Por que é importante falar sobre raça com crianças

Quando meu filho tinha três anos, ele me disse um dia após a pré -escola que ele não queria brincar comigo porque eu era preto. Ele continuou; Os negros são maus, disse ele, e ele só queria brincar com o pai porque meu marido era branco, como ele.

Ficamos chocados e fiquei ferido – meu filho pensou que eu era ruim porque era preto. E mesmo que meu filho seja biracial, ele se qualificou como branco.

Infelizmente, o que meu filho disse naquele dia reforçou o que a pesquisa demonstrou há muito tempo: as crianças absorvem vieses raciais em seu ambiente. Eu estudo socialização racial – a maneira como as crianças aprendem sobre raça e racismo – e sei quanto esses preconceitos são formados mais cedo. Eu também sei que falar sobre raça e racismo pode moldar a maneira como as crianças percebem os outros. No entanto, quando os pais brancos me dizem que seus filhos dizem que “os negros não são legais” ou “Eu não quero brincar com crianças negras”, eles também me dizem que eles ignoram o que seus filhos disseram ou dizem simplesmente aos filhos que era mau. Sem uma conversa real sobre as razões pelas quais seu filho pode pensar dessa maneira ou como combater essas idéias, as crianças não abandonam os preconceitos; Eles apenas aprendem para não dizer isso em voz alta.

Em 2022, mesmo que a pesquisa sobre pais brancos discutindo o racismo ainda estivesse emergindo, Meus colegas e eu discutimos que eles precisavam ter essas conversas com seus filhos. Na época, destacamos os caminhos sutis cujos filhos podem absorver vieses raciais – a diversidade (ou sua ausência) de seus Círculos sociais dos paisO Personagens que eles vêem na televisãoE as diferenças que eles notam na classe social.

Mas, em 2025, a sutileza é uma coisa no passado. Atacando Iniciativas de diversidade, equidade e inclusãoO legítimo governo Trump e incentiva o racismo de uma maneira que as crianças – especialmente crianças brancas –Não duvide do aviso. Se meu filho, aos três anos de idade, pudesse absorver mensagens anti-negras quando o racismo manifesto foi mais amplamente condenado, imagine o que as crianças brancas são hoje em um clima em que os líderes políticos promovem abertamente o racismo.

Os pais brancos que se consideram igualitária devem reconhecer que os problemas agora estão mais altos do que nunca. Se você quer criar filhos que rejeitem o racismo em vez de absorvê -lo passivamente, agora, converse com seu filho Em raça e racismo.

Pela pré -escola, As crianças começam a associar Negros com recursos negativos e brancos com recursos positivos. Esses vieses são formados quando as crianças ocupam os modelos –quem detém podercomo Grupos estão representados na mídia e como os outros interagem com eles. Até pistas sutis não -verbais, como sorrir para um grupo e franzir a testa, Influenciar as preferências das crianças. Sem surpresa, crianças pequenas promovem grupos que recebem sinais positivos e imitam esses comportamentos, reforço. Essas pequenas pistas se acumulam, moldando como As crianças percebem grupos raciais.

Enquanto a maioria dos pais de cor Converse com seus filhos mais cedo Em relação à raça para prepará -los para a potencial discriminação, os pais brancos geralmente evitam essas discussões. Em nossa pesquisa sobre pais de crianças Agente Agente de 8-12e 13-17Menos de 40% dos pais brancos falaram com seus filhos da raça, e muitos dos que fizeram isso Racismo minimizado. Essa evitação é preocupante, dada a maneira pela qual as atitudes raciais se desenvolvem. Sem orientação dos pais, As crianças interpretam os modelos raciais Sozinho, muitas vezes reforçando os preconceitos da sociedade.

Nosso trabalho revelou que algumas das razões brancas mais comuns Os pais evitam discutir o racismo são as crenças de que seus filhos são jovens demais para essas conversas e que devem protegê -los da realidade do racismo. Esse O medo não é fundado. Estudos mostram que mesmo em crianças pequenas, quando pais e professores discutem abertamente a raça – disparidades e equidade –As crianças desenvolvem atitudes menos tendenciosas,, maior empatia para pessoas de cor e uma capacidade mais forte para reconhecer e desafiar o racismo.

Falar sobre raça e racismo com crianças não deve ser esmagador. Como muito Assuntos difíceisComeçar cedo e tornar essas conversas uma parte natural do diálogo da sua família pode ajudar as crianças a desenvolver uma compreensão mais precisa e empática do mundo. Aqui está como:

Comece cedo com a equidade e a inclusão. As crianças entendem e valor Equidade desde tenra idade. Os pais podem usá -lo como ponto de entrada. Ao ler livros ou assistir televisão, pergunte: “Você acha que é apenas se alguém for tratado de maneira diferente por causa de sua aparência?” Escolha vários livros e mídia Com personagens coloridos Como protagonistas – não apenas em histórias sobre a luta, mas como herói e líderes.

Use uma linguagem consciente das cores. Diga às crianças que “a raça não importa” ou “somos todos iguais” realidade do racismo. Em vez disso, explique que, se todos merecem tratamento igual, algumas pessoas enfrentam desafios injustos por causa de sua raça.

Conecte o passado Até os dias atuais: “Há muito tempo, os negros não tinham permissão para ir a certas escolas ou ter determinados empregos. Embora algumas coisas estejam melhores, os negros sempre são tratados injustamente por causa de sua raça. Você consegue pensar em exemplos?

Faça perguntas abertas: “Você já viu alguém tratado injustamente por causa de sua raça?” Como isso fez você se sentir?

Fale sobre estereótipos e preconceitos. Estereótipos são aprendidos cedo, E as crianças podem reconhecê -las se aprenderem a pensar criticamente. Quando meu filho tinha cinco anos, começamos a conversar sobre estereótipos – o que são e por que eles são injustos. Um ano depois, quando lemos Os sneetches Pelo Dr. Seuss, um livro em que os anéis com estrelas na barriga tinham hipóteses negativas naqueles sem estrelas, ele imediatamente fez o vínculo. “Ei, é um estereótipo!” Ele disse. “Não há razão para não amá -los simplesmente porque eles não têm estrelas”; Ele estabeleceu a ligação entre a maneira como os estereótipos podem levar à discriminação. Esses podem parecer conceitos complexos, mas As crianças as entendem Quando você lhe deu a oportunidade de fazê -lo.

Fale sobre racismo quando isso acontece. Se seu filho disser algo tendencioso ou fizer uma pergunta relacionada à corrida, é uma oportunidade de discussão. Se eles disserem algo problemático, não os envergonhe. Em vez disso, pergunte: “O que fez você pensar?” Então, gentilmente, as falsas idéias falsas: “De fato, é um estereótipo, o que significa que é uma maneira injusta de pensar em um grupo de pessoas”.

Se você está testemunhando racismo juntos – na televisão, em um livro ou na vida real – use -o como um momento de aprendizado: “Por que você acha Aconteceu? Como você acha que essa pessoa se sentiu? Isso não apenas incentiva a empatia e a perspectiva; Ele também permite que as crianças saibam como elas precisam entender como é a discriminação e permite que elas entendam se testemunharem.

Crie um ambiente favorável às perguntas. As crianças devem saber que é normal fazer perguntas sobre raça e racismo. Promover um espaço aberto sem julgamento. Se seu filho evoca a corrida, não os feche com “não estamos falando sobre isso”. Diga: “Estou muito feliz por você ter perguntado. Vamos falar sobre isso juntos. Valide seus sentimentos se eles expressarem confusão, tristeza ou raiva sobre a injustiça.

Depois dessa conversa inesperada e difícil com meu filho de três anos, comecei a conversar com ele sobre a raça. Nessa idade, ele se identificou como branco – não porque dissemos a ele que estava, mas porque ele já aprendeu que o branco era considerado a “melhor” cor. Mas, graças às nossas conversas atuais, seu entendimento evoluiu.

No começo, conversamos sobre a tez – como as pessoas vêm em tons diferentes e como todos os tons da pele são bonitos. Com o tempo, essas discussões cresceram para incluir equidade, história e experiências dos negros. Agora ele tem sete anos. Ao escrever isso, perguntei a ele como ele se identifica. Ele disse: “Eu me identifiquei como uma pessoa mista que é descendente de povo africano que foi reduzido à escravidão”. Mas ele também reconhece que seus avós vieram da Polônia, Itália, Irlanda e Inglaterra.

Essas conversas nem sempre são fáceis. Às vezes, aprender as partes difíceis da história dos negros o deixa triste. Mas ele também se sente orgulhoso – ele faz parte de uma linha de pessoas que lutaram por justiça e direitos iguais. E enquanto continua navegando no que significa ser multirracial na América, estamos falando sobre as complexidades de estar em preto e branco. Sua compreensão da raça ainda é formada e, às vezes, ele se sente em conflito. Mas o que mais importa é que ele sabe que pode fazer perguntas, compartilhar seus sentimentos e que essas conversas sempre serão abertas. Tenho sorte de ter compartilhado seus pensamentos comigo naquele dia e ainda mais sortudo, pois ele sabe que sempre pode vir a mim com perguntas sobre raça e racismo.

Falar sobre raça e racismo não faz uma criança racista. Criar para ele uma criança anti -racista não consiste em verificar uma caixa ou fazer uma declaração a tempo. É um processo contínuo que requer conversas honestas e intencionais. Se queremos que a próxima geração seja menos racista do que aqueles anteriores, a hora de começar é agora.

