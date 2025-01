Por que essas ações de IA podem ser o jackpot que você estava esperando!

A inteligência artificial está a revolucionar as indústrias em todo o mundo e os investidores inteligentes estão a aproveitar o momento. De acordo com Statista, o mercado de IA irá expandir-se a uma taxa anual surpreendente de 28%, atingindo colossais 826 mil milhões de dólares até 2030. À medida que as empresas integram a IA, os investimentos estratégicos em ações poderão gerar retornos substanciais. Aqui estão duas empresas promissoras que aproveitam o potencial da IA.

Desbloqueando lucros futuros: investimentos alimentados por IA que transformam o mercado

O crescimento exponencial da inteligência artificial (IA) está a remodelar as indústrias e a abrir oportunidades lucrativas para os investidores. De acordo com relatórios recentes, prevê-se que o mercado da IA ​​cresça a uma impressionante taxa anual de 28%, atingindo 826 mil milhões de dólares até 2030. Os investimentos estratégicos em empresas que impulsionam a inovação da IA ​​poderão gerar retornos significativos. Vamos explorar como dois participantes importantes, Advanced Micro Devices (AMD) e Alphabet (Google), estão liderando essa mudança.

Microdispositivos avançados (AMD): impulsionando o futuro da computação

À medida que as aplicações de IA exigem maior poder computacional, a AMD continua à frente com suas tecnologias de ponta em semicondutores. A AMD, conhecida por oferecer unidades de processamento gráfico (GPUs) e unidades centrais de processamento (CPUs) de alto desempenho, está enfrentando um aumento sem precedentes na demanda. Isto se deve em grande parte às suas GPUs Instinct MI300, que estão se tornando essenciais em data centers em todo o mundo.

A crescente receita de data center da AMD, que teve um aumento de 122% ano após ano, reflete a forte perspectiva de demanda. Participantes da indústria, como a Meta Platforms, estão investindo pesadamente nas CPUs Epyc da AMD para alimentar suas operações em expansão. O compromisso da AMD com pesquisa e desenvolvimento garante que ela esteja bem preparada para capitalizar futuros avanços tecnológicos. Com as ações sendo negociadas a 24 vezes o lucro projetado para 2025, a AMD apresenta uma oportunidade de investimento potencialmente subvalorizada.

Alphabet (Google): inovação em IA em escala

Alphabet, empresa controladora do Google, é sinônimo de avanços tecnológicos de ponta. Desenvolvimentos recentes, como o modelo Gemini AI e o chip de computação quântica Willow, destacam a busca incansável da Alphabet pela inovação. Embora a publicidade continue a ser o principal motor de receitas, a Alphabet está a aproveitar a IA para aumentar o envolvimento dos utilizadores, melhorando assim a eficácia da publicidade.

Investir na Alphabet pode ser atraente, pois o preço das ações é 21 vezes maior que as estimativas de lucros futuros. À medida que a Alphabet continua a explorar territórios desconhecidos na inteligência artificial e na computação quântica, os investidores poderão beneficiar de ganhos substanciais a longo prazo. As iniciativas de tecnologia avançada empreendidas pela Alphabet alinham-na com a vanguarda da evolução da IA.

Tendências emergentes de IA e perspectivas de investimento

O rápido avanço das tecnologias de inteligência artificial está a revelar novas tendências e potenciais vias de investimento. Os principais insights incluem a crescente dependência de infraestruturas computacionais robustas, como evidenciado pela ascensão da AMD, e a crescente integração da IA ​​em vários setores liderados por gigantes tecnológicos como a Alphabet.

Uma abordagem cautelosa combinada com uma visão estratégica poderia amplificar os retornos do investimento neste cenário em rápida evolução. À medida que as empresas globais incorporam soluções baseadas em IA, compreender a dinâmica do mercado e manter-se informado sobre os principais intervenientes será crucial para maximizar os resultados do investimento.

Para explorar mais sobre a AMD e a Alphabet, visite seus sites oficiais: amd e Alfabeto.