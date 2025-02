Por que não perdemos a cabeça no plástico em nosso cérebro?

Nossos cérebros estão cheios de plástico.

Era As notícias engraçadas Eu li no início desta semana pegando o jantar de Take -out, embrulhado em recipientes de plástico, preenchidos em um saco plástico e acompanhado por xícaras de poliestireno. Ótimo, pensei, a cultura da conveniência nos mata.

Mas é? Este é o problema com a série de pesquisas encontrando explosões de plástico microscópicas em nosso artérias,, rins E lareiraOs resultados, segundo os quais nossos oceanos, nossos alimentos, nosso solo e nosso ar estão cheios de pequenos pedaços de Tupperware. Os cientistas ainda não sabem o que esse plástico nos faz. E como a pesquisa leva tempo, enquanto os cientistas tentam responder à pergunta, continuamos a inspirar, comer e beber pequenas peças de plástico.

Para que? A ação regulatória nunca realmente Prendeu a indústria plástica americana Para superar mais plástico, mesmo que os defensores do ar e da água tentem lutar contra os problemas de poluição da indústria perante os tribunais e os habitantes dos habitantes Guerras básicas Para retardar a autorização de mais plantas que cuspiram todos esses produtos químicos tóxicos. E agora, de volta ao poder, é um presidente dos interesses de combustíveis fósseis (onde petróleo e gás natural são precursores de plástico), um líder que usa seus novos poderes para requer o uso de canudos de plásticoe uma administração que está determinada a paralisando EPA atribuição Para nos manter seguros, em vez de capacitá -lo.

Enquanto isso, não sabemos o que todo esse plástico faz. E ninguém responsável parece ter cuidado.

Tudo o que entra em nosso corpo é filtrado através de nossos fígados e rins, por isso pode não ser uma grande surpresa que as peças de plástico Encontre o seu caminho nesses órgãos. A mesma coisa com nossos corações; Os microplásticos são encontrados em nosso sangue e podem ficar presos em nossas artérias obstruídas. Mas nosso cérebro é projetado para evitar coisas, através de algo chamado barreira hematoencefálica. Os pesquisadores por trás do estudo de plásticos cerebrais acreditam que as pequenas explosões de plástico atingem uma direção nas moléculas de gordura para entrar nas células cerebrais. E o pior é a quantidade de microplásticos que os pesquisadores pensam que são Em um cérebro humano inteiro: 10 gramas. Imagine 2,5 colheres de chá de açúcar. Agora em plástico. Cru.

Eles olharam para os cérebros preservados cerca de uma década atrás e os compararam ao cérebro do ano passado. O cérebro mais frio tinha mais plástico que o cérebro mais velho. E sim, eles levaram em consideração todo o plástico necessário para manter e manipular o cérebro em seu estudo, caso esses tubos e esse lixiviado de plástico. Assim, ano após ano, cercou cada vez mais plástico, nossos corpos são pelo menos os tanques de armazenamento e, na pior das hipóteses, sob um ataque implacável.

Como é mesmo? Química. Capitalismo. Cultura de conveniência. Para fazer plástico, as refinarias de petróleo isolam hidrocarbonetos e depois dividem esses hidrocarbonetos em compostos ainda menores, como etileno ou propileno. Eles então fazem um pouco de química para enfiar esses pequenos compostos em estruturas repetitivas chamadas polímeros. Esses polímeros justificaram outros produtos químicos que lhes dão propriedades diferentes, para moldá -los em plásticos dobrados, plásticos difíceis, plásticos resistentes ao calor e outras coisas.

Diante de energias renováveis ​​e carros elétricos que cuidam do país, reduzindo as solicitações de gás, é assim que nossa indústria de combustíveis fósseis é diversificando. E grande sucesso; Os Estados Unidos produziram 130 bilhões de libras de plástico em 2023. Os químicos tentam encontrar maneiras mais limpas e verdes de fazer plástico (e decompor), mas sua fabricação é Um processo sujo. Então, estamos lá, cercados por essas coisas que nunca desaparecerão, construindo lentamente em nós.

Existem milhares de plásticos, cada um com sua própria receita para produtos químicos. Como a EPA geralmente regula os produtos químicos individuais, não os grupos de produtos químicos com base no que fazem, é essencialmente impossível seguir cada componente dos plásticos. Em vez disso, sob o Substâncias tóxicas controlam a leiA administração de Biden iniciou o processo de regulação química com efeitos conhecidos à saúde que são Também precursores de plástico e aditivos. Mas esse processo pode levar anos, e seu destino parece arriscado na nova administração. A abordagem única da EPA é que os pesquisadores de tabaco chamavam Cientista americano Combine uma estratégia Whack-A-Mole. Um ajuste aqui, um ajuste lá e agora a EPA tem mais uma toupeira de plástico para grudar.

Tantas toupeiras, um esforço para construir mais refinarias e nossa incapacidade geral de reciclar plástico, e estamos lentamente nos tornando Homo Plasticus.

Assustador, sim. Mas perigoso?

Provavelmente.

Existem muitos estudos mostrando que os microplásticos causam mudanças bioquímicas em células E animais que também vemos em humanos que têm várias doenças. Dito isto, as células não são pessoas, e os animais são modelos para o que achamos que estamos passando por pessoas.

Mas recentemente, um grupo de pesquisadores italianos Monitorando 257 pessoas que tinha placa em sua carótida artérias. Eles descobriram que 20% das pessoas em seus estudos que tinham uma placa carregada microplástica tiveram um ataque cardíaco, um derrame ou morreram após quase três anos, em comparação com 7,5% das pessoas que não o fizeram. Nos estudos celulares, aqueles que têm microplásticos também tendem a mostrar assinaturas bioquímicas de inflamação. E essas pessoas que tinham microplásticas em suas artérias carótidas também tendiam a mostrar algumas dessas mesmas assinaturas com mais frequência do que as pessoas que não o fizeram.

Então, sim, embora a correlação não seja igual à causa, esses são sinais bastante alarmantes. No entanto, vivemos em um país que acredita com todo o meu coração que continuamos fazendo o que fazemos enquanto entendemos tudo. Enquanto isso, as pessoas à sombra das plantas plásticas da Louisiana têm câncer. Peixe, a carne que deveria salvar nossos corações, cheio de plástico O que sabemos agora pode acabar obstruindo nossas artérias. O cérebro de pessoas com demência são plástico.

Portanto, recicle todos os seus recipientes de plástico! Cancele sua entrega de comida! Tome sacos de supermercado! Todas as maneiras maravilhosamente insidiosas que modificamos a responsabilidade pela calamidade ambiental sobre os indivíduos. Não resolva o problema da química de plásticos desnecessários e destrutivos, basta dizer às pessoas para parar de usar o produto.

Enquanto isso, país inteiro Tente parar de usar tanto plástico. E alguns lugares nos Estados Unidos Proibir certos plásticos. Poderíamos ser como o Maine, o que faz de grandes empresas que usam plástico Ajudar a pagar para lidar com o lixo. A responsabilidade plástica não é apenas a do consumidor.

Vejo fotos o tempo todo praias cobertas com seixos de plástico, descargas transbordando de garrafas de água e descargas gigantes de produtos tecnológicos com suas tristes conchas de plástico bege. A química é uma coisa linda. Em relação ao plástico, quando vamos responsabilizar a indústria petroquímica por essa feiúra?

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.