dele. Às vezes, mais oferta induz a demanda, ou pelo menos permite expressar mais demanda reprimida. “A adição de capacidade torna a condução mais barata do ponto de vista do tempo de viagem e desvantagens e desconforto”, explica útil. Mais pessoas poderiam optar por dirigir na estrada envolvida, o que pode saltar congestionamento.

A questão de saber se o congestionamento retorna aos seus níveis anteriores depende da quantidade de demanda reprimida já, ou seja, até que ponto as pessoas optaram por não dirigir nessa estrada devido ao tráfego. Em áreas altamente congestionadas, “todo mundo tem uma versão da adaptação ao congestionamento do tráfego”, explica Kelcie Ralph, pesquisadora em transporte da Universidade Rutgers.

Para Ralph, são seus hábitos de academia que são afetados. Em vez de dirigir para o ginásio que possui uma piscina, mas que fica em todo o campus, geralmente se dirige ao que é mais próximo de seu escritório para evitar o tráfego durante o horário de pico. Enquanto isso, alguém pode optar por ir ao supermercado perto de sua casa, em vez de ir a todos os alimentos da próxima cidade. Outro poderia optar por ficar em casa, em vez de ir a uma cidade vizinha para assistir a um show.

O espectro de paradas de parada pode impedir que as pessoas viajem, explica Mark Burris, engenheiro civil da Texas A&M University. Mas, mais frequentemente, as pessoas simplesmente ajustam seu tempo de viagem, seu caminho ou seu modo de transporte para evitar o tráfego. As pessoas que vão trabalhar podem acordar ao amanhecer para vencer a hora do rush, usar um trem de parque e rugas ou levar uma rotatória mais rotatória para o escritório. Da mesma forma, quando uma rodovia é prolongada e o congestionamento diminui, esses ônibus podem optar por dirigir no horário de pico e, assim, reunir congestionamentos.

Mas mesmo que o congestionamento retorne, uma estrada ampliada sempre pode acomodar mais carros. As faixas adicionais aumentam o volume de tráfego que passa pela área congestionada a cada hora, o que significa que mais motoristas seguem sua rota favorita, conhecida como Burris. “Com o tempo, o congestionamento geralmente volta, mas está de volta com muitas vantagens para as pessoas que viajam para lá”, disse ele. “Eles têm diferenças no estilo de vida de que realmente se beneficiam e você não pode ignorar essas vantagens”.

A questão então se torna: essas vantagens valem os custos? Esse custo pode ser monetário, como o preço do adesivo de expansão e o dinheiro necessário para a manutenção contínua. Depois, há o custo para a saúde humana e o meio ambiente. Um ganho na capacidade de uma rodovia leva a um número maior de carros em câmera lenta, o que aumenta a poluição do dióxido de carbono, partículas e ruído. Isso afeta desproporcionalmente as pessoas de cor, cujas comunidades são frequentemente enlouquecidas por rodovias urbanas devido a políticas discriminatórias e de desenvolvimento. A exposição a esses poluentes pode aumentar os níveis de doença pulmonar, em particular asma infantil, doenças cardíacas e atrasos no aprendizado.

Para planejadores urbanos como Ralph e Handy, o aumento é uma maneira de dobrar uma maneira insustentável de organizar nossas cidades e cidades (onde a maioria das pessoas não tem escolha a não ser ficar presa no tráfego) em vez de diversificar os métodos de transporte disponíveis para se adaptar a muitas necessidades diferentes . Os principais projetos de ampliação “nos travam em décadas de infraestrutura que não constroem o futuro que queremos – ou não construir o futuro EU Quer ”, diz Ralph. Freqüentemente, ela disse, que o dinheiro seria melhor gasto para investir em redes de trens confiáveis ​​e expansivos, melhor transporte público ou caminhada e ciclismo.

Felizmente para pessoas presas no trânsito hoje, os programas de preços de congestionamento são soluções de curto prazo que funcionam como “válvulas de escape” em congestionamento e são implementadas em todo o país. Ao contrário do aumento, o que diminui o custo da condução e, portanto, causa o salto da demanda, o preço do congestionamento regula o custo de dirigir em uma área ou uma rota específica para escrever tráfego, explica Burris. Alguns, como o programa recentemente implantado em Nova York, incluem pedágios para entrar em uma certa área de alto volume. Londres, Estocolmo e Oslo também têm programas semelhantes.

Outra abordagem popular para o preço do congestionamento é o uso de rotas de pedágio (quentes) com alta ocupação, faixas mais rápidas do que os motoristas podem pagar para usar. As rodovias perto das dezenas de grandes cidades têm faixas quentes, incluindo Houston, Seattle, Los Angeles, Salt Lake City, Utah e Charlotte, NC, algumas faixas quentes têm preços fixos de pedágio que variam ao longo do dia; Outros têm modelos de preços dinâmicos que atualizam sempre que a cada poucos minutos para avançar no tráfego na pista. Seja como for, os motoristas podem optar por usá -los, e mesmo aqueles que não pagam sempre podem se beneficiar deles; A presença de pelo menos um caminho de tráfego fluido geralmente acelera as coisas para todos.

Os programas de preços de congestionamento custam muito mais barato do que os projetos para ampliar a rodovia e geram renda que pode ser investida em outros tipos de transporte, incluindo transporte público. Como os motoristas passam por esses custos dos programas de preços diretamente, eles às vezes podem ser uma venda difícil. Mas uma vez que as pessoas observam os programas de preços de congestionamento estão começando a funcionar, “você quase sempre vê o chefe de notação de aprovação”, explica Burris.

“Quando as pessoas vêem, elas amam – repetidamente”, disse Ralph.

E embora a expansão de uma rodovia nem sempre seja uma opção ruim, Ralph destaca a importância de considerar as oportunidades que desistimos dessa abordagem. O alargamento dos projetos é vendido ao público elogiando os serviços que não durarão, mas seus custos sem cancelamento permanecerão por décadas. “Eu só quero que façamos escolhas conscientes que considerem os tipos de vantagens e desvantagens”, de acordo com o que sabemos realisticamente, ela diz – e deixa de assumir que a adição de sairemos do impasse.