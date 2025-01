Por que esse estoque de tecnologia desconhecido pode disparar em 2025

A Lumentum Holdings, embora não seja amplamente reconhecida entre os investidores, registou um aumento dramático no preço das suas ações nos últimos meses. Especializada na fabricação de componentes ópticos e fotônicos, a empresa desempenha um papel crucial ao permitir a transmissão de dados em alta velocidade. Esses produtos são essenciais para data centers, principalmente com a crescente demanda por cargas de trabalho de Inteligência Artificial (IA).

Desde a divulgação dos resultados fiscais de 2024 em agosto, as ações da Lumentum dispararam impressionantes 84%. Apesar de uma queda de 23% nas receitas anuais no ano passado, para 1,36 mil milhões de dólares, e de os lucros ajustados terem caído para 1,01 dólares por ação, as perspectivas estão a melhorar. Esta redução deveu-se principalmente à contração de 38% nas receitas do segmento industrial. O sector da nuvem e das redes, que representa a maior parte dos negócios da Lumentum, também registou um declínio de 18% devido à redução da procura de telecomunicações.

No entanto, os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da empresa, encerrados em setembro, sugerem uma mudança na sorte. A Lumentum relatou um aumento de 6% na receita ano a ano, para US$ 337 milhões, superando suas previsões. Este ressurgimento é impulsionado pelo crescimento de 23% na sua divisão de redes e nuvem, atribuído à expansão do mercado de infraestrutura de IA.

A gestão da Lumentum destaca a seleção de seus lasers modulados externamente (EML) por vários clientes de nuvem e IA, resultando em remessas recordes e reservas futuras substanciais. Eles prevêem que a procura por EML poderá aumentar entre 30% a 40%, com uma expansão significativa da capacidade em curso.

Com expectativas de um forte crescimento dos lucros nos próximos períodos fiscais, os analistas esperam que a Lumentum continue a apresentar resultados superiores. À medida que as redes de IA ganham impulso, espera-se que o potencial de mercado da Lumentum quadruplique até 2028, tornando-a um investimento promissor para o futuro.

