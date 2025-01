Por que essas duas ações da Nasdaq podem ser seu ingresso para ganhos massivos em 2025

O Nasdaq Composite seguiu uma trajetória ascendente notável, impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças económicas favoráveis, como a descida da inflação e ajustamentos estratégicos das taxas de juro. Depois de alcançar um ganho impressionante de 43% em 2023, o índice tecnológico manteve a dinâmica com uma subida adicional de 29% em 2024. Os padrões históricos sugerem que o boom poderá continuar em 2025, recompensando potencialmente os investidores com ganhos mais elevados.

Entre as ações que os analistas esperam para um crescimento espetacular em 2025 estão ASML e Symbotic, ambas preparadas para retornos significativos, de acordo com especialistas de mercado.

ASML: um ator-chave na revolução dos chips

A ASML, líder na fabricação de sistemas litográficos sofisticados essenciais para a produção de microchips, é a única fornecedora de tecnologia de litografia ultravioleta extrema (EUV). Esta posição única aumenta o apelo da ASML, especialmente à medida que aumenta a procura global por semicondutores avançados críticos para o desenvolvimento da IA. No terceiro trimestre, a ASML relatou um aumento notável de 12% na receita, atingindo aproximadamente US$ 6,85 bilhões, enquanto o lucro por ação aumentou 10%.

O CEO da empresa prevê um forte crescimento no futuro e projeta um aumento de 16% nas vendas líquidas até 2025. Um analista do JPMorgan, Sandeep Deshpande, apoia uma perspectiva otimista com um preço-alvo sugerindo um aumento de 66%.

Simbótico: Transforme a eficiência do armazém

No espaço do comércio eletrônico e da entrega em alta velocidade, a Symbotic está revolucionando a automação de armazéns. Aproveitando a inteligência artificial e a robótica, a empresa melhora a eficiência do armazém, reduzindo significativamente os custos através da otimização do espaço e da redução das necessidades de mão-de-obra. Recentemente, a Symbotic relatou um aumento de receita de 47% em seu quarto trimestre fiscal.

Apesar das preocupações anteriores dos investidores sobre ajustamentos temporários, os fundamentos da Symbotic permanecem fortes. O analista da Cantor Fitzgerald, Derek Soderberg, prevê um potencial de alta atraente de 153%, citando a expansão estratégica e o posicionamento de mercado da empresa.

Os investidores podem considerar estas duas ações como oportunidades promissoras para retornos substanciais no próximo ano.

