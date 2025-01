Por que o céu é azul? A resposta é mais complexa do que você pensa

Você pode pensar que explicar por que o céu é azul seria bastante simples. Mas mesmo uma breve explicação requer muita ciência. As cores de tudo o que você vê são produzidas de maneiras diferentes. Algumas dessas cores são explicadas pela física, outras por Meu próprio campo de química.





O nitrogênio e o oxigênio que você respira atualmente são compostos de partículas muito pequenas chamadas moléculas. Uma molécula de nitrogênio ou oxigênio é realmente muito pequena. Cada molécula mede apenas 0,4 nanômetro, ou 16 bilhões de polegar. 250.000 moléculas de nitrogênio levariam para corresponder à largura de um pavio de cabelo. Você pode imaginar que as moléculas se comportam como bolas muito pequenas que saltam constantemente.





Quando a luz solar atravessa a atmosfera, passa entre muitas moléculas pequenas de nitrogênio e oxigênio. Às vezes, a luz vai diretamente para um deles.





Em suma, o céu parece azul porque parte azul da luz do sol é muito mais provável que se recupere nas moléculas da atmosfera do que outras cores da luz.

Bolas de tênis e bolas

Agora imagine as moléculas de nitrogênio e oxigênio, como balas de tênis e leves como montes de bolas.





Quando uma dessas bolas leves atinge uma bola de tênis de nitrogênio ou oxigênio, a bola de tênis “come” a bola e cuspa muito rapidamente, mas em uma direção aleatória. Este processo é o que Os físicos chamam a disseminação.





Foi por volta de 1870 que o físico britânico John William StruttMais conhecido como Lord Rayleigh, foi o primeiro a encontrar uma explicação pela razão pela qual o céu é azul: a luz azul do sol é a mais difusa quando atravessa a atmosfera. Sua descoberta explica por que o termo científico designando esse efeito é chamado Difusão de Rayleigh.





Os outros gases presentes na atmosfera também podem ser muito importantes, como os efeitos de dióxido de carbono ou metano no clima mundial. Mas eles têm apenas um efeito muito baixo na cor do céu.





Se não houvesse difusão, o céu estaria escuro como na lua, que não tem atmosfera.





UM O arco -íris representa todos os diferentes componentes que compõe a luz do sol. Enquanto esta luz atravessa o Gotas de água suspensas no arÉ dividido em cores componentes chamadas espectro visível – vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e roxo, mais facilmente memorizado como Roy G. biv.





A luz na extremidade azul do arco -íris é difundida de maneira mais eficaz do que as outras cores. É como se as bolas de tênis fossem muito seletivas quanto às bolas que comem e preferem o azul a outras cores.





O resultado é que a luz azul é dispersa no céu, o que significa que você vê azul em todos os lugares em dias ensolarados. O restante das cores viaja principalmente diretamente na atmosfera.

Vermelho quando o sol se põe e se eleva

Claro, o céu nem sempre é azul.





E a difusão de Rayleigh também explica por que o céu tende a ser avermelhado quando o sol está perto do horizonte – ao nascer e ao pôr do sol.





Quando o sol está perto do horizonte, sua luz cruza uma parte maior da atmosfera para alcançar a superfície da terra somente quando está diretamente acima de nós. A luz azul e verde está tão bem difundida que você mal consegue vê -la. O céu é bastante colorido com luz vermelha e laranja.





As cores contam muito para nós de várias maneiras. Compreender a ciência por trás das cores e se expressar através da arte com cores tem sido importante para os seres humanos ao longo de nossa história. Isso é algo a ter em mente quando você decide a cor da camisa para usar amanhã de manhã.





Daniel FreedmanDecano da Faculdade de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Gerenciamento, Universidade de Wisconsin-Stout

Este artigo é republicado de A conversa sob a licença Creative Commons. Leia Artigo original.